Ηλεκτρονικός τζόγος: Δόθηκαν οι 3 πρώτες άδειες από την ΕΕΕΠ

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Οι πρώτοι τρεις πάροχοι πήραν χθες την σχετική άδεια και στόχος της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να αποδώσει μέσα στο πρώτο 10ημερο του Ιουνίου άδεια σε συνολικά 15 υποψηφίους.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Επιτροπής από τους 21 υποψηφίους που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση μόνο οι 15 αναμένεται τελικά να λάβουν άδεια. Οι 15 ενδιαφερόμενοι θα λάβουν και τις δύο άδειες που εκχωρεί το ελληνικό Δημόσιο, Τύπου Α που αφορά στον διαδικτυακό στοιχηματισμό και Τύπου Β, που αφορά σε λοιπά παίγνια (καζίνο κ.λπ.).

Στο τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι απορριπτικές αποφάσεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο οριστικό καθεστώς λειτουργίας της αγοράς. Στόχος είναι να σταματήσουν την λειτουργία τους όσοι διαθέτουν άδειες με το προηγούμενο καθεστώς και δεν συμμετείχαν στη νέα διαδικασία αδειοδότησης ελέγχοντας το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού τζόγου.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι παίκτες κατέχουν προσωρινές άδειες που τους εκχώρησε το ελληνικό κράτος πίσω στις αρχές του 2012.

Με το νέο καθεστώς, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τα αρχεία τους στην χώρα μας και μάλιστα τα πληροφοριακά τους συστήματα να είναι συνδεδεμένα μα τους υπολογιστές της ΕΕΕΠ. Έτσι όσοι πάροχοι λειτουργούν σήμερα και δεν θα αδειοδοτηθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου, θα έχουν περιθώριο ενός μήνα, προκειμένου να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις πρώτες εταιρείες αδειοδοτήθηκαν είναι η BetMed Ltd., η Plumo Ltd., και η Lucky Stream Ltd καθώς κατέθεσαν εγγυητική επιστολή ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, και την πρώτη, από τις τέσσερις δόσεις, του τιμήματος των αδειών.

H Lucky Stream Ltd., είναι η μόνη που σήμερα λειτουργεί με το καθεστώς της προσωρινής άδειας. Άλλες δύο εταιρείες που είχαν καταθέσεις σήμερα αίτηση δεν πήραν την πολυπόθητη άδεια διότι τελικά δεν κατέθεσαν τα χρήματα.

Υπενθυμίζεται πως οι άδειες, 7ετούς ισχύος, χορηγούνται χωρίς διαγωνισμό έναντι συγκεκριμένου τιμήματος. Συγκεκριμένα, για την άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος (Τύπος 1) το αντίτιμο ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και για την άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (Τύπος 2, που καλύπτει τα online παιχνίδια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του που διεξάγονται είτε live, είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών – RNG) το αντίτιμο είναι 2 εκατ. ευρώ.