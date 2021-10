ESM: Πρόταση για 100% ανώτατο όριο χρέους, 3% έλλειμμα

Ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ και τιμή αναφοράς χρέους γενικής κυβέρνησης στο 100% του ΑΕΠ, προτείνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με ένα έγγραφο 40 σελίδων, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ο ESM εξετάζει την ιστορία και τις μεταρρυθμίσεις της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις. Στη συνέχεια, καταγράφει τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τελικά διατυπώνει μια μεταρρυθμιστική ιδέα που συμβιβάζει το μεταπανδημικό μακροοικονομικό πλαίσιο με τις υπάρχουσες συνεισφορές κορυφαίων οικονομολόγων και ιδρυμάτων.

Οι συγγραφείς του εγγράφου του ESM διατυπώνουν μια προσέγγιση δύο πυλώνων που χρησιμοποιεί ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος 3% και τιμή αναφοράς χρέους γενικής κυβέρνησης 100% που ενσωματώνει έναν κανόνα δαπανών.

«Τα ανώτατα όρια δαπανών που ακολουθούν την τάση της ανάπτυξης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους μεσοπρόθεσμους στόχους που εκφράζονται σε όρους διαρθρωτικού ισοζυγίου. Ο συνδυασμός του πρωτογενούς ισοζυγίου με έναν κανόνα δαπανών θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση του ρυθμού μείωσης του χρέους για χώρες με δημόσιο χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ. Επίσης, το χρέος στο 100% θα συγκλίνει με ρυθμό 1/20 ετησίως, εκτός και αν υπάρξουν σοβαρές οικονομικές συνθήκες ή επενδυτικό κενό που να δικαιολογούν αποκλίσεις», τονίζει ο ESM.

