Ισραήλ: Η πρώτη κρουαζιέρα με εμβολιασμένους επιβάτες και πλήρωμα

«Η Royal Caribbean International θα αρχίσει να πραγματοποιεί κρουαζιέρες από το Ισραήλ για πρώτη φορά τον Μάιο και θα προσφέρει στους Ισραηλινούς ταξιδιώτες ένα συνδυασμό από κρουαζιέρες 3 έως 7 νυχτών, που θα επισκέπτονται ελληνικά νησιά και την Κύπρο με το πολυαναμενόμενο, ολοκαίνουργιο κρουαζιερόπλοιο, το Odyssey of the Seas. Oι νέες κρουαζιέρες θα είναι διαθέσιμες προς πώληση από την Τρίτη 9 Μαρτίου», αναφέρει ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Τα δρομολόγια, μετ’ επιστροφής από τη Χάιφα του Ισραήλ, θα περιλαμβάνουν στάσεις σε ειδυλλιακά νησιά και προορισμούς στη Μεσόγειο, όπως η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Αθήνα, στην Ελλάδα και η Λεμεσός στην Κύπρο.

Είμαστε ενθουσιασμένοι να κάνουμε ντεμπούτο στις κρουαζιέρες της Royal Caribbean από το Ισραήλ με το νεότερο και πιο καινοτόμο κρουαζιερόπλοιό μας, το Odyssey of the Seas. Οι Ισραηλινοί ταξιδιώτες θα ψάχνουν να ξεφύγουν, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που μας λείπουν πολύ. Και αυτό είναι που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα», είπε ο Michael Bayley, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Royal Caribbean International. «Οι κρουαζιέρες από το Ισραήλ είναι μια ευκαιρία που είχαμε στο νου μας για αρκετό καιρό. Ευχαριστούμε πολύ την κυβέρνηση του Ισραήλ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους σε εμάς για να προσφέρουμε αξέχαστες εμπειρίες κρουαζιέρας στους κατοίκους του, και ανυπομονούμε να δώσουμε αυτή την υπόσχεση στο νεότερο πλοίο μας -το πρώτο "πράσινο νησί" στη θάλασσα».

Οι κάτοικοι του Ισραήλ θα είναι οι πρώτοι επισκέπτες που θα κάνουν κρουαζιέρα με το Odyssey κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας περιόδου. Το καινοτόμο πλοίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξέχαστες διακοπές για κάθε είδος ταξιδιώτη, με μια ποικιλία από νέες και signature εμπειρίες. Tα highlights περιλαμβάνουν ένα κατάστρωμα πισίνας που χωρίζεται σε 2 επίπεδα, σχεδιασμένο για να χαλαρώνει κανείς κάτω από τον ήλιο και τα αστέρια, το SeaPlex -το συγκρότημα δύο επιπέδων εσωτερικής και εξωτερικής δραστηριότητας που είναι μια «παιδική χαρά» που ανεβάζει την ανδρεναλίνη στα ύψη για όλες τις ηλικίες, με συγκρουόμενα αυτοκίνητα, laser tag, 3-D τραμπολίνο και πολλές ακόμα δραστηριότητες αλλά και μια σειρά από δωρεάν και specialty εστιατόρια προορισμένα για να ευχαριστήσουν κάθε ουρανίσκο με κουζίνα από όλο τον κόσμο. Και η ψυχαγωγία στο κρουαζιερόπλοιο θα φέρει την υπογραφή από υψηλής τεχνολογίας παραγωγές στο Royal Theatre και Two70, όπου μοναδικές παραγωγές τεχνης με χρήση πολυμέσων θα προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο Odyssey of the Seas.

«Χάρη στα εκατομμύρια των εμβολίων που φέραμε, είμαι περήφανος που το Ισραήλ θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εγκαινιάσει τη νέα ναυαρχίδα της Royal Caribbean. Η απόφαση της Royal Caribbean να έρθει στο Ισραήλ αποτελεί σημαντική έκφραση εμπιστοσύνης στην πολιτική μας. Αυτή είναι μια σημαντική οικονομική, τουριστική στιγμή για το Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο επιτυχίας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας -το πράσινο διαβατήριο- ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από τον ιό Covid-19 ειρηνικά. Ακριβώς όπως κάναμε το Ισραήλ παγκόσμιο πρωταθλητή στα εμβόλια, θα το κάνουμε παγκόσμιο πρωταθλητή στην οικονομία και τον τουρισμό στη μετα-κορωνοϊού εποχή».

Σε συνεργασία με τις αρχές υγείας και τουρισμού του Ισραήλ, η Royal Caribbean θα είναι η πρώτη που θα προσφέρει πλήρως εμβολιασμένες κρουαζιέρες, όπου τόσο το πλήρωμα όσο και οι επισκέπτες άνω των 16 ετών θα εμβολιαστούν κατά της Covid-19. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν από το Ισραήλ και τη Royal Caribbean θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης στηρίζει όλες τις προσπάθειες για την επανέναρξη της κρυαζιέρας στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή. Δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη σημερινή ανακοίνωση, καθώς η πρόσφατη ταξιδιωτική μας συμφωνία με το Ισραήλ φέρνει ήδη αποτελέσματα, και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μοναδικές εμπειρίες στους όμορφους προορισμούς και τα νησιά μας».

Ο κ. Σάββας Πέρδιος, υφυπουργός Τουρισμού για την Κύπρο, σχολίασε: «Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στο δρομολόγιο της Royal Caribbean αυτό το καλοκαίρι, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε το νέο τους πλοίο στο νησί μας.Η Κύπρος υποστηρίζει τη βιομηχανία κρουαζιέρας και είναι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσει τη βιομηχανία στο δρόμο της προς την ανάκαμψη. Είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες θα περάσουν καλά, τόσο στο πλοίο όσο και κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Μεσογείου».

Κρουαζιερόπλοιο που αλλάζει τα δεδομένα

To Odyssey of the Seas θα είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοίο της κατηγορίας Quantum Ultra Class στην περιοχή, με μια ξεχωριστή νέα εμφάνιση, ένα γεμάτο δράση κατάστρωμα.

Το state-of-the-art κρουαζιερόπλοίο θα φέρει τεχνολογικές καινοτομίες όπως την επόμενη γενιά SeaPlex, με την προσθήκη του πρώτου Playmakers Sports Bar & Arcade με θέα στο κυρίως χώρο του γηπέδου. Ένα επανασχεδιασμένο Adventure Ocean Kids Program, και το Social180 teen lounge με κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μουσική, ταινίες και ένα υπαίθριο κατάστρωμα με θέα στην θάλασσα.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν επίσης μια ποικιλία από χώρους εστίασης, συμπεριλαμβανομένου του Teppanyaki, σερβίροντας ανατολικοασιατικές γεύσεις σε παραδοσιακό ιαπωνικό στυλ. Ιταλική κουζίνα στο Giovanni του Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, η οποία προσφέρει ρουστίκ ιταλικά πιάτα. Στο τελευταίο κατάστρωμα του Odyssey δύο υπαίθριες πισίνες και τέσσερις υδρομασάζ με σκιές κασίτας και αιώρες.

Επίσης στο κατάστρωμα θα είναι πολλά αγαπημένα σημεία των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένου του προσομοιωτή surf FlowRider, ελεύθερη πτώση με RipCord από iFly, η εμβληματική κάψουλα παρατήρησης North Star all-glass που διαθέτει θέα 360 μοιρών από 300 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και ρομπότ bartenders στο Bionic Bar».