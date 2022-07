ESM: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή 644 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Τη δόση των 644,42 εκατομμυρίων ευρώ από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μεταβίβασε ο ESM στην Αθήνα.

Όπως εξηγεί στο Twitter, λειτουργώντας ως ατζέντης για τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, μόλις ολοκλήρωσε την 7η μεταφορά των κερδών από τα ομόλογα SMP/ANFAs. Η μεταβίβαση είναι μέρος των μέτρων ελάφρυνσης χρέους της Ελλάδας που συνδέονται με δεσμεύσεις πολιτικής.

