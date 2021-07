Συνολικά 32 στρατιωτικά εργοστάσια στη DEFEA 2021

Με 32 αμερικανικές επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας θα συμμετάσχει το Αμερικανικό Περίπτερο στην έκθεση DEFEA 2021, που διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 13 έως 15 Ιουλίου 2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: ένα ελικόπτερο UH-60 Blackhawk, ένα ελικόπτερο AH-64E Apache και τρία οχήματα, ένα Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), ένα M11117 Armored Security Vehicle (ASV) και ένα Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) cargo truck (M1078). Επίσης, στο χώρο του Αεροδρομίου θα εκτεθούν ένα Beechcraft King Air 350ER (with full Airborne Surveillance capabilities) και ένα Cessna Citation Latitude (#1 Best Selling Mid-Size Jet).

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, το USA Pavilion θα είναι το σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες του κλάδου της άμυνας και της ασφάλειας, παρέχοντας μια πλατφόρμα για τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών για κοινές επιχειρήσεις και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, καθώς και για άμεση επαφή με βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων των αγορών άμυνας και ασφάλειας διεθνώς. Θα παρουσιαστεί η πιο πρόσφατη αμερικανική τεχνολογία, ενσωματωμένη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και υπηρεσίες για τις βιομηχανίες άμυνας και ασφάλειας.

Τα εγκαίνια του USA Pavilion θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Ιουλίου, στις 13:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan (Ηall4) με τη συμμετοχή του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Παίατ (φωτο), της Heidi Grant, Director of the Defense Security Cooperation Agency και του προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαου Μπακατσέλου. Στα εγκαίνια έχει προσκληθεί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση του USA Pavilion στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάϊατ, η Heidi Grant, Director of the Defense Security Cooperation Agency και ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος. Στις εκδηλώσεις του USA Pavilion θα παρευρεθούν επίσης η Elizabeth Wilson, Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation, ο Major General Joe Jarrard, Deputy Commanding General for Army National Guard, οι εκθέτες του USA Pavilion καθώς και αξιωματούχοι των Ε.Δ. της χώρας μας και εκπρόσωποι της κυβέρνησης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «η DEFEA 2021, πραγματοποιείται σε μια εξαιρετική χρονική συγκυρία για την επανατοποθέτηση της χώρας μας στο χάρτη των διεθνών αμυντικών εκθέσεων και την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Στόχος των διοργανωτών είναι η DEFEA 2021, να είναι αντάξια της ιστορίας των αμυντικών εκθέσεων της χώρας και ταυτόχρονα να καθιερωθεί ως μια από τις πιο σημαντικές αμυντικές εκθέσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζουν οι συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο με αντικείμενο τις πρωτοβουλίες στα θέματα 'Αμυνας και Ασφάλειας, τα ειδικά workshops αναφορικά με την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας καθώς επίσης και workshop σχετικά με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στο πλαίσιο των κύριων αμυντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ.»