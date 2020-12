Αποδυναμώνεται η διάθεση για ταξίδια

Η τάση των ευρωπαίων για ταξίδια αποδυναμώνεται όσο η πανδημία επεκτείνεται και τα lockdown στις ευρωπαϊκές χώρες διαδέχονται το ένα το άλλο. Αυτό είναι το συμπέρασμα της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Trave – Wave 3».

Πρόκειται για μία κυλιόμενη σε μηνιαία βάση έρευνα ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η Mindhaus, και που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 στα ταξιδιωτικά σχέδια και τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αναφορικά με τους τύπους προορισμών και εμπειριών που επιλέγουν, τις περιόδους διακοπών και τις ανησυχίες σχετικά με τα ταξίδια τους επόμενους μήνες.

Το συμπέρασμα της τρίτης έρευνας είναι ότι η έξαρση της COVID-19 προκαλεί μείωση των ταξιδιωτικών σχεδίων. «Με βάση στοιχεία που έχουμε από 25,000 ευρωπαίους ταξιδιώτες, ακόμα και μετά την ανακοίνωση των εμβολίων, η πιθανότητα να επιστρέψουν άμεσα στις προ-πανδημίας ταξιδιωτικές τους συνήθειες είναι εξαιρετικά μικρή. Για τα επόμενα 2 χρόνια, τόσο οι προορισμοί όσο τα ξενοδοχεία που θα απευθυνθούν αποτελεσματικότερα σε μεμονωμένους ταξιδιώτες – με στοχευμένη στρατηγική branding και μάρκετινγκ και όχι μόνο πωλήσεων, όπως είθισται - θα ανακάμψουν γρηγορότερα. Όμως, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να ονειρεύονται και να «καταναλώνουν» περιεχόμενο. Το να περιμένεις την επαναφορά της «κανονικότητας» αποτελεί άστοχη τακτική. Αντίθετα, το να βρεις οικονομικούς και δημιουργικούς τρόπους να επικοινωνείς διαρκώς με τα επιλεγμένα κοινά σου – ακόμα και σε περιόδους lockdown - θα σε φέρει μπροστά από τον ανταγωνισμό» δηλώνει ο Θεόφιλος Κυρατσσούλης General Manager της Mindhaus εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με την επίβλεψη της European Travel Commission και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα το μερίδιο των Ευρωπαίων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν τους επόμενους έξι μήνες μειώνεται από 54% στην έρευνα του Οκτωβρίου σε 49% το Νοέμβριο, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα του επόμενου ταξιδιού αυξάνεται κατά 13% τον τελευταίο μήνα. Η τελευταία έρευνα δείχνει επίσης αύξηση του ποσοστού των Ευρωπαίων που δεν κάνουν σχέδια για ταξίδι, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 18%.

Συγκεκριμένα, λιγότεροι από 1 στους 5 από τους Ευρωπαίους που ερωτήθηκαν εξέφρασαν την πρόθεση να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου (έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021). Αυτό αντιπροσωπεύει μια απότομη πτώση 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που δείχνει ότι η πρόσφατη αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 και η αβεβαιότητα σχετικά με τα ταξιδιωτικά μέτρα αναγκάζουν τους Ευρωπαίους να θέσουν σε αναμονή τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Τα μέτρα καραντίνας παραμένουν η πρώτη ανησυχία για το 15% των ερωτηθέντων, ακολουθούμενη από φόβο μήπως αρρωστήσουν όταν φτάσουν στον προορισμό και η αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 (και τα δύο στο 13%). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης ότι η υγεία και η ασφάλεια παραμένουν το πρωταρχικό μέλημα των ταξιδιωτικών σχεδίων των Ευρωπαίων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ερωτηθέντες άνω των 55 ετών.

Τα αεροπορικά ταξίδια και οι δημόσιες συγκοινωνίες στον προορισμό εξακολουθούν να θεωρούνται τα λιγότερο ασφαλή μέρη ενός ταξιδιού σύμφωνα με το 19% και το 14% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Μπαρ και εστιατόρια συνθέτουν επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία, όπως υποδεικνύεται από το 11% των Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Διακοπές εντός της Ευρώπης

Τα ταξίδια εντός της Ευρώπης είναι η κορυφαία επιλογή με το ποσοστό των ερωτηθέντων (38%) να είναι το ίδιο για όσους προτιμούν ταξίδια εντός της χώρας τους ή εντός της Ευρώπης γενικότερα. Η αναψυχή είναι ο πρωταρχικός σκοπός για σχεδόν το 63% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν βραχυπρόθεσμα, ενώ η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς είναι ο πρωταρχικός σκοπός για ένα άλλο 22% από αυτούς. Τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το 9% των ερωτηθέντων.

Παρά την επίδραση της πανδημίας στις μητροπολιτικές περιοχές, τα city breaks εξακολουθούν να είναι ο πιο αγαπημένος τύπος ταξιδιού μεταξύ του 19% των Ευρωπαίων. Άλλες κορυφαίες προτιμήσεις περιλαμβάνουν διακοπές στη φύση και στην ύπαιθρο (15%) και ταξίδια με έμφαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά (14%). Όσον αφορά τη μεταφορά, το 51% των ερωτηθέντων ταξιδιωτών σκοπεύουν να πετάξουν στον επόμενο προορισμό τους, ενώ ένα άλλο μεγάλο μερίδιο του 37% προτιμά να ταξιδέψει με αυτοκίνητο.