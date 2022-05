Ενδιάμεσες Εκπτώσεις: Σε μεταχρονολογημένη... ανάσταση ελπίζει η αγορά

Σε τεστ ψυχολογίας του καταναλωτή ανάγεται η επικείμενη περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων, θεσμού υπό κατάργηση, που στην τρέχουσα συγκυρία φαίνεται να προσφέρει κάποιες ευκαιρίες σε αγοραστές και πωλητές μετά τη συγκράτηση δαπανών το προηγούμενο διάστημα αλλά και ενόψει της αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς πολλοί δικαιούχοι παροχών θα δουν αυξήσεις από 1η Μαΐου.

Μετά από μια πασχαλινή σεζόν κατώτερη των προσδοκιών για την πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία επιχειρηματικών φορέων, τα καταστήματα μπαίνουν από την Τρίτη, 3 Μαΐου, σε εκπτωτική περίοδο καλώντας τους καταναλωτές να ψωνίσουν από μια ποικιλία προϊόντων σε χαμηλές τιμές. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι 15 Μαΐου και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 8 Μαΐου.

"Υπάρχει μια ελπίδα για τόνωση της αγοραστικής κίνησης" σημειώνει στο Euro2day.gr ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), αν και προσθέτει: "οι ενδιάμεσες εκπτώσεις συνήθως μας απογοητεύουν". Σημειώνει ότι θα είναι οι τελευταίες ενδιάμεσες εκπτώσεις αλλά λόγω της κακής εισπρακτικά περιόδου που προηγήθηκε υπάρχουν πολλά εμπορεύματα σε καλές τιμές που δικαιολογούν καταναλωτική κίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑ τα έσοδα της πασχαλινής περιόδου ήταν χαμηλότερα αυτών του 2019, αν και η αγορά κινήθηκε καλύτερα από τον Μάρτιο ενώ σημαντικές προσδοκίες καλλιεργούνται με την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

Πάντως τα επιτελεία μεγάλων αλυσίδων εκφράζουν ικανοποίηση από την εμπορική κίνηση του Απριλίου. "Ο Απρίλιος δείχνει ότι έχει πιάσει τα νούμερα του 2019, σε επίπεδο like for like", σύμφωνα με τον Δημήτριο Κωλέττα (AFX AE - Attrattivo), μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠE), που επισημαίνει την αλλαγή σκηνικού συγκριτικά με τις αρνητικές επιδόσεις της αγοράς στο α' τρίμηνο του 2022.

"Η κατάσταση είναι ρευστή στην αγορά", τονίζει στο Euro2day.gr. Αποφεύγει να κάνει πρόβλεψη σημειώνοντας ότι η ψυχολογία είναι αυτή που μετράει στο λιανεμπόριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια περίοδο που η επιρροή από εξωγενείς παράγοντες είναι ισχυρή. Σχετικά με το αποτύπωμα στην αγορά της αύξησης του κατώτατου μισθού επισημαίνει αφενός ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων καταναλωτών είναι χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό άλλων Ευρωπαίων και αφετέρου ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στα brands με ισχυρή θέση στην αγορά (well established), έχουν οδηγήσει σε μισθούς πάνω από τον κατώτατο. Μένει επομένως να φανεί κατά πόσον θα επηρεάσει την αγορά η αύξηση. Ο κ. Κωλέττας τονίζει ότι στο επόμενο διάστημα ο καλός καιρός και η τουριστική περίοδος καλλιεργούν προσδοκίες.

Επάρκεια και καλές τιμές

"Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει επάρκεια εμπορευμάτων και πολύ καλές τιμές, συνδυασμός που ευνοεί τον καταναλωτή ώστε να βγει κερδισμένος αυτή την περίοδο των εκπτώσεων και να διαχειριστεί τις δυσκολίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος", σημειώνει στο Euro2day.gr ο Θοδωρής Καπράλος, Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και επικεφαλής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (ΕΣΠ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του από το σύνολο της επικράτειας η εορταστική περίοδος δεν άφησε την αγορά ικανοποιημένη, καθώς παρατηρήθηκε κίνηση χαμηλότερη ακόμη και από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η υστέρηση μάλιστα αφορά το σύνολο των κλάδων του λιανεμπορίου, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας και το μέγεθος της επιχείρησης. Για παράδειγμα στις επιχειρήσεις παιδικών ειδών σημειώθηκε μικρότερη πτώση συγκριτικά με αυτήν σε καταστήματα ένδυσης - υπόδησης.

Αναφερόμενος στις προσδοκίες της αγοράς τονίζει ότι αυτές αφορούν κυρίως στην έναρξη της τουριστικής περιόδου. Τότε, σύμφωνα με τον κ. Καπαράλο, αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα και ενίσχυση των εισοδημάτων, δεδομένου του μεγάλου μεριδίου του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τουρισμό αλλά και της σύνδεσης πολλών επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου με τις τουριστικές επιχειρήσεις. "Ως εκ τούτου προσδοκούμε καλυτέρευση του τζίρου", τονίζει.

Κάποιες προσδοκίες πάντως αναδύονται και για την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ο κ. Καπράλος τονίζει ότι γίνεται προσπάθεια απορρόφησης των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια κ.ο.κ. ώστε να μην φτάσει επιβάρυνση στον καταναλωτή. "Στόχος είναι να κρατήσουμε τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες" τονίζει μιλώντας για την προσπάθεια να διατηρηθούν ελκυστικές οι τιμές στην αγορά. Πάντως σημειώνει για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις ότι κατά πάγια θέση του εμπορικού κόσμου αποτελούν θεσμό που δεν προσφέρει αξία στην αγορά, μιας και οι καταναλωτές μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές όλο το χρόνο αλλά παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι για πολλούς καταναλωτές η περίοδος αυτή είναι συνδεδεμένη με ευκαιρία αγορών είναι πιθανόν αυτές τις δύο εβδομάδες να ενισχυθεί η εμπορική κίνηση.

Εκπτώσεις κόντρα στις πληθωριστικές πιέσεις

"Ένα από τα όπλα κατά της ακρίβειας είναι η εκπτωτική περίοδος, καθώς μειώνει τις πληθωριστικές πιέσεις", σημειώνει στο Euro2day.gr ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. "Ίσως φέτος έχουν ενδιαφέρον", προσθέτει μιλώντας για την τρέχουσα περίοδο που οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν νέα προϊόντα. Θεωρεί ότι με κάποιες έξυπνες αγορές οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν ενώ τονίζει τη σημασία της αύξηση του κατώτατου μισθού, που μένει να φανεί κατά πόσο θα επιδράσει στη βελτίωση της ψυχολογίας του καταναλωτή. Ερωτηθείς σχετικά με τις τιμές σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις επωμίζονται σημαντικά κόστη λόγω των αυξήσεων σε πρώτες ύλες και ηλεκτρική ενέργεια, σημειώνει ότι μεσοσταθμικά, από τη μεταποίηση μέχρι το εμπόριο οι αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα κυμαίνονται στο 18%. Εξηγεί ότι οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας μεσοσταθμικά σε μια μεγάλη χρονική διάρκεια για να μπορούν να διατηρούν ελκυστικές τιμές για τον καταναλωτή, μιας και το ζητούμενο είναι να μπορούν να πωλούν προϊόντα και να κάνουν τζίρο.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι κατά την πασχαλινή περίοδο και ειδικά την Μεγάλη Εβδομάδα υπήρξε συγκράτηση τιμών, κάτι που αποτυπώθηκε σε σταθερές τιμές βασικών αγαθών ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν και μειώσεις τιμών, όπως π.χ. στο αρνί. "Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε κεφάλαιο για να αντικαταστήσουμε και το εμπόρευμα στα ράφια” προσθέτει μεταξύ άλλων.