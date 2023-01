Εννέα εταιρείες διαχειρίζονται πάνω από 400 ξενοδοχεία στην Ελλάδα!

Στις αρχές του 2000 έκανε την εμφάνισή του στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο ένας νέος όρος, εκείνος του hotel management. Σήμερα, 22 και πλέον χρόνια μετά, η φιλοσοφία της διαχείρισης ξενοδοχείων από κάποιον τρίτο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική. Και μπορεί αρχικά αυτή η υπηρεσία να απευθυνόταν κατά κύριο λόγο σε μικρότερου μεγέθους ξενοδοχεία, ωστόσο, σταδιακά η πελατειακή βάση των εταιρειών διαχείρισης διευρύνεται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες να στρέφονται πια σε αυτές.

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις που αυτή είχε στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας ενίσχυσαν περαιτέρω την τάση αυτή τα τελευταία χρόνια. Μία τάση που απέκτησε πιο έντονο χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μεγάλες προκλήσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος, ο υψηλός ανταγωνισμός και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά έχουν ωθήσει τους επιχειρηματίες του τουρισμού, και κυρίως τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων μονάδων, στην αναζήτηση μιας δομημένης στρατηγικής τόσο σε επίπεδο διαχείρισης των ξενοδοχείων τους καθαυτών, όσο και σε επίπεδο marketing, πωλήσεων και branding.

Ως εκ τούτου, ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο hotel management «προσελκύει» τους επιχειρηματίες οι οποίοι κινούνται με γνώμονα την επίτευξη ισχυρότερων οικονομικών αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις τους, την εξασφάλιση υψηλότερων αποδόσεων, την ελαχιστοποίηση του ρίσκου ή ακόμη και τη ρύθμιση οφειλών με μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και πιο ευνοϊκούς όρους.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, όπως η HotelBrain, η SWOT Hospitality, η Zeus International, η Axia Hospitality, η Domes Resorts & Reserves, η Tresor Hospitality, η Selected Hideaways, η Lamway Hotel Management Group και η CHC Hotels, έχουν εντάξει δεκάδες μονάδες στα χαρτοφυλάκιά τους, προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που ξεφεύγουν πλέον από τα στενά όρια των συμβουλευτικών προτάσεων, της διαχείρισης και της αύξησης της κερδοφορίας ενός ξενοδοχείου και επεκτείνονται στην παροχή υψηλού επιπέδου ολιστικών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της θέσης των μονάδων στον χάρτη της φιλοξενίας.

HotelBrain

Ηγετική θέση στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων κατέχει η HotelBrain, «ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος σε αριθμό καταλυμάτων στην Ελλάδα», όπως αυτοπροσδιορίζεται. Ο όμιλος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2000, έχει στο χαρτοφυλάκιο του 87 ιδιόχρηστα -μέσω μακροπρόθεσμων μισθώσεων- ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 5.500 δωματίων, σε 37 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων σε επιπλέον 90 ξενοδοχεία τρίτων.

Η πιο πρόσφατη και ηχηρή προσθήκη ξενοδοχείων στο portfolio του ομίλου είναι εκείνη που προέκυψε από τη συμφωνία της HotelBrain με τον όμιλο Κυπριώτη, ο οποίος διαθέτει 5 σύγχρονες ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί της Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.500 δωματίων.

Μέσα στο 2022, η HotelBrain ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της και με τη συμφωνία που σύναψε με έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου της φιλοξενίας, τον όμιλο ξενοδοχείων Radisson. Με βάση τη σχετική ανακοίνωση η Radisson επέκτεινε το portfolio της στα ελληνικά νησιά με δύο νέα ξενοδοχεία, το Radisson Resort Plaza Skiathos και το Radisson Blu Euphoria Resort, Mykonos, σε συνεργασία με τον όμιλο HotelBrain.

SWOT Hospitality

Ισχυρή θέση στον κλάδο κατέχει και η SWOT Hospitality, η οποία σήμερα έχει κάτω από την ομπρέλα της 16 ξενοδοχεία και resorts, δυναμικότητας περίπου 1.200 δωματίων, με τζίρο που το 2022 διαμορφώθηκε πέριξ των 50 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, στις τουριστικές επενδύσεις, στο sales & marketing και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επί του παρόντος η SWOT, που ιδρύθηκε το 2013, διαχειρίζεται ξενοδοχεία διεθνών ξενοδοχειακών brands υψηλού επιπέδου, όπως η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts, έχοντας επίσης πιστοποίηση σαν white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Εκτός από τη διαχείριση υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείων, οι πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η φιλοσοφία της SWOT Hospitality είναι η συνεργασία με θεσμικούς, διεθνείς και τοπικούς επενδυτές, real estate developers και private equity funds που επενδύουν στον τουρισμό, η συμμετοχή σε επενδύσεις σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές, η μίσθωση επώνυμων ξενοδοχείων αλλά και η επέκταση εκτός Ελλάδος, εστιάζοντας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, η SWOT Hospitality έχει υπό τη διαχείρισή της το MonAsty, Autograph Collection by Marriott International, που υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του τον περασμένο Οκτώβριο και είναι το πρώτο ξενοδοχείο με διεθνές εμπορικό σήμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Zeus International

Τη δική της θέση στον κλάδο διαχείρισης ξενοδοχείων «χτίζει», την ίδια στιγμή, η ZEUS International, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων και συμβουλευτικής και αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις εταιρειών.

Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, στο Μιλάνο, στο Βουκουρέστι, στη Λευκωσία και στη Σόφια και πλέον έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα, με εμβέλεια σε Ιταλία, Κύπρο και Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από περισσότερα από 20 ξενοδοχεία, δυναμικότητας άνω των 3.500 δωματίων. Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση ακινήτων σε μεγάλα αστικά σε όλη τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το portfolio των βασικών συνεργασιών της Zeus περιλαμβάνει projects με τους Bain Capital, Invel Real Estate Partners, B2K Capital, Viohalco Group, καθώς με μερικές από τα πιο γνωστά ξενοδοχειακά brands παγκοσμίως, όπως η Radisson, η Hilton και η Wyndham.

Axia Hospitality

Την παρουσία της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά έχει εδραιώσει σταθερά και η Axia Hospitality, η εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων και πωλήσεων.

Εχοντας αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία και τους απαραίτητους μηχανισμούς για την υποστήριξη ενός ξενοδοχείου ακόμα και σε περιόδους κρίσης, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση των κρατήσεων και των πωλήσεων μιας μονάδας, αλλά λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις τράπεζες και στους επιχειρηματίες που έχουν δανειστεί και θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της περίπου 50 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 1.450 δωματίων.

Domes Resorts & Reserves

Στον χώρο της διεθνούς διαχείρισης ξενοδοχείων έχει κάνει το ντεμπούτο της το τελευταίο διάστημα η Domes Resorts & Reserves, η οποία ανέλαβε το management του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία. Το πεντάστερο ξενοδοχείο 192 δωματίων έχει μετατραπεί πλήρως σε ένα Domes Resort από τον περασμένο Απρίλιο, με την νέα ονομασία Domes Lake Algarve και το 2023 θα φέρει μια διεθνώς αναγνωρίσιμη επωνυμία.

Ετος-ορόσημο για την εταιρεία ήταν το 2018, όταν η Domes Resorts επελέγη να διαχειριστεί το Miramare Resort στην Κέρκυρα, ένα ιστορικό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του πρώην εμίρη του Κατάρ. Η συμφωνία αυτή ήταν η πρώτη σύμβαση μίσθωσης του ομίλου. Ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα η στρατηγική συμφωνία με την HIP/Blackstone, που προέβλεπε ένα υβριδικό μοντέλο διαχείρισης για κάποιες μονάδες.

Πρόσφατα, μάλιστα, η εταιρεία, πέραν του τομέα της διαχείρισης που δραστηριοποιείται, προχώρησε στην απόκτηση ενός αυθεντικού αρχοντικού του 1903 στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, του Domes Maison, το οποίο θα λειτουργεί ως ένας χώρος φιλοξενίας που θα συνδυάζει υπηρεσίες 5 αστέρων, υψηλή γαστρονομία, τέχνη, εκδηλώσεις και ιδιαίτερο interior design.

Η Domes Resorts & Reserves συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομίλων πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, με πολλά νέα project στα σκαριά. Ο όμιλος αποτελείται από το exclusive Domes of Elounda, Autograph Collection, το adults-only Domes Noruz Chania, Autograph Collection, το θρυλικό adults-only Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, το bohemian luxury Domes Zeen, a Luxury Collection Resort, Chania και το Domes of Corfu, Autograph Collection.

Tresor Hospitality

Καινοτόμες στρατηγικές πωλήσεων και marketing, πρόσληψη προσωπικού, εκτίμηση εσόδων και budget, υπογραφή συμβολαίων με ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία, ανάλυση ανταγωνισμού, διαχείριση εσόδων και απόδοσης, εκπαίδευση στελεχών κρατήσεων, καθώς και οργάνωση των επιχειρησιακών τμημάτων των ξενοδοχείων αποτελούν το πλέγμα των υπηρεσιών διαχείρισης που προσφέρει η Trésor Hospitality.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο 13 ξενοδοχείων, δυναμικότητας 612 δωματίων. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της βρίσκεται η μεγιστοποίηση της αξίας ενός ξενοδοχειακού ακινήτου.

Με υπηρεσίες hotel management που μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, από τη μελέτη βιωσιμότητας και τις ενέργειες που προηγούνται του ανοίγματος μιας μονάδας, ως τη στελέχωση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση των πωλήσεων και κρατήσεων καθώς και τις δράσεις marketing και δημοσίων σχέσεων, η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 520 ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον κόσμο για τα 612 δωμάτια που διαχειρίζεται συνολικά.

Selected Hideaways

Με ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και πωλήσεων, που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες, η Selected Hideaways υποστηρίζει τα ξενοδοχεία και διασφαλίζει την άμεση σύνδεση με τις καλύτερες τιμές και χωρίς επιπλέον χρεώσεις κράτησης, ακολουθώντας υψηλά πρότυπα στη βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Προσφέρει συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη, πάνω στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της ανάπτυξης για ξενοδοχεία κι έχει δημιουργήσει ένα portfolio περίπου 80 ξενοδοχείων και βιλών -σύμφωνα με στοιχεία από το site της- το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω, έχοντας ως βάση την πελατοκεντρική προσέγγιση.

Lamway Hotel Management Group

Την ανάληψη διαχείρισης 4 νέων εμβληματικών boutique ξενοδοχείων στην Αθήνα και σε ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς ανακοίνωσε πρόσφατα το Lamway Hotel Management Group. Πλέον η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 23 ξενοδοχεία σε 12 προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Η Lamway προβαίνει σε επιλεγμένες μισθώσεις, με μακροχρόνιες συμβάσεις, τουριστικών καταλυμάτων εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εστιάζει στην πελατοκεντρική φιλοσοφία λειτουργίας κάθε ξενοδοχείου, παρακολουθεί τις εξελίξεις στις υποδομές τεχνολογίας και παρέχει οικονομικές αναφορές σε τακτική βάση, βασισμένες σε διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης, ακρίβεια στοιχείων και διαφάνεια.

Για νεόδμητες ξενοδοχειακές μονάδες που μόλις ξεκινούν την λειτουργία τους ή ακόμη και για υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων τους, βασισμένη σε αποδεδειγμένα επαγγελματικά πρότυπα, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας μελέτης λειτουργίας, την οποία και αναλαμβάνει η Lamway.

Με στόχο, δε, να υποστηρίξει ξενοδοχεία και καταλύματα που επιθυμούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της οργανικής τους ανάπτυξης, της αύξησης των πωλήσεων και της μεγιστοποίησης των εσόδων τους η Lamway δημιούργησε την Hotelising, η οποία είναι ένας ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης πωλήσεων και marketing για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

CHC Hotels

Με ένα portfolio 23 ξενοδοχείων σε Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι), Καλαμάτα και Κάρπαθο η εταιρεία Chnaris Hotel Management, Development & Consulting (CHC Hotels) πρωτοπορεί προσφέροντας 4 εναλλακτικά προγράμματα υπηρεσιών: Ενοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων, Πλήρη διαχείριση ξενοδοχείων, Σύναψη συμβάσεων με όλους τους τουριστικούς οργανισμούς καθώς και πλήρη διαχείριση των πωλήσεων και, τέλος, Franchise Corporation, βάσει του οποίου τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα της εταιρείας και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα της Chnaris ανάλογα με την κατηγορία και το είδος/concept του ξενοδοχείου.

Πρόσφατα, η εταιρεία συνεχίζοντας την υλοποίηση του ευρύτερου αναπτυξιακού πλάνου της, η CHC Group ενισχύθηκε περαιτέρω με δυο νέες συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες σε Σαντορίνη και Κάρπαθο.