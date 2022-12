Πώς κατατάσσονται σε παγκόσμια έρευνα τα ελληνικά πανεπιστήμια

Α/Α Ονοματεπώνυμο Aντικείμενο Παγκόσμια θέση Τίτλος δημοφιλέστερης δημοσίευσης

1 Christine Κourkoumelis Top 2% Natural Sciences / Physics #99 Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC

2 Fassouliotis Dimitris Top 2% Natural Sciences / Physics #111 Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC

3 Niki Saoulidou Top 2% Natural Sciences / Physics #222 Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

4 Konstantinos Theofilatos Top 2% Natural Sciences / Physics #244 Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

5 Paraskevas Paris Sphicas Top 2% Natural Sciences / Physics #251 Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

6 George P Chrousos Top 2% Medical and Health Sciences / Pediatric Endocrinology and Metabolism #252 The concepts of stress and stress system disorders: overview of physical and behavioral homeostasis

7 Dimitrios Trichopoulos Top 2% Medical and Health Sciences / Epidemiology and Public Health #662 Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016

8 Antonia Trichopoulou Top 2% President HHF Medical School NKUA #924 Heart disease and stroke statistics--2012 update: a report from the American Heart Association

9 Meletios Athanasios Dimopoulos Top 2% Dean, Clinical Therapeutics, Hematology -Oncology #1059 International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma