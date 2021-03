Ολη η πρόταση Κομισιόν για το πράσινο πιστοποιητικό ταξιδιού

Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 προτείνει η Κομισιόν. «Η Ευρώπη προχωρά μπροστά με την πρόταση μας», σπεύδει να σχολιάσει ο Κ. Μητσοτάκης.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn