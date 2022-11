Φραγκογιάννης: Αλματώδης η ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα

Την αλματώδη ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης συνολικά και της Οικονομικής Διπλωματίας ειδικότερα, ανέδειξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, στην παρέμβασή του στο διεθνές συνέδριο Global Innovation Summit, που διεξάγεται στην Αθήνα. Τόνισε, δε, ότι πολύ σύντομα, η Ελλάδα θα είναι μια από τις λίγες χώρες εκτός Βόρειας Αμερικής που θα φιλοξενεί και τις τρεις κορυφαίες, παγκοσμίως, εταιρίες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, γεγονός που θα ωφελήσει και τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Το διεθνές συνέριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Global Innovation Summit διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (CompeteGr), με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων έρευνας και καινοτομίας από 34 χώρες, καθώς και με τη συμμετοχή πολλών αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Συμμετέχοντας σε πάνελ στην ενότητα με θέμα: «Building competitiveness - from the Region to the Globe» ο κ. Φραγκογιάννης επισήμανε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να καταστεί κύριος ψηφιακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Επ'αυτού εξήρε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ανάπτυξη του υποθαλάσσιου, υψηλής ταχύτητας, καλωδίου μεταφοράς δεδομένων - του East to Med Data Corridor - το οποίο θα εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας ως πύλης μεταφοράς δεδομένων προς την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, επισήμανε ότι στο φετινό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας περιλαμβάνονται 58 διμερείς πρωτοβουλίες με τις γειτονικές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και 119 δράσεις με χώρες εταίρους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Και τόνισε ότι μεγάλος αριθμός από τις πρωτοβουλίες αυτές σχετίζονται με την τεχνολογία και την καινοτομία. Περιέγραψε, επίσης τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών - μέσω του Εθνικού οργανισμού προώθησης εμπορίου και επενδύσεων, του Enterprise Greece - στο πρόγραμμα Gazelle της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Φραγκογιάννης εξέφρασε την πίστη και την εμπιστοσύνη του στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και δη στις νεότερες γενιές, και εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της περιοχής για την ανάπτυξη κοινών καινοτόμων εγχειρημάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