Πώς θα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τη σπατάλη τροφίμων

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων «International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW)».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των τροφίμων που παράγονται ανά τον κόσμο χάνεται ή απορρίπτεται. Για την παραγωγή αυτών των τροφίμων που τελικά χάνονται ή απορρίπτονται καταναλώνεται το ένα τέταρτο της συνολικής ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται στον γεωργικό κλάδο κάθε χρόνο και απαιτείται καλλιεργήσιμη έκταση ίση με το μέγεθος της Κίνας.

Η σπατάλη τροφίμων παράγει περίπου το 8% των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου ετησίως. Την ίδια στιγμή, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ε.Ε το έτος 2015 διέτρεχε τον κίνδυνο της φτώχειας ενώ 42,5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να διαθέσουν χρήματα για ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σηματοδοτήσει την περίσταση έθεσε σε λειτουργία τη νέα της ιστοσελίδα για την πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων.

Σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα Κράτη-Μέλη και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα τελευταία νέα και τις πρωτοβουλίες που κάθε Κράτος-Μέλος αναλαμβάνει προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης της σπατάλης τροφίμων είναι η πρόληψη και παραθέτει απλούς κανόνες που όλοι μας μπορούμε να ακολουθήσουμε.

* Δείτε τους κανόνες στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.