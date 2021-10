Νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ ο Θεοκλής Ζαούτης

Το μέλος της επιτροπής των ειδικών Θ. Ζαούτης αναλαμβάνει την προεδρία του ΕΟΔΥ, μετά την παραίτηση Αρκουμανέα. Το who is who του νέου προέδρου. Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας.