ΟΑΕΔ: Ολοκληρώθηκε το έργου Erasmus+ «Mentor4WBL@EU»

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μεντόρων-εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Mentorship Evaluation aNd Training in Organizations for WBL at EU” (#[email protected]).

Η εφαρμογή αυτή περιέχει μια σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης μεντόρων-εκπαιδευτών, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, θα λαμβάνουν πιστοποιητικό μέντορα-εκπαιδευτή στον χώρο εργασίας (Work-Βased Learning) ευρωπαϊκής εμβέλειας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία και εκπαιδευτική μεθοδολογία και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεντόρων-εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις, με σκοπό να εξοικειωθούν στον τρόπο μετάδοσης των γνώσεών τους, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, εκτός από τον ΟΑΕΔ, έλαβαν μέρος: