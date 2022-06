Επίτιμος διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής Robert J. Barro

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 στo αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, την τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της σχολής Οικονομικών Επιστημών, του καθηγητή του Harvard University, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Robert J. Barro.

Σύμφωνα με σχετική ανκοίνωση, εκδήλωση ξεκίνησε με προσφωνήσεις από τον πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών καθηγητή Δημήτριο Μπουραντώνη και τον πρόεδρο του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καθηγητή Γεώργιο Αλογοσκούφη. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Ευάγγελο Βασιλάτο.

Η τελετή της αναγόρευσης ολοκληρώθηκε με μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του τιμωμένου με θέμα: «The Return of Inflation» Η Επιστροφή του Πληθωρισμού.

Ο Robert J. Barro είναι ο Paul M. Warburg καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, επισκέπτης υπότροφος στο American Enterprise Institute και επιστημονικός συνεργάτης του National Bureau of Economic Research. Έχει λάβει Ph.D. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πτυχίο B.S. στη Φυσική από το California Institute of Technology (Caltech).

Ο Barro είναι συνεκδότης του Harvard's Quarterly Journal of Economics και υπήρξε πρόεδρος της Western Economic Association και αντιπρόεδρος της American Economic Association.

Ο Barro ήταν αρθρογράφος στο Business Week από το 1998 έως το 2006 και στη Wall Street Journal από το 1991 έως το 1998. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με θέματα Μακροοικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η πρόσφατη έρευνα του καθηγητή Barro σχετίζεται με σπάνιες μακροοικονομικές καταστροφές, φορολογική μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων, θρησκεία και οικονομία, εμπειρικούς καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικές επιπτώσεις του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Πρόσφατα βιβλία του περιλαμβάνουν θέματα όπως: Religion and Economy (με τη Rachel McCleary), Economic Growth (2η έκδοση, με τον Xavier Sala-i-Martin), Nothing Is Sacred: Economic Ideas for the New Millennium, Determinants of Economic Growth και Getting It Right: Markets and Choices in a Free Society.