Ενέργεια: Η συνάντηση ΡΑΕ-ΔΕΣΦΑ και το πρώτο crash test στην ασφάλεια εφοδιασμού

Για επερχόμενη «καταιγίδα» τον χειμώνα 2021-2022 μιλά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου «για τεράστια πίεση στο παγκόσμιο σύστημα παροχής φυσικού αερίου».

Το διακύβευμα που αναδεικνύεται για τον IEA είναι πλέον η ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς η σύνδεση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού φαίνεται να είναι ισχυρότερη από ποτέ, ειδικότερα σε χώρες υπό ενεργειακή μετάβαση.

Υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων που πιέζουν όλη την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη από τις συναντήσεις που προγραμματίζει η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συντονίζεται από τη ΡΑΕ, με τους αρμόδιους Διαχειριστές και φορείς, για να διαπιστωθεί η ετοιμότητα και η επάρκεια του ενεργειακού συστήματος, ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στη χθεσινή συνάντηση συμμετείχε ο ΔΕΣΦΑ, εκπρόσωποι του οποίου διαβεβαίωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, για την τεχνική επάρκεια του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και διατύπωσαν προβλέψεις για την αναμενόμενη ζήτηση και τη δυνατότητα κάλυψής της.

Ο ΔΕΣΦΑ θα πραγματοποιήσει στις 18-22 Οκτωβρίου δημοπρασίες για την κατανομή της χωρητικότητας του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα, καθώς και για τις ημερομηνίες εκφόρτωσης φορτίων LNG, για πρώτη φορά με ορίζοντα 5ετίας.

Συνεπώς, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Euro2day.gr, οι δημοπρασίες αυτές θα είναι ένα πρώτο κρίσιμο τεστάρισμα για τη δυνατότητα των εγχώριων προμηθευτών αερίου να κλείσουν μακροχρόνια συμβόλαια για LNG, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές είναι τεράστιος.

Όπως έλεγε, μάλιστα, πηγή που γνωρίζει καλά το θέμα, «όποιος μπορεί να πληρώσει ακριβά, θα εξασφαλίζει ποσότητες». Άρα, η εξέλιξη των δημοπρασιών αυτών θα κρίνει, εν πολλοίς, τον ομαλό εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς, μαζί με το αέριο αγωγών των βόρειων διασυνδέσεων (Gazprom, TAP και Botas έως τα τέλη του έτους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στη ΡΑΕ, η ζήτηση στην ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται σε 100.000 θερμικές μεγαβατώρες σε ημερήσια βάση, συν 25.000-30.000 θερμικές μεγαβατώρες από τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Η Επιτροπή θα έχει στο επόμενο διάστημα συναντήσεις με τον ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και τη ΔΕΗ, για τα υδροηλεκτρικά αποθέματα. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χρήση και του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

