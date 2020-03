Σεντένο: Ισχυρή αντίδραση κόντρα στην πανδημία

Δήλωση που θέτει τη βάση για την κοινή αντίδραση στην κρίση του κορωνοϊού θα καταθέσει ο Μάριο Σεντένο, όπως τόνισε ο ίδιος σε δήλωσή του πριν τη συνεδρίαση. Όπως είπε περιλαμβάνει:

α) πρωτοβουλίες για τον περιορισμό και τη διαχείριση της ασθένειας

β) στήριξη ρευστότητας στις εταιρείες, ειδικά τις μικρομεσαίες και στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

γ) μέτρα που θα καλύψουν το κενό μέχρι την αντιμετώπιση της εξάπλωσης.

Παράλληλα, τόνισε πως θα εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες περί «κρατικής βοήθειας» δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για τη στήριξη των οικονομιών.

«Θα γίνει πλήρης χρήση της ευελιξίας», τόνισε για άλλη μια φορά.

Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, αυτά θα είναι τα πρώτα βήματα σε μια προσωρινή αλλά μεγάλη μάχη, τόνισε.

Today our #Eurogroup will be dedicated to #COVID19 response Forced containment is bringing our economies to warlike times. A powerful response is underway.



“Doorstep” video: https://t.co/QypDIiu6vA pic.twitter.com/e3nZ10mqzW