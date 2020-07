Ενα βήμα πριν το deal με ONEX και DFC για Ναυπηγεία Ελευσίνας

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης συνοδευόμενοι από τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt και τον πρόεδρο της ΟΝΕΧ, κ. Πάνο Ξενοκώστα, επισκέφθηκαν σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και μίλησαν με τους εργαζόμενους.

Παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Θανάσης Μπούρας, οι Βουλευτές Δυτικής Αττικής, κ. Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Αργύρης Οικονόμου.

Στις ομιλίες τους, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Παπαθανάσης, ο κ. Pyatt και ο κ. Ξενοκώστας ανέφεραν:

Άδωνις Γεωργιάδης:

«Κύριε Αντιπρόεδρε του Κοινοβουλίου και Βουλευτά της περιοχής, κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, να πω ότι είχα καλέσει και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, δεν τον βλέπω εδώ, πάντως είναι ευπρόσδεκτος και αυτός.

Το project αυτό είναι εθνικής σημασίας. Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αρμόδιο Υφυπουργό Βιομηχανίας, την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον κύριο Πρωθυπουργό, ένα από τα θέματα τα οποία θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα ήταν η επαναλειτουργία της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα με τη δύναμη και τη δόξα του παρελθόντος.

Γιατί η Ελλάδα είναι απαράδεκτο να μην έχει ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία. Δεν μπορεί να είμαστε η πρώτη χώρα σε ναυτιλία στον πλανήτη και να έχουμε καταφέρει σε τόσες δεκαετίες να υπολειτουργούν τα ναυπηγεία μας.

Χάρις στην παρουσία της ONEX - χαιρετίζω ιδιαίτερα τον κύριο Ξενοκώστα και τον ευχαριστώ – και μαζί με τον κύριο Ξενοκώστα ολοκληρώσαμε, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο κάποιος νομίζει, ήταν πολύ πιο σύνθετο, την εξυγίανση των ναυπηγείων του Νεωρίου Σύρου.

Στο Νεώριο της Σύρου -είμαι βέβαιος ότι μιλάτε με τους εργαζόμενους εκεί και ξέρετε πόσο καλές είναι πια εκεί οι εργασιακές συνθήκες με ομαλότητα και διασφάλιση των θέσεων εργασίας- έχει συντελεστεί ένα μικρό θαύμα. Ένα ναυπηγείο το οποίο πριν από μερικά χρόνια θύμιζε νεκροταφείο, τώρα έχει δουλειά, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας, όλοι πληρώνονται στην ώρα τους. Το νησί διανύει περίοδο πολύ μεγάλης ακμής.

Αυτό το επιτυχημένο μοντέλο της ΟΝΕΧ στο ναυπηγείο του Νεωρίου, Σύρου - είχα τονίσει στην ομιλία μου το Νοέμβριο στη Σύρο - θέλουμε να το επαναλάβουμε εδώ στην Ελευσίνα. Και εργαζόμασταν με τον κύριο Πρέσβη και τον κύριο Παπαθανάση από την αρχή για αυτό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, στο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση του κυρίου Πρέσβη, συναντήθηκα με τους ανθρώπους της DFC. Κατ’ αρχάς, να καταλάβετε τι είναι η DFC για να απαντηθούν και οι απορίες σας.

Η DFC είναι ένας αμερικανικός κυβερνητικός οργανισμός, είναι το αμερικάνικο κράτος δηλαδή το οποίο τη διοικεί, με σκοπό τη διενέργεια επενδύσεων στρατηγικής σημασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκτός των ΗΠΑ.

Όταν πήγαμε εκεί το Νοέμβριο, ο Οργανισμός αυτός δεν μπορούσε να χρηματοδοτεί χώρες όπως ήταν η Ελλάδα, γιατί είχε προσανατολισμό σε χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες.

Θέσαμε, όμως, το θέμα της Ελευσίνος, τη σημασία που έχει για την αμερικανική κυβέρνηση αυτό το ναυπηγείο και τον τρόπο που αυτό το ναυπηγείο μπορεί να γίνει πολύ επιτυχημένο. Εξήραμε την ικανότητα των εργαζομένων του, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα το έχουν κρατήσει ανοιχτό με θυσίες - το αναγνωρίζουμε.

Και τους προτείναμε να συμμετάσχουν στο επενδυτικό σχήμα της ΟΝΕΧ. Διότι η DFC για να μπορέσει να συμμετέχει κάπου, πρέπει να υπάρχει πάντα μία αμερικάνικη εταιρεία η οποία θα θέλει να συμμετάσχει στο σχήμα.

Θα είχαμε φτάσει ενδεχομένως γρηγορότερα εδώ που είμαστε σήμερα αν δεν είχε προκύψει στο ενδιάμεσο ο COVID-19.

Τώρα, να εξηγήσω με βάση το ερώτημα του Προέδρου των Εργαζομένων, για το θέμα της διαδικασίας. Κατ’ αρχάς να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η πρώτη σημαντική κίνηση ήταν η αλλαγή της νομοθεσίας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών στο τέλος Δεκεμβρίου όταν συμπεριελήφθη η Ελλάδα στις χώρες που μπορούσε η DFC να χρηματοδοτήσει. Επρόκειτο για μία τροπολογία η οποία ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο με την ψήφο και των δύο κομμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή και του Ρεπουμπλικανικού και του Δημοκρατικού κόμματος.

Στη συνέχεια, είχα προσωπικά επαφή με τον κύριο Μενέντεζ, ο οποίος είναι ο Γερουσιαστής από το Δημοκρατικό Κόμμα στην Επιτροπή Άμυνας Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας.

Φυσικά με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κύριο Ρος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της DFC, τον κύριο Μπόελερ και τον Υφυπουργό Εξωτερικών - αρμόδιο για τις επενδύσεις στο εξωτερικό, κύριο Κραντς.

Χρειάστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της DFC να εξετάσει το ναυπηγείο μας. Θυμάστε, είχαμε έρθει εδώ με έναν υπεύθυνο που είχε στείλει η DFC, τον κύριο Κέιλερ, πριν από μερικούς μήνες. Εξετάστηκαν όλα τα πλάνα του ναυπηγείου. Κατέθεσε η ΟΝΕΧ το business plan και το τι θέλει να κάνει σε αυτό το ναυπηγείο εδώ, πώς θέλει να αναπτυχθεί αυτό το ναυπηγείο τα επόμενα χρόνια.

Και το Διοικητικό Συμβούλιο της DFC αποφάσισε ομόφωνα ότι αυτό είναι ένα project το οποίο και θέλουν και μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να γίνει η εξυγίανση. Αυτό είναι το χαρτί που έχετε στα χέρια σας. Η διαδικασία του due diligence είναι τυπική και υποχρεωτική για να δοθούν κάπου χρήματα, αυτό το καταλαβαίνετε.

Στο ερώτημα: δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 60 ημέρες το due diligence, που ξεκινάει άμεσα. Άρα, στο επόμενο θεωρητικά τρίμηνο όλα αυτά θα έχουν τελειώσει και θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη συναλλαγή.

Ποια είναι τώρα η διαδικασία με βάση την ελληνική νομοθεσία; Γιατί δεν θέλω να μην υπάρχει τίποτα που δεν το γνωρίζετε.

Ήδη, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού -έτσι ξεκινάει πάντα μια διαδικασία στην Ευρώπη- ότι προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση.

Συναντηθήκαμε εχθές στο γραφείο μου και με τις τράπεζες και με τον κύριο Ξενοκώστα που έχουν το lead αυτής της διαδικασίας και οι τράπεζες συμφωνούν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.

Άρα, αύριο που έχουμε τη συνάντηση με τον κύριο Ταβουλάρη, και θέλω εδώ να πω το εξής: εγώ δεν απαξιώνω κανέναν άνθρωπο και δεν θέλω να απαξιώνω κανέναν. Ασφαλώς η συνυπογραφή του κυρίου Ταβουλάρη είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Διότι τι πρέπει να κάνουμε;

Πρέπει να πάμε με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Ταβουλάρη να μεταβιβάσουμε τις μετοχές στην ΟΝΕΧ και να συμφωνήσει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εμείς και οι τράπεζες, να πάμε στο δικαστήριο με τη διαδικασία του 106Β και να εγκριθεί το επενδυτικό σχήμα βάσει του ελληνικού νόμου, όπως ακριβώς έγινε και με το Νεώριο της Σύρου.

Εκεί μέσα θα αναληφθούν από την εταιρεία οι δεσμεύσεις και τονίζω ότι η Νο1 δέσμευση που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση προς την εταιρεία είναι η πληρωμή όλων των δεδουλευμένων σας.

Και αμέσως μετά αναλαμβάνει τον έλεγχο η εταιρεία ΟΝΕΧ. Προχωράει τη διαδικασία. Ξέρετε ότι το δικαστήριο παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του σχεδίου εξυγιάνσεως και στην ολοκλήρωση του σχεδίου, όταν ολοκληρώνονται όλοι οι όροι, περνάει το ναυπηγείο στο νέο ιδιοκτήτη.

Άρα, είμαστε πια στην έναρξη αυτής της διαδικασίας. Αύριο στο γραφείο μου έχουμε συνάντηση με τον κύριο Ταβουλάρη, τον κύριο Ξενοκώστα και τον κύριο Παπαθανάση βέβαια, για να ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή.

Και από εκεί και πέρα θα είμαστε, όπως ήμασταν μέχρι τώρα, πάντα σε επαφή να σας τηρούμε ενήμερους με το χρονοδιάγραμμα. Είναι αυτονόητο, το λέω για να μην έχετε ανησυχία, ότι άμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή η νέα τροπολογία παράτασης αυτής της σύμβασης με το Πολεμικό Ναυτικό, έτσι ώστε να συνεχιστεί κανονικά η μισθοδοσία σας, όπως γίνεται τώρα μέσω του Πολεμικού Ναυτικού για το υπόλοιπο κομμάτι, την επόμενη τορπιλάκατο για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε ομαλά να συνεχιστεί η λειτουργία του ναυπηγείου μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την ανάληψη από την ΟΝΕΧ της λειτουργίας του ναυπηγείου και της δικής σας μισθοδοσίας.

Άρα είμαστε, όχι απλά κοντά, έχουμε φτάσει τώρα στην πηγή και μένει να πιούμε νερό. Και θα πιούμε νερό, μην έχετε για αυτό καμία αμφιβολία.

Έχει υπάρξει, όπως ξέρετε, δημόσια ανακοίνωση του βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Κραντς, για το ενδιαφέρον της Αμερικανικής κυβερνήσεως για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και θέλω να επαναλάβω για άλλη μία φορά, ότι για μάς είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συγκριμένου σχεδίου και από το Δημοκρατικό κόμμα της Αμερικής.

Είναι διακομματική στις ΗΠΑ η υποστήριξη του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο δείχνει και την πολύ μεγάλη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να ενισχύσουν τη στρατηγική τους συνεργασία με την Ελλάδα και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι μακροχρόνιοι και πολύ στενοί και θέλουμε να είναι εξαιρετικά στενοί και ακόμα στενότεροι στο μέλλον.

Όλο αυτό το project που σας περιέγραψα και όλα αυτά τα βήματα, δεν θα γινόντουσαν χωρίς τη συνεχή παρουσία και φροντίδα και του Υφυπουργού, του κυρίου Παπαθανάση, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Υφυπουργός Βιομηχανίας και αναλαμβάνει από σήμερα το lead το πρακτικό της ολοκληρώσεως αυτού του σχεδίου.

Θα δουλέψουμε, αγαπητέ Νίκο, στο Υπουργείο με τους συνεργάτες σου κατά τον τρόπο που χειριστήκαμε το Ελληνικό. Θα έχουμε μία εβδομαδιαία συνάντηση με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις τράπεζες για να παρακολουθούμε την εξέλιξη του σχεδίου έως ότου φτάσουμε στο δικαστήριο, εγκριθεί το σχέδιο, γίνει μεταβίβαση και πληρωθούν τα λεφτά.

Θα έχετε εσείς ως εργαζόμενοι πλήρη ασφάλεια και ενημέρωση ανά εβδομάδα της εξελίξεως του σχεδίου. Δεν θέλω να αισθανθείτε κανένα φόβο και καμία αγωνία από εδώ και μπρος.

Ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε έτοιμο το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει πια σοβαρός επενδυτής με χρήματα στο τραπέζι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό.

Οι τράπεζες είναι σύμφωνες. Το ναυτικό είναι σύμφωνο. Η κυβέρνηση είναι σύμφωνη. Πάμε να το κάνουμε να γίνει. Νίκο. Δεν θα γινόταν χωρίς τον κύριο Παπαθανάση».

Νίκος Παπαθανάσης:

«Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Υπουργείο, ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Άδωνις Γεωργιάδης, δούλεψε για κάθε έργο, με πάθος.

