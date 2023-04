CEO Clubs Greece: Συν-δημιουργώντας το νέο στρατηγικό αφήγημα της Ελλάδας του μέλλοντος

Δυναμική υπήρξε η συμμετοχή του CEO Clubs Greece κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας Greece is the Destination, της τρίτης δράσης Energizing Greece που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2023 στο Domotel Kastri, υπό την ευρύτερη θεματική «Let’s come together to conquer the future”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη διάσκεψη αυτή, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, Γεωργία Καρτσάνη, ηγήθηκε της συζήτησης με τίτλο «Συν-δημιουργώντας τη νέα εποχή», στην οποία εξετάσθηκε η ανάγκη και η σημασία ανάπτυξης ενός νέου εθνικού στρατηγικού αφηγήματος που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συν δημιουργία δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ως προορισμός και να ανταγωνιστεί επάξια διεθνείς προορισμούς σε διαφορετικά επίπεδα.

Λαμβάνοντας υπόψιν, τις καταιγιστικές παγκόσμιες εξελίξεις η Ελλάδα καλείται πλέον να ξανά-συστηθεί και να επαναπροσδιορίσει ξεκάθαρα το ρόλο της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ούτως ώστε να μη χάσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα αλλά αντίθετα, να αναδείξει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα και να καταστεί ακόμα πιο δυνατή. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή θα παίξει ο σχεδιασμός ενός νέου στρατηγικού αφηγήματος για τη χώρα μας, μιας ιστορίας δηλαδή που όχι μόνο θα συγκινεί το σύγχρονο παγκόσμιο πολίτη, επενδυτή κτλ., αλλά κυρίως, θα μας προσανατολίσει ως έθνος, δίνοντάς σε όλους μας το πλαίσιο, την κοινή κατεύθυνση, την έμπνευση και την αλληλοδέσμευση για τη συν-δημιουργία της νέας εποχής. Από το νέο αυτό αφήγημα θα απορρέει ένας ισχυρός, φιλόδοξος και μακροχρόνιος εθνικός σκοπός, οι βασικές αξίες και αρχές που θα μας εκφράζουν ως έθνος και θα υποστηρίζουν τη νέα στρατηγική και εν τέλει, η διαμόρφωση μίας ανανεωμένης, αυθεντικής και επιδραστικής εθνικής ταυτότητας που θα αφήσει ένα αποτύπωμα ιδανικά τόσο ισχυρό, όσο και αυτό των προγόνων μας.

Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CEO Clubs Greece: Χριστίνα Αντωνίου (Διευθύνων Σύμβουλος, DAIKIN HELLAS), Αλέξανδρος Αθανασσούλας (Πρόεδρος SBC, Πρόεδρος & CEO, STIRIXIS Group και Ιδρυτής του οργανισμού Metallaxis.org Systems Thinker), Θάνος Κυριαζής (Διευθύνων Σύμβουλος,Miele Hellas), Δρ Πολυδεύκης Λουκόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Signify Hellas), Δημήτρης Μιχόπουλος (Ιδρυτής & CEO, Dimitris Michopoulos Reputation Management Firm), Αναστάσιος Σπανίδης (συν-Ιδρυτής & CEO, Generation Y - International e-Business Hub), καθώς επίσης και ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι παραπάνω συνέβαλλαν καθοριστικά στη συζήτηση, ο καθένας με την προσωπική και επαγγελματική του εμπειρία, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη συμπράξεων και συνέργειας μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, τη σημασία επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα ώστε να καλλιεργηθεί μία δυνατή κουλτούρα καινοτομίας, τη σπουδαιότητα της βιωσιμότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, την ανάπτυξη του πολίτη ως πρεσβευτή του εθνικού μας αφηγήματος και την αξιοποίηση του υπάρχοντος μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι από τα πιο καθοριστικά για την ευημερία και ανάπτυξη της Ελλάδας στο μέλλον,» τόνισε η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Τώρα είναι η ώρα να χαρτογραφήσουμε πώς θα μοιάζει αυτή η ευημερία, πώς θα προκύψει, από που θα προκύψει και ποιον θέλουμε μαζί μας για να συν-δημιουργήσουμε το μέλλον που προτιμάμε. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, ας μην αφήσουμε και αυτήν να περάσει. Ας συμβάλουμε όλοι στο να γίνει η Ελλάδα μας o προορισμός!».