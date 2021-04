Πρώτο άνοιγμα για τον τουρισμό από τη Δευτέρα

Επιβεβαιώνει με tweet, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλεξ Πατέλης ότι η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορα της την προσεχή Δευτέρα 19 Απριλίου για επισκέπτες από χώρες της ΕΕ και πέντε ακόμη εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προϋπόθεση να έχουν απόδειξη εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ 72 ωρών προ της άφιξης.

Ωστόσο με δεύτερο tweet διευκρινίζει ότι η κίνηση αυτή δεν αφορά πολύ μεγάλους αριθμούς τουριστών καθώς οι ίδιες οι χώρες εφαρμόζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις κατοίκων τους.

Αναλυτικότερα το πρώτο tweet του κ. Πατέλη αναφέρει ότι η Ελλάδα καταργεί την επταήμερη καραντίνα για τους επισκέπτες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο Σερβία, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 19 Απριλίου. Οι επισκέπτες χρειάζεται να φέρουν αποδεικτό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ κορονοϊού 72 ωρών πριν την άφιξη.

Το tweet στα αγγλικά: «Greece to lift a seven-day compulsory quarantine for visitors from the European Union, the U.S., U.K., Serbia, Israel and United Arab Emirates as of April 19. Visitors will still need to provide proof of vaccination or a negative Covid test from within 72 hours before arrival. Alex Patelis»

Μετά από λίγες ώρες διευκρίνισε με νέο tweet ότι «οι επισκέπτες θα υπόκεινται τους ίδιους περιορισμούς, τους οποίους υπόκεινται και οι Έλληνες πολίτες. Πολλές από τις χώρες έχουν ήδη περιορισμούς στην έξοδο επισκεπτών. Οπότε δεν αφορά πολύ μεγάλους αριθμούς τουριστών».