Ιδιαίτερα όμως στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ήθελε πραγματικά να αλλάξει την εικόνα της Ελλάδας, γιατί πίστευε ότι δεν είναι μόνο θέμα βιομηχανίας. Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία έχει και σημαντικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Επομένως, από την πρώτη στιγμή με πάθος δούλεψε αυτήν την υπόθεση και σε αυτόν αξίζουν τα συγχαρητήρια, όπως και στον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκείνο, λοιπόν, που θέλω να πω, είναι ότι η βιομηχανία είναι πυλώνας που δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Νομίζω ότι το 9,5% που είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 15%.

Φανταστείτε ότι ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, να πάμε στο 12% εντός της τετραετίας και στο 15% μέσα στη δεκαετία, σημαίνει άλλες 600.000 θέσεις εργασίας.

Είναι στόχος ο οποίος είναι υλοποιήσιμος και θα στρέψουμε σημαντικούς πόρους από το ΕΣΠΑ προς τη βιομηχανία, έτσι ώστε να τη στηρίξουμε.

Σήμερα, λοιπόν, σε αυτήν την όμορφη μέρα, 1η Ιουλίου, και θρησκευτική γιορτή, γιορτάζουμε το εξής. Πρώτα απ’ όλα γιορτάζουμε ότι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία με το ξεκίνημα της Ελευσίνας με νέα διοίκηση, δίνει ένα μήνυμα στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι ότι η Ελλάδα εν μέσω της κρίσης έχει ενδιαφέρον από επενδυτές. Είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε, ο φιλοεπενδυτικός προορισμός.

Το δεύτερο μήνυμα που δίνει, είναι ότι πλέον μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι νέες και νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, δεν θα συνεχίσουν να φεύγουν, καθότι το επενδυτικό ενδιαφέρον όχι μόνο σε αυτή τη βιομηχανία, και σε άλλα πολλά έργα, είναι πολύ ισχυρό.

Τα παιδιά μας λοιπόν θα μείνουν στην Ελλάδα και ακόμα καλύτερα θα καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μας παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό θέλουμε να πετύχουμε».

Geoffrey Pyatt: «Καλημέρα σας. «Είναι τεράστια τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας αυτή την όμορφη μέρα με τον φίλο μου, τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη και το δεξί του χέρι, τον Υπουργό κ. Παπαθανάση και τον συμπατριώτη μας, κ. Πάνο Ξενοκώστα για να τονίσουμε τις ευκαιρίες που βλέπουμε για την παραπέρα ενδυνάμωση των σχέσεων στην ενέργεια και τη ναυτιλία μεταξύ των δύο μεγάλων δημοκρατιών μας.

Η σημερινή εκδήλωση είναι η κορύφωση μιας μακροχρόνιας σχέσης ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας που έχει τις ρίζες της στις μέρες του Σχεδίου Μάρσαλ και τα πλοία Λίμπερτυ που ήρθαν από την Αμερική και βοήθησαν στη δημιουργία της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως.

Όπως περιέγραψε ο Υπουργός, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Εταιρία Διεθνούς Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (DFC) συνυπέγραψε με την ΟΝΕΧ επιστολή συνεργασίας με σκοπό την αγορά και ανακαίνιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνέχεια αυτού που ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης σωστά περιέγραψε ως «θαύμα της Σύρου».

Από τον προηγούμενο χρόνο, ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης υπήρξε ο πρωταθλητής αυτής της υπόθεσης συνεργαζόμενος με την DFC προκειμένου να τονίσει αυτή τη στρατηγικής σημασίας υποδομή και για την αξία που εκπροσωπεί αλλά και για το μήνυμα που προσφέρει η στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε αυτή την επένδυση προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η στήριξη που πέτυχε αντικατοπτρίζει τη στήριξη των ανώτερων στρωμάτων της Αμερικανικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του Adam Boehler της DFC, αλλά επίσης του Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο ο οποίος προΐσταται του διοικητικού συμβουλίου της DFC και του Υπουργού Εμπορίου, Wilbur Ross, ο οποίος γνωρίζει την Ελληνική ναυτιλία καλύτερα από τον οποιονδήποτε στην Ουάσιγκτον. Στην επιστολή της η DFC τονίζει την επιτυχία της ΟΝΕΧ στην αναβίωση του Ναυπηγείου Νεώριο της Σύρου και τονίζει τη δυνατότητα του έργου αυτού για τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Με αυτή την έννοια θα ήθελα να απευθυνθώ για ένα λεπτό στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Πριν τρία χρόνια, λίγο μετά την άφιξή μου στην Ελλάδα, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Ναυπηγείο της Σύρου που βρισκόταν σε μία θέση όμοια με αυτή που βλέπουμε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας σήμερα. Επέστρεψα τον περασμένο Δεκέμβριο με τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη και είδα πως η ΟΝΕΧ αναβίωσε τη στρατηγική επένδυση και δημιούργησε μια ατμομηχανή για την οικονομία της Σύρου. Ήταν επίσης στη Σύρο που είχα την ευκαιρία να συναντηθώ για πρώτη φορά με κάποιους συναδέλφους σας εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας και υποσχέθηκα να κάνω ότι μπορώ ως Πρέσβης των ΗΠΑ να βοηθήσω να επαναληφθεί η επιτυχία της ΟΝΕΧ. Οπότε είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας πω σήμερα ότι τώρα βρισκόμαστε, με την επιστολή της DFC, σημαντικά πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Μια επιτυχημένη επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα κάνει καλό όχι μόνο σε εσάς τους εργαζόμενους, αλλά και στη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας στο πεδίο του εμπορίου και των επενδύσεων, και θα καθιερώσει ξανά την Ελευσίνα ως ένα κρίσιμο κόμβο μεταξύ άλλων για τη στήριξη τάνκερ μεταφοράς φυσικού αερίου, αναγνωρίζοντας ότι ο Ελληνόκτητος στόλος τάνκερ LNG αποτελεί το 15% του παγκόσμιου τονάζ.

Το όραμα της ΟΝΕΧ, το οποίο μοιράζεται η κυβέρνησή μου, είναι να καταστήσει την Ελευσίνα το κύριο σημείο υποστήριξης Ελλήνων, Αμερικανών και διεθνών πλοιοκτητών στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την επένδυση της ΟΝΕΧ, η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πάλι μια ευκολία παγκόσμιας κλάσης, για την υποστήριξη της αυξανόμενης μερίδας πλοίων LNG, του 6ου Αμερικανικού Στόλου, πλωτών δεξαμενών επανυγροποίησης φυσικού αερίου, αμυντικών και εμπορικών πλοίων και πλωτών κατασκευών.

Θέλω να κλείσω τονίζοντας πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τη ναυτιλιακή σχέση με την Ελλάδα, τη μακρά παράδοση σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής ναυτιλίας και των ΗΠΑ, την κρίσιμη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Ναυτικό μέσα από τη Σούδα, και μέσα από τις αυξανόμενες ευκαιρίες που βλέπουμε σε λιμάνια όπως της Αλεξανδρούπολης ως αποτέλεσμα της διευρυνόμενης συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μας. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι σε αυτή την εταιρική σχέση. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή τη συμμαχία, και προσωπικά είμαι δεσμευμένος στη συνεργασία με τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη που βοηθά να πετύχουμε τόσα πολλά και για τις δύο χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ».

Πάνος Ξενοκώστας: «Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας κατ’ αρχάς τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Pyatt, ο οποίος είναι γνήσιος φιλέλληνας και ο οποίος μαζί με την ομάδα του στην πρεσβεία και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, μια σειρά από Υπουργούς και σύσσωμο το Κογκρέσο, έχουν στηρίξει τόσο τον EastMed όσο και μέσω της DFC, το όραμα της ONEX να εγκαθιδρύσει στην Ελευσίνα το βασικό hub για την υποστήριξη εμπορικών, αμυντικών και ενεργειακών στόλων της περιοχής.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Παπαθανάση, τόσο προσωπικά όσο και ως Κυβέρνηση, γιατί μαζί τους τελευταίους μήνες δώσαμε έναν τεράστιο αγώνα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα μπορούσε αυτή διάσωση και αυτή η αναγέννηση. Είναι πολύ μεγάλος, είναι αξιοσημείωτος ο αγώνας που δώσαμε κι εγώ τους θεωρώ συνοδοιπόρους στη ζωή.

Επίσης, θα ήθελα να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σχεδόν και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, μέσα από τις τοποθετήσεις τους στη Βουλή, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ότι στηρίζουν, θέλουν να βοηθήσουν και πιστεύουν στην αναγέννηση των ναυπηγείων καθώς η διάσωση των ναυπηγείων της Ελλάδας και η αναγέννηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας είναι εθνικός στόχος και δεν χωρούν ούτε αντιπαραθέσεις ούτε μικροπολιτική.

