Τα Logistics κράτησαν ανοιχτή την αγορά στο lockdown

Με την εγγραφή 680 συνέδρων και τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων διεθνούς βεληνεκούς ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), που διοργανώθηκε διαδικτυακά, από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου, με τίτλο «1+5 Days: Supply Chain Playbook-Continuity in Crisis».

To συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, καθώς επίσης και του ΣΕΒ.

Η 23η συνεδριακή διοργάνωση της EEL ξεκίνησε στις 30/11 με χαιρετισμούς και τοποθετήσεις εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και των θεσμικών φορέων της χώρας μας. Οι κκ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Νίκος Παππάς, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μίλησαν για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Όλοι τόνισαν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες, παρότι επηρεάστηκαν, κατάφεραν να κρατήσουν την αγορά και κατ’ επέκταση τις κοινωνίες «ανοιχτές», ενώ τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στη μεγιστοποίηση των εμπορευματικών ροών από και προς την Ελλάδα. Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αλλά κι ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Νικόλαος Ροδόπουλος ήταν οι κεντρικοί ομιλητές της πρώτης μέρας.

Με το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση, με βάση και τις ερωτήσεις των συνέδρων, η οποία ανέδειξε την ανάγκη συναίνεσης για την ανάπτυξη του Τομέα της Εφοδιαστικής. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης αλλά πεδίο συναίνεσης.

Όπως δήλωσε ο κ. Νικόλαος Ροδόπουλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, «Η σημερινή μου τοποθέτηση αποτελεί μια ιστορική για εμένα πράξη, μια πράξη που κλείνει τον μεγάλο κύκλο της εξάχρονης τιμητικής θέσης του προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Σήμερα από αυτό το βήμα, το ζητάω για άλλη μια φορά, μην αγνοείτε τους πολλαπλασιαστές, μη στρέφετε το βλέμμα σας μόνο στους επενδυτές. Καλοί οι επενδυτές αλλά καλύτεροι οι εθνικοί πρωταγωνιστές. Κύριε πρωθυπουργέ, ακούστε την αγορά και επανα-δημιουργείστε το Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου προσθέτοντας μια λέξη, Logistics». Μιλώντας για τη σημασία των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας ο κ. Νικόλαος Ροδόπουλος τόνισε: «Τα Logistics είναι κάτι μεγαλύτερο. Είναι το συνθετικό, λειτουργικό και ρυθμιστικό δομικό στοιχείο που διασυνδέει όλο το παραγωγικό μοντέλο και όλες τις δραστηριότητες, απαιτεί διεθνή σχεδιασμό και οφείλει να είναι αποτελεσματικό, εθνικό και πλουτοπαραγωγικό για την πατρίδα μας».

Έρευνα COVID 19: Επιπτώσεις και Επιχειρηματική Συνέχεια

Η δεύτερη μέρα του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου ήταν η μέρα των ακαδημαϊκών, αλλά και των εκπροσώπων φορέων του λιανεμπορίου, με κεντρικούς ομιλητές τον Δρ. Μιχάλη Μπουρλάκη, Διευθυντή Έρευνας & Διευθυντή Κέντρου Logistics, Προμηθειών & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, University Cranfield, School of Management, καθώς και τον Δρ. Βασίλη Ζεϊμπέκη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού EEL, Επ. Καθηγητή Τμ. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας «Διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19 στις ελληνικής αλυσίδες εφοδιασμού: Επιπτώσεις και επιχειρηματική συνέχεια», που διενήργησε για την ΕΕL το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας, συμμετείχαν εκτός των προαναφερομένων κι οι κκ. Καρανίκας Γιώργος, Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Ζαΐρης Αντώνης, Αν. Αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ & Επίκ. Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου .

Όπως σημείωσε ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, «Μέσα από την έρευνα που εκπονήσαμε αναδείχθηκαν τα σημεία στα οποία θα εστιάσουν οι εταιρείες και αφορούν στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών logistics, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους, στη μίσθωση/αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων, καθώς επίσης στην επένδυση και χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα βασικότερα προβλήματα για τις εταιρείες εμπορίας/μεταποίησης αφορούσαν στη διαχείριση αποθεμάτων και προμηθευτών, ενώ για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, αφορούσαν στη διανομή των προϊόντων και στις συνεργασίες με τρίτες εταιρείες».

Η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος υιοθέτησε κανόνες ασφαλείας/υγιεινής, μοντέλο τηλε-εργασίας, αύξηση στη συχνότητα των απολυμάνσεων, ωστόσο μόνο το 23% είχε εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Στην πλειοψηφία τους οι εμπορικές/μεταποιητικές εταιρείες αντιμετώπισαν προβλήματα μέσης ή/και πολύ υψηλής σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα, το 86% στην πρόβλεψη ζήτησης, το 83% στις προμήθειες και το 71% στα αποθέματα. Το 35% των εταιρειών εμπορίας/μεταποίησης ανέφερε προβλήματα λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων, ενώ το 23% των εταιρειών 3PL εξαιτίας της έλλειψης αποθηκευτικών χώρων. Προβλήματα επίσης που παρατηρήθηκαν αφορούσαν κυρίως στους συνεργάτες οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες μεταφοράς ή ταχυμεταφοράς.

Διεθνείς προσωπικότητες στο 23ο Συνέδριο της EEL

Οι επόμενες μέρες που ακολούθησαν αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό κομμάτι για το συνέδριο της EEL, καθώς Έλληνες, υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών κολοσσών, πήραν το ηλεκτρονικό βήμα, μετέφεραν την κουλτούρα της διεθνούς επιχειρηματικότητας και μίλησαν για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι επιχειρήσεις τους την κρίση του Covid-19.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι κκ. Δημήτρης Μακαβός, Regional Director Chipita Co, Russia & CIS (former Soviet Republics), Γεώργιος Φατούρος, Head of Established Markets EMEA, Bayer Consumer Health, Ελβετία, Ιωάννης Κοσμάς, CEO Cebo International BV, Ολλανδία, Μενεξία Τσουμπελή, Vice President NA Savory, Firmenich, ΗΠΑ, Δημήτρης Δημόπουλος, Vice President of Quality Systems and Supply Chain Management, Berg Pipe, ΗΠΑ, Πατρίκ Κομνηνός, CEO Basketball Champions League, Ελβετία.

Τοποθετήσεις επίσης έκαναν και οι κκ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ευάγγελος Βενιζέλος, τ. Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, & Υπουργός Εξωτερικών, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ.

Συντονιστές ήταν οι κκ. Ελένη Μπίτσιου, Μέλος ΔΣ ΕEL, Αντιπρόεδρος & Chief Commercial Officer, Synergy και Μπάμπης Σιαφλάς, Pharma Logistics Services Director, Cooper Pharmaceuticals.

Το 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics ολοκληρώθηκε το Σάββατο 5/12 με την εξαιρετικού επιπέδου στρογγυλή τράπεζα των ακαδημαϊκών, θεσμικών και πολιτικών εκπροσώπων, όπου συμμετείχαν οι κκ. Δημήτρης Οικονόμου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Xωροταξίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, τ. Αν. Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Πρόεδρος Ομίλου AVIAREPS, Γιάννης Μανιάτης, τ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ, Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ, οι οποίοι υπό τον συντονισμό του Προέδρου της EEL, κ. Νικόλαου Ροδόπουλου, συζήτησαν για τις εξελίξεις στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα στην μετακορονοϊό εποχή.

