Κωτσόβολος: Με σπριντ στο τελευταίο μίλι έσβησαν οι απώλειες του lockdown

Με αύξηση συγκρίσιμων πωλήσεων (like for like) κατά περίπου 9% κλείνει η χρήση 2020/2021 για την αλυσίδα Κωτσόβολος, που φαίνεται να «έσβησε» τις απώλειες του δεύτερου lockdown του περασμένου Νοεμβρίου.

H ελληνική αλυσίδα μπορεί να μην έφτασε τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης των άλλων αγορών της Dixons Carphone όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, αλλά με ρυθμό 9% στο διάστημα των 51 εβδομάδων μέχρι τις 24 Απριλίου και 7% στις 25 εβδομάδες του τελευταίου τριμήνου, δείχνει ότι ανέβασε ταχύτητα σε μια περίοδο προκλήσεων για την τοπική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο βρετανικός όμιλος Dixons Carphone, λίγο πριν το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης Μάιος 2020/Απρίλιος 2021, λογιστική περίοδο που ακολουθεί και η ελληνική θυγατρική, όλες οι αγορές πλην της ελληνικής εμφάνισαν διψήφια ποσοστά αύξησης πωλήσεων τόσο στη 12μηνη όσο και στην τρίμηνη περίοδο, με εξαίρεση τις επιδόσεις της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, που συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σημαντική συνεισφορά είχε η πολύ ισχυρή ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων, που συνεχίστηκε σε όλες τις αγορές του ομίλου Dixons και έφερε υπερδιπλάσια αξία στο σύνολο της χρήσης 4,5 δισ. στερλίνες. Πρόκειται για τομέα που υπεραπέδωσε και στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα για την Dixons Carphone (αλυσίδα Κωτσόβολος) ήταν η μόνη αγορά που εμφάνισε πτώση τζίρου στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου. Τα 92 καταστήματα της αλυσίδας, όπως σημείωνε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στις αρχές Ιανουαρίου, έκλεισαν στις 7 Νοεμβρίου για να επαναλειτουργήσουν με τη μέθοδο του click away στις 14 Δεκεμβρίου και έκλεισαν εκ νέου στις αρχές της χρονιάς. Σε ίδια καταστήματα (like for like) η αλυσίδα εμφάνισε μείωση πωλήσεων 13% στο εξεταζόμενο διάστημα αλλά οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 366%.

Η ελληνική εταιρεία, που στην προηγούμενη χρήση 2019/2021 εμφάνισε κύκλο εργασιών 546,86 εκατ. ευρώ με κέρδη μετά από φόρους 11,46 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι κινήθηκε πάνω από τις προβλέψεις της διοίκησης για μονοψήφια πτώση στη χρήση 2020/2021, ως αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης του ψηφιακού καναλιού. Ειδικά την περίοδο του lockdown, η ζήτηση ηλεκτρονικών συσκευών και ψηφιακών εργαλείων για την τηλεκπαίδευση και την τηλεργασία ευνόησαν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις ενώ με την άρση των περιορισμών στο λιανεμπόριο αυξήθηκε η απόδοση και του φυσικού δικτύου.

Πρόσφατα η Κωτσόβολος εγκαινίασε επενδύσεις σε δύο καταστήματα, το ανακαινισμένο και διευρυμένο στη Σταδίου 34 & Κοραή και και το νεότερο στην οδό Πατησίων 181, υιοθετώντας πρακτικές οικολογικής μετακίνησης μέσω ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία εντάσσει η εταιρεία στον στόλο της για τις άμεσες παραδόσεις προϊόντων στο κέντρο της Αθήνας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο τρέχον τρίμηνο έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει παρουσία στην κυπριακή αγορά με δύο καταστήματα, σε Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς και με υποδομές e-shop και logistic center.