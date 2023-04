Τρία τουριστικά projects έρχονται το 2023 στην αθηναϊκή Ριβιέρα

Διεθνή ξενοδοχειακά brands αναμένεται να κάνουν προσεχώς για πρώτη φορά το ντεμπούτο τους στην αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλάζοντας την όψη του παραλιακού μετώπου της Αττικής και συμβάλλοντας αφενός στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας και αφετέρου στην ενίσχυση του προφίλ της ελληνικής πρωτεύουσας ως προορισμού για τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ανάκαμψη του τουρισμού στην Αθήνα σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του brand της Ελλάδας κατά την πανδημία καλλιεργεί το έδαφος για την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών σχεδίων. Στην κατεύθυνση αυτή, όλο και περισσότεροι Ελληνες και ξένοι επενδυτές επενδύουν στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Αττικής, δρομολογώντας projects πολλών αστέρων, κίνηση η οποία συνάδει με τη στόχευση της κυβέρνησης για προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ.

Ηδη, πρεμιέρα στην Ελλάδα, και μάλιστα στη Γλυφάδα, έκανε φέτος η Dusit Hotels and Resorts, η οποία με ορμητήριο την Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία στην Ευρώπη. