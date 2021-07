Athens Democracy Forum: 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου η φετινή διοργάνωση

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας, Ann Linde, o δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο νομπελίστας οικονομολόγος, J. E. Stiglitz, ο ιστορικός Neil Ferguson, η ομότιμη καθηγήτρια και συγγραφέας Shoshana Zuboff είναι μερικοί από το πάνθεο των ομιλητών που συμμετέχουν στο ετήσιο διεθνές συνέδριο Athens Democracy Forum, που οργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times, στην Αθήνα και στο διαδίκτυο από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2021 και με τίτλο «Ανθεκτικότητα και Ανανέωση»

Στο Forum, κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του χώρου της τέχνης, ακτιβιστές, μετανάστες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα επιχειρήσουν να προδιαγράψουν σχέδια λύσης σε κρίσιμα θέματα όπως-για παράδειγμα:

Κινούμενη άμμος: η νέα γεωπολιτική κρίση

Τρόποι ενίσχυσης της δημοκρατίας και των θεσμών της

Νέα οικονομικά μοντέλα: η επιρροή της βάσης στον σχεδιασμό της πολιτικής

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ

Η μαύρη τρύπα της παραπληροφόρησης

Η τέχνη ως ακτιβισμός

Δημοκρατίες Fast Track

To φετινό Athens Democracy Forum, εστιάζεται στην ελπιδοφόρα προοπτική που προσφέρει η Δημοκρατία παρά τις προκλήσεις του λαϊκισμού, της αστοχίας της οικονομικής πολιτικής και της πόλωσης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον που ορίζεται από την δραματική άνοδο των ανισοτήτων, την κλιματική αλλαγή, την αμφισβήτηση των παγκόσμιων θεσμών, την πανδημία και την μετανάστευση. Το Forum φιλοδοξεί να διερευνήσει πρακτικές και εφικτές λύσεις για να απαλυνθούν οι επιπτώσεις αυτών των πολυεπίπεδων κρίσεων.

Για να εξελιχθεί η Δημοκρατία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών μας, είναι απαραίτητο να σφυρηλατηθούν νέες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Αυτή η πεποίθηση θα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δράσεων του Φόρουμ –συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, κεντρικές ομιλίες, διαδραστικά εργαστήρια– με έμφαση στη διττή αποστολή του διοργανωτή του Φόρουμ, Democracy and Culture Foundation: τη «συμμετοχή των πολιτών» και την «καλύτερη διακυβέρνηση».

Στους επιβεβαιωμένους μέχρι τώρα ομιλητές συγκαταλέγονται (με αλφαβητική σειρά):

Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of European Union Law, HEC Paris

Hervé Berville, Member of Parliament, France

Irina Bokova, Former Director-General, UNESCO

Davide Casaleggio, President of the Rousseau Association

Claudia Chwalisz, Innovative Citizen Participation Lead, OECD

Aura Cifuentes, Director of Digital Government, Ministry of Information and Communications Technology, Colombia

Christophe Deloire, Secretary-General, Reporters Without Borders

Stephen Dunbar-Johnson, President, International, The New York Times Company

Ibijoke Faborode, Co-founder and Executive Director, ElectHER

Dr. Paul Farmer, Co-Founder and Chief Strategist, Partners in Health

Barney Francis (aka Bill Posters), Artist-Researcher, Author and Facilitator

Zhou Hong, Academic Member and Chair of Division of International Studies, Chinese Academy of Social Sciences; China Forum Expert

Bettany Hughes, Historian, Author and Broadcaster

Toomas Hendrik Ilves, Former President of Estonia

Parag Khanna, Founder & Managing Partner, FutureMap

Stephen King, CEO, Luminate

Pavel Kounchev, Co-Founder and Chair, Fine Acts

Ann Linde, Minister for Foreign Affairs, Sweden

Wai Wai Nu, Founder and Executive Director, Women’s Peace Network

Maria Ressa, CEO, Rappler

Lady Lynn Forester de Rothschild, Founding and Managing Partner, Inclusive Capital Partners

Annika Savill, Executive Head, UN Democracy Fund, United Nations

Elif Shafak, Author

Urban Strandberg, Co-Founder and Managing Director, International Youth Think Tank

Péter Szijjáartó, Minister of Foreign Affairs and Trade, Hungary

Svetlana Tikhanovskaya, Human Rights Activist and Politician, Belarus

Ashley Tolbert, Senior Security Engineer, Netflix

Ivan Tse, President of TSE Foundation

Ai Weiwei, Artist

Στους συντονιστές των συναντήσεων συγκαταλέγονται πολύπειροι δημοσιογράφοι των New York Times (ΝΥΤ) όπως οι Roger Cohen, Serge Schmemann, μέλος της διεύθυνσης σύνταξης και διευθυντής περιεχομένου του Athens Democracy Forum, Liz Alderman, κύρια οικονομική ανταποκρίτρια για την Ευρώπη, Steven Erlanger, κύριος διπλωματικός ανταποκριτής για την Ευρώπη, Patrick Healy; Αρχισυντάκτης Γνώμεων, Max Strasser,διευθυντής για τις διεθνείς θέσεις της εφημερίδας, η Kim Conniff Taber, διευθύντρια περιεχομένου του Democracy and Culture Foundation, Farah Nayeri, ανταποκριτής για τις τέχνες και David E. Sanger, ο ανταποκριτής που καλύπτει τον Λευκό Οίκο και της Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το συνέδριο υποστηρίζουν μεταξύ άλλων φορείς όπως, οι Facebook, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Luminate, Costa Navarino, Lamda Development, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, OTE, Council of Europe, Aegean Airlines, Berggruen Institute, Mishcon de Reya, The American College of Greece, Global Liberal Art Alliance και Τσομώκος Α.Ε.