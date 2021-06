Οι big business που στήνονται στα ελληνικά ξενοδοχεία

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ήδη ο πλειοδοτικός διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί για το «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε.», το οποίο περιλαμβάνει το πέντε αστέρων Out of the Blue Capsis Elite Resort, ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Κρήτης. Την ίδια στιγμή, μεγάλοι όμιλοι κινούνται επιθετικά, με στόχο να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά.

Εντονο ενδιαφέρον

Ηχηρά ονόματα του ξενοδοχειακού τομέα και του real estate έχουν επιδείξει κατά καιρούς ενδιαφέρον για την απόκτηση του ιστορικού ξενοδοχείου Out of the Blue Capsis Elite Resort, με τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς να τοποθετούν το τίμημα για το «φιλέτο» της Αγίας Πελαγίας σε επίπεδα άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Εγχώριοι όμιλοι και διεθνή funds συγκαταλέγονται στη λίστα των ενδιαφερόμενων επενδυτών και ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room), χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Μεταξύ των… μνηστήρων έχουν ακουστεί ανά διαστήματα ο όμιλος του Ιβάν Σαββίδη, ο όμιλος Sani/Ikos με κύριους μετόχους τους Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin, Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE και επενδυτικά κεφάλαια, η αμερικανική Hines μαζί με τη Ηenderson Park, καθώς και η ΗIG.

Η πρόσκληση διενέργειας των τεσσάρων ουσιαστικά δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας, η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, έχει δημοσιευτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να υποβάλουν τη δεσμευτική προσφορά τους.

Εκτός από το Out of the Blue Capsis Elite Resort, συμφερόντων της Ντίας Καψή, οι διαγωνισμοί αφορούν γήπεδα, μηχανολογικό εξοπλισμό, σήματα, ονόματα χώρου (domain names), διαδικτυακούς ιστότοπους, χρηματοοικονομικά στοιχεία και γεωτεμάχια.

Το Out of the Blue Capsis Elite Resort, που βρίσκεται σε μία ιδιωτική χερσόνησο έξω από το παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας Πελαγίας, είναι συνολικής δυναμικότητας 1.155 κλινών (490 δωματίων) και απαρτίζεται από 42 κτίρια. Πέραν των δωματίων και των διαμερισμάτων, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις εστίασης, χώροι υποδοχής, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εγκαταστάσεις υπαίθριων και αθλητικών δραστηριοτήτων, 39 πισίνες (7 κοινόχρηστες και 32 που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά) και λοιπές εγκαταστάσεις.

Βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού, στις 31/12/2016, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 126 εκατ. ευρώ.

Sani/Ikos

Στην ανάπτυξη δύο ακόμη πολυτελών συγκροτημάτων, ενός στα Χανιά της Κρήτης κι ενός ακόμη στην Κέρκυρα, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προχωρά ένας από τους πιο ισχυρούς ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας, ο όμιλος Sani/Ikos, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα παρουσία σε Χαλκιδική, Κέρκυρα και Κω.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα την απόκτηση μίας παραθαλάσσιας έκτασης 140 στρεμμάτων στην Κίσσαμο Χανίων, με σκοπό τη δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατά τα πρότυπα των μονάδων που λειτουργούν ήδη υπό τα brands του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία ενός ακόμη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος με το brand Ikos στην Κέρκυρα, στη θέση του ιστορικού Club Med. Ο όμιλος, που εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί στη Δασιά το Ikos Dassia, έλαβε το περασμένο φθινόπωρο έγκριση για την ανάπτυξη της νέας πεντάστερης μονάδας του.

Μέσω των εμπορικών σημάτων του, Sani Resort & Ikos Resorts, το Sani/Ikos Group λειτουργεί 9 μοναδικά, ιδιόκτητα resorts σε Χαλκιδική, Κέρκυρα και Κω, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων resorts πολυτελείας στον κόσμο.

Ο όμιλος αναπτύσσει τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα μέσω της LBRI, η οποία ιδρύθηκε το 2016, με έδρα το Λουξεμβούργο. Τη διοίκηση της LBRI ασκούν ως co-managing partners οι κ.κ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με κύριους μετόχους τους Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin, Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE και επενδυτικά κεφάλαια.

O όμιλος Σαββίδη

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε όλη τη χώρα, με αιχμή τη νότια Ελλάδα, αναζητά την ίδια στιγμή η Dimera Hospitality του Ιβάν Σαββίδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επικεφαλής του ομίλου βολιδοσκοπούν την αγορά και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε Ρόδο, Κρήτη και Κω, με στόχο τον εμπλουτισμό του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου τους. Στο στόχαστρο της Dimera Hospitality βρίσκονται υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλου μεγέθους, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παρουσία του ομίλου στον τουριστικό τομέα.

Λίγες ημέρες πριν, πάντως, το εμβληματικό Porto Carras Grand Resort, μέλος του ομίλου Belterra Investments, το οποίο απέκτησε πέρυσι ο Ιβ. Σαββίδης από την οικογένεια Στέγγου, υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του έπειτα από την πρόσφατη ανακαίνιση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων του.

Ο σχεδιασμός της νέας διοίκησης του ιστορικού συγκροτήματος προβλέπει την πλήρη μελλοντική ανάπλαση του θέρετρου, που θα το καταστήσει κορυφαίο πολυτελή παραθεριστικό προορισμό της Μεσογείου τα επόμενα χρόνια, καθώς θα επανατοποθετηθεί στη διεθνή αγορά ως ένα παραθεριστικό συγκρότημα επτά αστέρων, που προσφέρει πολυτελή διαμονή και παροχές εξαιρετικής ποιότητας, με μαρίνα, γήπεδο γκολφ, καζίνο, οινοποιείο, σπα και υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Ιβ. Σαββίδης, άλλωστε, είχε δείξει από νωρίς τις προθέσεις του, κάνοντας σαφή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει μελλοντικά στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Ο επιχειρηματίας έχει ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, με δυνατά assets στο επενδυτικό του portfolio και ελέγχει το Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, μέσω μίσθωσης 40 ετών έπειτα από σχετικό διαγωνισμό, ενώ σχεδιάζει στο προσεχές μέλλον την τουριστική αξιοποίηση της έκτασης 230 στρεμμάτων στο Παλιούρι Χαλκιδικής, όπου βρισκόταν το πρώην «Ξενία». Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη έκταση παραχωρήθηκε το 2014 για 99 χρόνια από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον όμιλο του Ιβ. Σαββίδη.

Grecotel

Με 5 νέες ξενοδοχειακές μονάδες εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό του ο όμιλος Νίκου Δασκαλαντωνάκη - Grecotel, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στην ελληνική περιφέρεια. Ο όμιλος μόλις πριν από δύο μήνες ολοκλήρωσε μία ακόμη επένδυση, ύψους 104 εκατ. ευρώ, με την απόκτηση 5 μονάδων σε δύο από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, στη Μύκονο και την Κέρκυρα.

Ποντάροντας στις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, ο όμιλος, του οποίου ηγείται από τη θέση του προέδρου ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης, αναμένεται να αναπτύξει στη θέση των τριών ξενοδοχείων και του Aqua Park Υδρόπολις, που απέκτησε στο νησί των Φαιάκων, ένα μεγαλύτερο παραθαλάσσιο resort, έκτασης 350.000 τ.μ., με την ονομασία Grecotel Costa Botanica, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις τάσεις του σύγχρονου lifestyle.

Αντίστοιχα, στο νησί των Ανέμων, ο όμιλος θα ενισχύσει την παρουσία του με το νέο συγκρότημα που θα λειτουργήσει στη θέση των δύο ξενοδοχείων που απέκτησε και θα φέρει την επωνυμία Mykonos Lolita.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια, ο ξενοδοχειακός όμιλος έχει δαπανήσει περίπου 600 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την εξαγορά ξενοδοχείων, τη δημιουργία καινούργιων μονάδων, ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων.