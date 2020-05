Βασίλης Κικίλιας: Ερχονται αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Υγεία

Την πρόθεση να προχωρήσει το καλοκαίρι σε παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, εξέφρασε την Τετάρτη ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Υγείας ήταν εκ των βασικών ομιλητών σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο κύκλου ψηφιακών εκδηλώσεων. Στη συζήτηση, με θέμα "Αναδιάρθρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας: Βιωσιμότητα και Μεταρρυθμίσεις" ("1st Roundtable Discussion Restructuring of the National Healthcare System: Sustainability and Reforms)", συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο βουλευτής, Τομεάρχης Υγείας, Σύριζα Ανδρέας Ξανθός, ο πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Mάκης Παπαταξιάρχης, ο γενικός ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Μάνης, υπεύθυνος Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Ανάργυρος Μαριόλης και ο πρ. διευθυντής Πολιτικής Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης - Επισκέπτης καθηγητής, Imperial College, London, Άγης Τσουρός.

Τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής παθολογίας – νεφρολογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ιωάννης Μπολέτης.

Κικίλιας: Πιστεύω στο ομαδικό παιχνίδι

Όλοι οι ομιλητές συμφωνώντας ότι η χώρα μας έλαβε έγκαιρα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού. Επεσήμαναν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και πόσο απαραίτητη είναι γενικότερα η Δημόσια Υγεία.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας από την χώρα μας, στην αξιοποίηση των επιστημόνων και την δημιουργία τείχους εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Το ΕΣΥ έδειξε ότι αντέχει και ήταν επαρκές στον προορισμό του, δηλαδή την προστασία της ανθρώπινης ζωής. "Την ώρα που ισχυρά συστήματα Υγείας σε άλλες χώρες είχαν πρόβλημα με τον κορωνοϊό, εμείς ανταπεξήλθαμε. Φέραμε χλωροκίνη από την Ινδία. Πήραμε 200.000 τεστ από την εταιρεία Abbott, χάρη στη δωρεά του κ. Προκοπίου."

Κεντρική βούληση, πρόσθεσε, είναι να μην υπάρξει clawback στα εμβόλια για το 2020. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε επίσης και στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ιδρύματος Ωνάση. Επεσήμανε δε ότι το καλοκαίρι που έρχεται, είναι καλοκαίρι δουλειάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, με έμφαση κυρίως στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και την δημιουργία Δικτύων (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Ιατρεία Δήμων, γιατροί Δημοσίου και ιδιώτες).

"Πιστεύω ως πρώην αθλητής στο ομαδικό παιχνίδι", συμπλήρωσε ο υπουργός, καταλήγοντας πως η πορεία είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Ξανθός: Αποφύγαμε την υγειονομική τραγωδία

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, αναφέρθηκε στην διαχειρίσιμη εξέλιξη και στο γεγονός ότι το ΕΣΥ άντεξε λόγω της μικρής διασποράς κρουσμάτων κορωνοϊού αλλά και της συμπίεσης της τακτικής του λειτουργίας.

Το ΕΣΥ βρέθηκε στην φάση επούλωσης των πληγών του και η καλή πορεία της πανδημίας είναι σημαντικό υγειονομικό κεκτημένο. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, "η καλή αυτή πορεία δεν δικαιολογεί εκδηλώσεις αλαζονείας στον δημόσιο λόγο".

Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε, όπως είπε, την υγειονομική στρατηγική της κυβέρνησης. Η αξία του Δημόσιου συστήματος Υγείας αναδείχθηκε περίτρανα μέσα από όλη αυτή την δοκιμασία, και αυτό που πρέπει να γίνει, είναι μία επένδυση μόνιμου χαρακτήρα σε αυτό, ανοίγοντας παράλληλα την συζήτηση για την επόμενη μέρα.

Η Υγεία πρέπει να είναι πέρα από την λιτότητα και των νόμων της αγοράς, τόνισε ο πρώην Υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι το στοίχημα της επόμενης μέρας πρέπει να είναι ένας νέος υγειονομικός χάρτης.

Υγειονομικός χάρτης

Η επόμενη μέρα δεν θα είναι απλή, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Παπαταξιάρχης. Χρειάζονται παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία και οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν. Η πανδημία μας αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος Υγείας. Οι επιβάρυνση των δεικτών Υγείας δεν είναι εμφανείς. Η κρίση του κορωνοϊού ανέδειξε την καινοτομία αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη αναμόρφωσης ενός υγειονομικού χάρτη, με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έγιναν βήματα, αλλά "χρειαζόμαστε να μετακινηθούμε από την λογική του όγκου στην λογική της αξίας", είπε χαρακτηριστικά.

Οι ενισχυμένες περιφέρειες τοπικού χαρακτήρα που δίνει λύσεις αλλά και η ισχυρή τοπική αντιμετώπιση αποτελούν τα κλειδιά για την αναμόρφωση του συστήματος Υγείας. Η πανδημία διευρύνει τις ανισότητες. Το σύστημα Υγείας είναι νοσοκομειοκεντρικό και πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο ΕΣΥ.

Οικογενειακός γιατρός

Τον καταλυτικό ρόλο των γιατρών, της τηλε-συμβουλευτικής αλλά και τις κατ'οίκον επισκέψεων καθ όλη την διάρκεια της κρίσης, επεσήμανε ο κ. Μαριόλης, που εξήρε τον ρόλο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. αναφέροντας όμως ότι οκτώ στους δέκα πολίτες στα αστικά κέντρα δεν έχουν οικογενειακό γιατρό. Η συμβολή των covid - centers είναι πολύ θετική ενώ χρήσιμα εργαλεία πρέπει να αποτελέσουν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Η πολιτική συναίνεση είναι βασικό στοιχείο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη Υγείας, η οποία πρέπει να πάρει την θέση που της αξίζει, με βηματοδότη τον οικογενειακό γιατρό. Το πρόβλημα όμως που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, σχετίζεται με την υποχρηματοδότησή της.

Πολιτική βούληση

Τέλος, στην ελληνική εμπειρία κατά του κορωνοϊού, στον ίδιο τον ιό αλλά και την επόμενη μέρα, αναφέρθηκε ο κ. Τσουρός. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των μέτρων ήταν η άμεση πολιτική βούληση. Χώρες με εξαιρετικά δημόσια συστήματα Υγείας δεν είχαν επιτυχία λόγω έλλειψης αντανακλαστικών. Μέχρι τώρα η Δημόσια Υγεία στην χώρα μας "κάπου μας ξέφευγε", είπε ο κ. Τσουρός, υπενθυμίζοντας ότι η δημόσια Υγεία αφορά την προστασία, την πρόληψη και την προαγωγή Υγείας.

ΠΗΓΗ:www.iatronet.gr