Παιχνίδι: Τα αποκριάτικα συντηρούν το θετικό momentum

Ικανοποίηση επικρατεί στην αγορά παιχνιδιού καθώς μετά από τις καλές επιδόσεις των επιχειρήσεων την κρίσιμη περίοδο των γιορτών που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου τζίρου τους (Δεκέμβριο 2022 - Ιανουάριο 2023) άρχισε ήδη η ζήτηση για τα αποκριάτικα ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, στις 27 Φεβρουαρίου.

Εξειδικευμένες αλυσίδες, όπως ο Μουστάκας ή τα Jumbo, μεμονωμένα παιχνιδάδικα, βιβλιοπωλεία όπως η αλυσίδα Max Stores, με σημαντική έκθεση στο παιχνίδι και λιανέμποροι με άλλη κύρια δραστηριότητα αλλά σημαντική παρουσία στην αγορά παιχνιδιού, όπως τα Public, διαθέτουν ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου τα απαραίτητα για τα αποκριάτικα πάρτι. Εξάλλου, μετά από δύο χρόνια περιορισμών όπου τα καρναβάλια ματαιώνονταν στερώντας έσοδα από επιχειρήσεις λιανεμπορίου και ho.re.ca, με σημαντική ζημιά για τοπικές οικονομίες, ειδικά σε πόλεις με καθιερωμένη παράδοση όπως π.χ. η Πάτρα, φέτος προγραμματίζεται δυναμική επανεκκίνηση των εκδηλώσεων. Πρόκειται για μια ευνοϊκή συγκυρία για επιχειρήσεις εποχιακών ειδών προκειμένου να ξεστοκάρουν εμπόρευμα που έμεινε στα αζήτητα λόγω της πανδημίας.

Η απουσία περιορισμών και η διάθεση του κόσμου να ζήσει την εμπειρία αγορών ήταν και τα βασικά κίνητρα της ζήτησης που καταγράφηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων και μετέπειτα, στην αγορά παιχνιδιού.

Ενδεικτικά, ο Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής του ομίλου Jumbo, σημείωνε σε ανακοίνωση της εταιρείας χθες ότι η πορεία των πωλήσεων του Ιανουαρίου ήταν απλώς εξαιρετική για όλες τις χώρες στις οποίες έχει παρουσία ο όμιλος, με τον ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται σε 48% για την Ελλάδα (καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές). Προηγήθηκε δε αύξηση 15% τον Δεκέμβριο.

Ικανοποιημένος για τις επιδόσεις της εταιρείας του εμφανίζεται και ο Νίκος Μουστάκας, επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας παιχνιδιών. Οι πωλήσεις της εταιρείας κινούνται πάνω από τα επίπεδα του 2019 ήδη από το 2021 που έκλεισαν πάνω από τα 58 εκατ. ευρώ. Εξάλλου το 2022 προστέθηκε ένα νέο κατάστημα στο δίκτυο από 1η Απριλίου, στο Pireaus Retail Park της Λεωφ. Πειραιώς, και μετρά πλέον 19 σημεία μαζί με τα Lego Stores. Ο κ. Μουστάκας σημειώνει στο Euro2day ότι η αγορά δούλεψε καλά μέχρι την τελευταία ημέρα του 2022, προσμετρώντας στους παράγοντες που πριμοδότησαν τη ζήτηση και το "καλάθι του Αι Βασίλη". Το θετικό momentum διατηρείται το 2023, όπως σημειώνει, μιας και οι πωλήσεις αποκριάτικων ειδών άρχισαν νωρίς φέτος ενόψει της κορύφωσης των εκδηλώσεων πριν το τέλος Φεβρουαρίου (27/2 πέφτει η Καθαρά Δευτέρα).

Μεταφορικά κόστη και εξωστρέφεια

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο είναι η διαφοροποίηση του κόστους στις μεταφορές και η εξάλειψη των αρυθμιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα κόστη στις μεταφορές έχουν εκλογικευθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως δια θαλάσσης, με πτώση του κόστους στα containers στα επίπεδα των 2.500 δολ., από 14.000 δολ. ένα χρόνο πριν και περίπου 1.600 δολ. προ κρίσης. Στις οδικές μεταφορές πάντως τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, όπως και στα logistics. Σε συνδυασμό δε με τις συναλλαγματικές διαφορές οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση περιθωρίων κέρδους και ως εκ τούτου λαμβάνουν μέτρα για να διαχειριστούν προκλήσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Η εξωστρέφεια και η ενημέρωση για τις διεθνείς τάσεις είναι μια τέτοια προσέγγιση και στο πλαίσιο αυτό είναι αξιοσημείωτο ότι 22 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες της αγοράς παιχνιδιού συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού, Spielwarenmesse, 1η έως 5 Φεβρουαρίου στη Νυρεμβέργη.

Οι δύο χώρες εκπροσωπήθηκαν από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη δημοφιλή διεθνή έκθεση που διοργανώθηκε μετά από δύο χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας. Συνολικά συμμετείχαν 2.063 επιχειρήσεις από 68 χώρες με ενδεικτικές παρουσίες από την Ελλάδα τις εταιρείες: AS Company, Diakakis Imports SA, Giovas SA, Kaissa Games SA, M.Toys Monoprosopi EΠE, Manopoulou G & J GP, Niris Paper Products, Oddy at Sea, Procos SA, Relkon Hellas SA, Safe 'N' Beautiful PC, Stamatis Ioannidis & Son SA, Stamco Costumes, Star John Papadopoulos & CO, Svoora, V. Christakopoulos SA και Verdes Innovations SA.