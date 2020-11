Τηλε-ημερίδα από Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις Fintech

Διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες: α) Oι Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες στην Ελλάδα – Υφιστάμενη Κατάσταση, β) Συστήματα Πληρωμών, γ) From Open Payments to PSD2 and Open Finance και δ) Η Κεντρική Τράπεζα ως φορέας διευκόλυνσης της καινοτομίας.