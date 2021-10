Απονομή νέων τίτλων επαγγελματικής πιστοποίησης CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) είχε την ιδιαίτερη χαρά να τιμήσει τους νέους επιτυχόντες του τίτλου επαγγελματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst), την Τρίτη 5 Οκτωβρίου, 2021.

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, ως το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute στην Ελλάδα, απένειμε τον τίτλο της πιστοποίησης CFA σε 27 νέους charterholders, οι οποίοι συμπλήρωσαν εντός τα έτη 2020 και 2021 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου, ήτοι την επιτυχή εξέταση και στα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα (levels) καθώς και την κατ’ ελάχιστη 4.000 ωρών εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.

Επίσημοι προσκεκλημένοι και ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. William Tohmé, CFA, Senior Head MENA Region and Intern Managing Director for EMEA του CFA Institute και ο κ. Ξενοφών Δαμαλάς, Head of Investor Relations της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Tohmé, ο οποίος είχε συνδεθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, τόνισε τα οφέλη της υιοθέτησης ηθικών προτύπων και του Κώδικα Συμπεριφοράς των CFA charterholders, καθώς και τη σημαντικότητα της επαγγελματικής και προσωπικής φήμης όπως προασπίζει το CFA Program.

Ακόμη ο κ. Tohmé ενθάρρυνε τους νέους CFA charterholders να συνεχίσουν να μελετάνε και να ενημερώνονται μέσω του υλικού και των αναλύσεων του CFA Institute και να προωθούν, όπως ορίζει η αποστολή του CFA Institute, τα ύψιστα επίπεδα επαγγελματικής αριστείας και εκπαίδευσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Δαμαλάς μίλησε για τη σταδιοδρομία του ως CFA charterholder και πως η επίτευξη του στόχου του να πάρει τον επαγγελματικό τίτλο τον βοήθησε αφενός σε επαγγελματικό επίπεδο και αφετέρου σε προσωπικό επίπεδο.

Η Πρόεδρος της Ένωσης κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA συνεχάρη τους επιτυχόντες και τους καλωσόρισε στo παγκόσμιo δίκτυο επαγγελματιών του CFA Institute και στο τοπικό δίκτυο της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, τόνισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γνώσεων και εξειδίκευσης που απέκτησαν οι νέοι κάτοχοι της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA πετυχαίνοντας το στόχο τους έναντι των άλλων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου και ανέλυσε τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους κατόχους της πιστοποίησης CFA, τα οποία αφορούν κυρίως την ηθική, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία στην επαγγελματική τους συμπεριφορά. Τέλος η κα Σπυροπούλου αναφέρθηκε στην απαιτητική διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου CFA εν μέσω και της πανδημίας και συνεχάρη τους νέους κατόχους για την επίτευξη αυτού του ορόσημου για την μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA θα ήθελε να συγχαρεί για άλλη μια φορά τους νέους επιτυχόντες και να τους παροτρύνει να συνεχίσουν να προάγουν το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού και ηθικών προτύπων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όπως πρεσβεύουν οι αρχές του CFA Institute.