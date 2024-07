Το Ούζο Πλωμαρίου επενδύει στην εταιρεία βρεφικών ειδών Chicco

Ο τουρισμός αποδεικνύεται ότι όχι μόνο φέρνει τζίρο στις εταιρείες αλλά και καλή κερδοφορία. Γι’ αυτό άλλωστε αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, όπως παραδείγματος χάριν στην μπύρα, στα αναψυκτικά, στο κρασί και στο ούζο, ποντάρουν στον κλάδο του HORECA, χωρίς φυσικά να αφήνουν πίσω την προβεβλημένη θέση που έχουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης. Η εταιρεία, που διαθέτει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της κατηγορίας στην Ελλάδα, «είδε» πέρυσι τους οικονομικούς της δείκτες να καταγράφουν σημαντική αύξηση.

Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 25,187 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 15,20%, ενώ κατά 27,55% ενισχύθηκαν τα καθαρά της κέρδη στα 4,162 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι συνολικές δαπάνες στα 21,378 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,48%), αλλά και οι συνολικές διαφημιστικές δαπάνες που ξεπέρασαν τα 3,595 εκατ. ευρώ (+24,25%). Ανοδικά κινήθηκε και το περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 14,93% σε 16,52% και το μικτό αποτέλεσμα που ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 46,29% από 43,38% που ήταν το 2022.

Βέβαια, η είδηση της περασμένης χρονιάς είναι η έναρξη κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής αλκοολούχων ποτών, στο Δαμάσι Τυρνάβου. Εκεί στο ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας πρόκειται να μεταφέρει το αποσταγματοποιίο της οικογένειας των μονοποικιλιακών «τσίπουρο Δεκαράκι» σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που θα διευκολύνουν την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή του προϊόντος. Η μονάδα θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατάλληλη κτιριακή υποδομή για την παραλαβή, οινοποίηση, απόσταξη και εμφιάλωση τσίπουρου.

Στόχος μέσω αυτής της επένδυσης ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘’Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων’’ και το ποσοστό της δημόσιας επιδότησης ανέρχεται στο 55%, είναι σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας να ενισχυθεί η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή του Τυρνάβου ενώ θα υπάρξει αύξηση θέσεων εργασίας. Πέρυσι πάντως ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας μειώθηκε από τα 93 άτομα που ήταν το 2022 στα 89 άτομα.

Παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει στις εταιρείες: «QUALITY SUPPORT SERVICES», (ποσοστό συμμετοχής 10%), AVANDEL LIMITED, (ποσοστό συμμετοχής 4,94%), με έδρα στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.

Εντός της τρέχουσας χρήσης πούλησε τη «ΒΙΑΜΜΩΝ Α.Ε.» την οποία ήλεγχε πλήρως, ενώ προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της «Β.ΚΑΙ Μ.ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.». Στην τελευταία, που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του iταλικού οίκου Artsana, γνωστού με το brand Chicco, ο κ. Νίκος Καλογιάννης, πρόεδρος της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Η «Β.ΚΑΙ Μ.ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.», μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Καλογιάννης, προχώρησε στις 22 Απριλίου σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,493 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών. Πλέον το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Πάντως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ενδιαφέρον για την αντιπροσώπευση της Chicco στην Ελλάδα έχει εκφράσει και η AS Compnay. Μάλιστα στα μέσα Ιουνίου η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία είχε κάνει γνωστό ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δικαιωμάτων αποκλειστικής διανομής νέων κατηγοριών προϊόντων («προϊόντα») για βρέφη και παιδιά και, ειδικότερα με την ιταλική εταιρία Artsana Spa, όσον αφορά στα προϊόντα της με τα σήματα Chicco και Boppy, για την Ελλάδα και την Κύπρο και με την ολλανδική εταιρία Maxi Miliaan BV (Dorel), όσον αφορά στα προϊόντα της με τα σήματα Bébé Comfort, and Safety First, για την Ελλάδα.