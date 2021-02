Αγορά: «Μοντέλο Πάτρας» φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα στην Αττική

Με το «μοντέλο της Πάτρας» - δηλαδή του τρόπου λειτουργίας των περιορισμένων δραστηριοτήτων που παραμένουν ενεργές στις περιοχές πολύ υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου - θα λειτουργεί από αύριο έως και τουλάχιστον τις 28 Φεβρουαρίου και σε συνθήκες σκληρού lockdown η «αγορά» στην Αττική.

Ένα lockdown που προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια αλλά την ανησυχία του εμπορικού κόσμου, ο οποίος ζητεί γενναία μέτρα στήριξης, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Σταύρος Καφούνης θα οδηγήσει μία στις δύο επιχειρήσεις σε λουκέτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λειτουργία της αγοράς δεν θα είναι μόνο περιορισμένη ως προς τον αριθμό των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και ως προς το ωράριο, με το επικρατέστερο σενάριο θα κάνει λόγο για κλείσιμο των καταστημάτων, ακόμα και των σούπερ μάρκετ στις πέντε το απόγευμα.

Ωστόσο, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί εντός της ημέρας όπου θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις (στις 12.00) και η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Πάντως, αν εφαρμοστεί κατά γράμμα το «μοντέλο Πάτρας», τότε το ωράριο θα ορισθεί από τις επτά το πρωί (προαιρετικά) έως τις πέντε το απόγευμα (υποχρεωτικά).

Τα καταστήματα τροφίμων

Οι δραστηριότητες που θα μείνουν ανοικτές, όπως και τον Μάρτιο του 2020, είναι αυτές του κλάδου τροφίμων και συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι, τα ιχθυοπωλεία, τα κρεοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία με το επικρατέστερο ωράριο λειτουργίας να είναι, όπως προαναφέρθηκε από τις 7 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα επιτρέπεται να πωλούν διαρκή αγαθά, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έπιπλα, παιχνίδια, είδη ένδυσης, υπόδησης κ.ο.κ.

Ανοικτά επίσης θα είναι τα καταστήματα καπνικών, τα καθαριστήρια, pet shop με το ωράριο που προαναφέρθηκε. Εν λειτουργία θα βρίσκονται και τα πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

Κλειστά τα εμπορικά

Αντίθετα σε υποχρεωτική αργία τίθενται οι υπόλοιποι κλάδοι του λιανεμπορίου με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών μόνο ως προς το μέρος εξόφλησης λογαριασμών, επισκευών και ανανέωσης χρόνου ομιλίας, τα καταστήματα οπτικών/ ακουστικών βαρυκοϊας (κατόπιν ραντεβού) καθώς και τα περίπτερα που θα μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Για την εστίαση, η λειτουργία επιτρέπεται μόνο το πακέτο από το κατάστημα (take away) η διανομή (delivery) και η καθ’ οδόν εξυπηρέτηση (drive- through) και μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών και απαγορεύεται η παραμονή των πελατών εντός και εκτός των χώρων ευθύνης των επιχειρήσεων εστίασης.

Από την αναστολή εξαιρούνται τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες και με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.

Εκτός λειτουργίας τίθενται τα κομμωτήρια, τα κουρεία τα κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα με τις χθεσινοβραδυνές πληροφορίες, ανοικτά θα παραμείνουν τα ΚΤΕΟ τα οποία θα λειτουργούν κατόπιν ραντεβού και έως τις 5 το απόγευμα.

Εν λειτουργία αλλά με το 50% της δυναμικότητάς τους, θα είναι και οι λαϊκές αγορές, καθώς, όπως διαπιστώθηκε η αναστολή λειτουργίας τους, δημιουργεί συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ και τα οπωροπωλεία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη μας, αποδεικνύοντας ότι το λιανεμπόριο είναι ένας ασφαλής κλάδος και το πισωγύρισμα στη λειτουργία του δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει τα άσχημα επιδημιολογικά δεδομένα, που επιδείνωσαν άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, ήταν το άμεσο σχόλιο του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας (ΕΣΑ) Σταύρου Καφούνη μετά από το πρωθυπουργικό διάγγελμα.

«Έχω επανειλημμένως τονίσει ότι το τρίτο "lockdown" θα οδηγήσει σε λουκέτο μία στις δύο εμπορικές επιχειρήσεις και για να το αποφύγουμε, πρέπει προσεκτικά και στοχευμένα, να εφαρμόσουμε αμέσως ένα γιγαντιαίο πλάνο στήριξης, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις», επεσήμανε ο ίδιος.

«Οι οικονομικές προτάσεις που έως σήμερα έχουμε καταθέσει, δεν είναι πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Είναι μονόδρομος να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα με τα μέτρα προστασίας του ύψιστου αγαθού της υγείας, πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα εξασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση των συμπολιτών μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν με το καλό ξεπεράσουμε την πανδημία, θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια ακόμα μια βαθιά οικονομική κρίση» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΣΑ.