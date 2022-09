Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του συνεδρίου Athens Democracy Forum

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του διεθνούς συνεδρίου Athens Democracy Forum, που φέτος κλείνει δέκα χρόνια και διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times και με τίτλο «Δέκα χρόνια Δημοκρατίας και τώρα τι;».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Ζάππειο Μέγαρο, στη Στοά του Αττάλου και στην Ακαδημία Αθηνών, από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum και πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 θα γίνει στο Ζάππειο Μέγαρο η προβολή της ταινίας “I, too”, συμπαραγωγή του Ιδρύματος Bertelsmann και του οργανισμού Humanity in Action ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ του Roger Cohen, δημοσιογράφου των The New York Times και της δημιουργού της ταινίας Carol Anderson.

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στις 20:00, ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky θα παραλάβει για τον ουκρανικό λαό το φετινό βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών από τον δήμαρχο της Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη.

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 18:50, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen, θα απευθύνει ομιλία στη Στοά του Αττάλου.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του φετινού Athens Democracy Forum είναι η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιών και Διαφάνειας κα Věra Jourová, ο πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κ. Ban Ki moon, η αναπληρώτρια ύπατη εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ Νada Al-Nashif.

Σκοπός της φετινής επετειακής διοργάνωσης είναι να εξετάσει τις προκλήσεις της σύγχρονης Δημοκρατίας κυρίως σε ό,τι αφορά την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και τη διαβουλευτική δημοκρατία.

Ακόμα, σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή διεθνείς ηγέτες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν αυτές τις προκλήσεις αλλά και να εξελιχθεί σε μια γέφυρα για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας με ομιλίες από πολιτικούς, ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς αλλά και ακτιβιστές, οι οποίοι δεν αρκούνται στην απλή καταγραφή προβλημάτων αλλά αναζητούν και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.

Τις θεματικές του Forum θα συντονίσουν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι των The New York Times όπως ο Roger Cohen, Paris Bureau Chief, η Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, η Patti Cohen, Global Economics correspondent, ο Steven Erlanger, Chief Diplomatic Correspondent Europe, Farah Nayeri, δημοσιογράφος πολιτιστικού ρεπορτάζ και άλλοι.

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: athensdemocracyforum.com

Όλες οι συζητήσεις και τα πάνελ θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.