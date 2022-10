Στις 3 Νοεμβρίου το συνέδριο Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μέγαρο Μουσικής

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece διοργανώνει στις 3 Νοεμβρίου 2022, το Ετήσιο Συνέδριο του, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που για 20η χρονιά έρχεται να αναδείξει το σημαντικό και αναβαθμισμένο ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών με Κεντρικό θέμα «Feel the Rhythm».

Το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο Εσωτερικός Έλεγχος επαναπροσδιορίζει το ρόλο του και βοηθάει στην προετοιμασία των εταιριών να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To ετήσιο συνέδριο, θα επικεντρωθεί στον νέο ρόλο που διαμορφώνεται για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με φόντο τις εξελίξεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Μέσα από τις θεματικές του ενότητες θα αναδείξει τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι εσωτερικοί ελεγκτές.

Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό Paul J. Sobel, CIA, QIAL, CRMA, Chairman of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Benoit Harel, Director IFACI Certification, Andreia Stanciu, Head of ACCA-Southern Europe, Anthony Pugliese, CEO & President IIA Global (video).

Μεταξύ των Ομιλητών θα συμμετέχουν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, κα. Βέρρα Μαρμαλίδου καθώς επίσης και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, Αλεξάνδρα Ρογκάκου διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Μάριος Δεπούντης Director Governance Risk, Compliance PwC, Αντώνης Δραμυτινός Manager Risk Consulting KPMG, Μ. Πετροδασκαλάκης, Associate Partner Risk advisory services E&Y, Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου Senior Manager Cyber security solutions OTE, δρ. Λευτέρης Αναστασάκης Vice President, Senior Sales Director PRIORITY, δρ. Σάββας Τρίχας, Human Resources Management & Marketing, Μαρίζα Μέλλιου CAE, ΜYTILINEOS, Ειρήνη Μαυρομάτη Internal Audit, GRC consultant, Κατερίνα Δημάκου Director of Risk Advisory DELOITTE, Γεώργιος Καλορίτης Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Eθνική Τράπεζα, Αλέξης Πιλάβιος Audit Committee Chair ΜYTILINEOS

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου