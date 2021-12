Ο ρόλος ΑΠΕ και αερίου στην ενεργειακή μετάβαση στο επίκεντρο του 25ου «Ενέργεια και Ανάπτυξη»

Την άρρηκτη σχέση ενεργειακού τομέα, οικονομίας και ανάπτυξης σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά το ετήσιο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 1-2 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα.

Το Συνέδριο, το οποίο φέτος συμπλήρωσε 25 χρόνια, πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με την παρουσία 78 και πλέον διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποίησαν καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες και έγκυροι αναλυτές.

Με κεντρικό θέμα «Ενεργειακή μετάβαση και εφικτές λύσεις – Διεθνείς και περιφερειακές παράμετροι», το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη, σφαιρική ματιά στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας, έμποροι και καταναλωτές συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε εκτενώς ο βασικός ρόλος του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και της πυρηνικής ενέργειας. Η παρουσίαση του World Energy Outlook 2021 του IEA από τον senior modeler του Οργανισμού, Ανδρέα Πετρόπουλο, αποτέλεσε μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες στιγμές της διοργάνωσης.

Στο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2021» συμμετείχαν με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις τους, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής, ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός και ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Μιχάλης Σιαμίδης. Χαιρετισμό μέσω βίντεο απηύθυνε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Οι τέως αρμόδιοι Υπουργοί Γιώργος Σταθάκης και Γιάννης Μανιάτης επίσης συμμετείχαν σε συνεδρίες.

Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε κορυφαία στελέχη από τις μεγαλύτερες - σε εγχώριο και περιφερειακό επίπεδο - ενεργειακές εταιρείες, καθώς και διακεκριμένους ερευνητές επιστημονικών φορέων, εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: ο Γενικός Γραμματέας του EUROGAS, από τις Βρυξέλλες, Dr. James Watson, η Dr. Gina Cohen, Lecturer and Consultant, Natural Gas Industry, Herzliya, από το Ισραήλ, ο Prof. Andrey Konoplyanik, Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της Gazprom export LLC, Co-chair από ρωσικής πλευράς του έργου Stream 2 “Internal Markets” του Russia-EU Gas Advisory Council, η Boyana Achovksi, Secretary General, Gas Infrastructure Europe από τις Βρυξέλλες, ο Gökhan Yardım, Partner and Manager, ADG Anadolu Naturalgas Consultancy and Trade Ltd., από την Άγκυρα, η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, CEO & Country Manager of Greece της Energean,ο Δρ. Γιάννης Μπασιάς, Ενεργειακός Σύμβουλος και τ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), ο Dr. Bassam Fattouh, Διευθυντής του Oxford Institute for Energy Studies, ο Dr. Charles Ellinas, Senior Fellow, Atlantic Council και Visitor Research Fellow του IENE, ο Dr. Leo Drollas, Independent Energy Consultant, ο Tim Yeo, Chairman του The New Nuclear Watch Institute (NNWI) από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Dr. Narsi Ghorban, Secretary to the Environment and Energy Commission of the International Chamber of Commerce (Iran Committee) από την Τεχεράνη, ο Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης, στέλεχος του Ομίλου MYTILINEOS και τ. Πρόεδρος ΙΕΝΕ, ο καθ. Παντελής Κάπρος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ, ο Δρ. Ιωάννης Τζώρτζης, Νομικός Σύμβουλος για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ο Δρ. Μιχάλης Αγρανιώτης, Vice President, Energy Solutions, MPE και η Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ, Λιάνα Γούτα, κ.α.