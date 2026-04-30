Axia-Αlpha Finance: Ελκυστικό σημείο εισόδου στο ΧΑ, τα top picks

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διατηρεί θετικό πρόσημο από την αρχή του έτους, με τις αποτιμήσεις και την ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών να λειτουργούν ως βασικά στηρίγματα.

Σύμφωνα με ανάλυση της Axia Ventures - Αlpha Finance, o Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 3,9% από τις αρχές του 2026, παρά τη διόρθωση που ακολούθησε το ισχυρό ξεκίνημα του Ιανουαρίου. Η επίδοση αυτή συνιστά οριακή υπεραπόδοση έναντι του STOXX Europe 600, αλλά υστέρηση έναντι του MSCI Emerging Markets Index.

Καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της αγοράς διαδραματίζει ο τραπεζικός κλάδος, με τις ελληνικές τράπεζες να ενισχύονται κατά 9,9% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη STOXX Europe 600 Banks Index.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας παραμένει ανθεκτική, παρά τις πρώτες αναθεωρήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2026 τοποθετούνται πλέον στο εύρος 1,8%-2,0%, από 2,0%-2,4% στις αρχές του έτους, υποδηλώνοντας περιορισμένη επίπτωση και ρυθμό μεγέθυνσης που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίστοιχη ανθεκτικότητα καταγράφεται και σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων. Η ανάλυση αξιολογεί ποιοτικά την ικανότητα των εισηγμένων να διατηρήσουν την κερδοφορία τους υπό διαφορετικά σενάρια, καταλήγοντας ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα συνολικά εταιρικά κέρδη αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές ανθεκτικά, παρά τις πιθανές διαταραχές.

Στο πεδίο των αποτιμήσεων, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount τόσο έναντι των διεθνών αγορών όσο και σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 10,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη και στις 5,9 φορές EV/EBITDA για το 2026, με έκπτωση 20%-40% έναντι των ομοειδών αγορών και περίπου 30% έναντι της περιόδου 2000-2008. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, διατηρείται θετική επενδυτική στάση για την ελληνική αγορά, με την υπόθεση ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα αποκλιμακωθούν, έστω και αν κάποιες επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη θεωρούνται αναπόφευκτες. Η επενδυτική εικόνα ενισχύεται περαιτέρω από τον συνδυασμό ανθεκτικής οικονομίας, σταθερών εταιρικών επιδόσεων και ελκυστικών αποτιμήσεων, καθώς και από την προοπτική σταδιακής μετάβασης της αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένων αγορών (DMs) εντός των επόμενων 12 μηνών.

Οι κορυφαίες επιλογές

Δεδομένων των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, ο οίκος επιχειρεί να εντοπίσει επενδυτικές περιπτώσεις των οποίων τα θεμελιώδη μεγέθη αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικά υπό διαφορετικά σενάρια.

Ετσι, προχωρά σε αντικατάσταση της Titan Cement —μίας εκ των εταιρειών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων (αν και οι μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της παραμένουν εξαιρετικές)— με τη Eurobank, της οποίας η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί ανθεκτική ακόμη και σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον.

Αντίστοιχα, η Τράπεζα Κύπρου εξακολουθεί να παρουσιάζει ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης, το οποίο μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά υπό διάφορα εναλλακτικά σενάρια.

Από τον μη χρηματοοικονομικό κλάδο, προτιμά τη ΓΕΚ Τέρνα ως τοποθέτηση στο εγχώριο θέμα υποδομών και παραχωρήσεων, τη ΔΕΗ, η οποία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και τη Jumbo, την οποία θεωρεί ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, δεδομένου του ισχυρού ιστορικού της ακόμη και σε περιόδους αναταράξεων.