Έχω πάρει στις πλάτες μου από το Νεώριο έναν τεράστιο αγώνα, τον αγώνα της επίτευξης του εθνικού στόχου, κι είμαι έτοιμος να το σηκώσω και στην Ελευσίνα αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την δική σας συνδρομή, χωρίς να γίνουμε μία οικογένεια και να πορευτούμε χέρι χέρι ώστε να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τα ναυπηγεία Ελευσίνας στη θέση που τους αξίζει.

Σήμερα είναι ιστορική ημέρα γιατί είμαστε ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση, η οποία ευελπιστώ να συμβεί αύριο ώστε να καταστεί εφικτό να τεθεί η ασφαλιστική δικλείδα για την απρόσκοπτη εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας.

Θεσμικά δεν μου επιτρέπετε να πω περισσότερα, θα σταθώ, όμως, στα εξής δύο όσον αφορά στην επόμενη ημέρα:

-Πρώτον, μέσα από τους συναδέλφους σας στη Σύρο, με ξέρετε πλέον και ξέρετε ότι όταν δίνω τον λόγο μου, τον κρατάω μέχρι τέλους. Σε σας έδωσα τον λόγο μου ότι δεν θα κάνω πίσω ό,τι κι αν συμβεί για να οδηγηθούμε μαζί στο να ξαναδοξασθεί η Ελευσίνα και τα ναυπηγεία της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα δεδουλευμένα σας θα τα πάρετε. Ο ιδρώτας του εργαζόμενου δεν κουρεύεται. Είμαι κι εγώ γιος εργαζόμενου.

-Το δεύτερο σίγουρο είναι ότι, όπως και στο Νεώριο, δεν ήρθαμε εδώ για να μειώσουμε θέσεις αλλά για να τις διπλασιάσουμε και τριπλασιάσουμε. Και να ξαναδώ και να ξαναβλέπουμε όλοι το χαμόγελο που έχετε σήμερα στα πρόσωπά σας να είναι μόνιμο από εδώ και πέρα. Γιατί εδώ θα δουλέψουμε τα επόμενα χρόνια όχι για τον εαυτό μας αλλά για την παρακαταθήκη που θ’ αφήσουμε στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Γιατί η Ελλάδα αξίζει να είναι ψηλά και τα ναυπηγεία της στη Νο1 θέση».

Μετά το πέρας των ομιλιών ανακρούσθηκαν οι εθνικοί ύμνοι Ελλάδας και ΗΠΑ και ακολούθως οι Υπουργοί και ο Πρέσβης επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων όπου ναυπηγούνται δύο τορπιλάκατοι του Πολεμικού Ναυτικού.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε στους δημοσιογράφους (on camera):

«Ήρθαμε σήμερα εδώ στην Ελευσίνα μαζί με τον κ. Παπαθανάση, τον Πρέσβη των ΗΠΑ, κ. Pyatt και τον Πρόεδρο της ONEX, κ. Ξενοκώστα, να ενημερώσουμε τους εργαζομένους για την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω της DFC να συμμετάσχει στο έργο της ΟΝΕΧ για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνος και την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Είναι μία επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε θέσει το θέμα στον Πρόεδρο Τραμπ, στην επίσκεψή μας στο Λευκό Οίκο, στις αρχές Φεβρουαρίου. Η διαδικασία παίρνει μπρος από αύριο ώστε σε λίγους μήνες τα ναυπηγεία να έχουν αναγεννηθεί και η ναυπηγική βιομηχανία να γίνει αυτό που πάντα ήταν, το καμάρι της Ελλάδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Πρέσβη, γιατί χωρίς τη δική του συμβολή, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα».



Από την πλευρά του ο κ. Pyatt ανέφερε στις δηλώσεις του:

«The Minister covered most of the key issues. What I would simply emphasize is the U.S. government’s commitment to continuing to partner with Greece and with the Greek government, recognizing the critical importance that Greece is playing on regional energy issues on regional security and stability, and the long history of maritime cooperation between our two countries. This facility brings together all of those pillars of our relationship and as the Minister alluded to, we appreciate greatly the fact that we are building this partnership not just with the support of the Prime Minister, with the Ministry of Economy, but also with the Ministry of Defense and with Minister Panagiotopoulos, and with the Ministry of Energy and Minister Hatzidakis. This project, as ONEX implements the rebirth of Elefsina, will bring together all these strands in a way that reflects the converging strategic interests of our two governments and Washington’s identification of Greece as a critical partner to build stability in a challenging and rapidly evolving region».





