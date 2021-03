Θεοχάρης: Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός

Από τις 14 Μαΐου θα ξεκινήσει το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με το σχέδιο επανεκκίνησης που παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από το ψηφιακό βήμα της ITB Berlin, της μεγάλης τουριστικής έκθεσης που γίνεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο και φέτος πραγματοποιείται διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.

Ο κ. Θεοχάρης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά από το Μουσείο Ακρόπολης, με θέμα “Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started”, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα ξεκινήσει να ανοίγει δοκιμαστικά τα σύνορά της από τον Απρίλιο, με χώρες με τις οποίες έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και στις οποίες προχωρά με γοργούς ρυθμούς ο εμβολιασμός. Όμως από τις 14 Μαΐου, θα ξεκινήσουν επισήμως να αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί και για άλλα κράτη, ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες, όπως εξήγησε.

Οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι αν είναι εμβολιασμένοι ή αν φέρουν αρνητικό PCR, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους.

Όλοι οι τουρίστες που θα εισέρχονται στην Ελλάδα θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ειδοποιός διαφορά της φετινής χρονιάς είναι ότι θα πραγματοποιούνται rapid tests, ώστε να αποφεύγεται η καραντίνα μέχρις ότου βγουν τα αποτελέσματα. Το κόστος των δειγματοληπτικών ελέγχων, όπως και πέρυσι, θα καλυφθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Επίσης η Ελλάδα θα δώσει προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ανθρώπων πρώτης γραμμής στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού, όπως εξήγησε, θα υποβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, ώστε να μην κινδυνέψουν συνάδελφοι κι επισκέπτες.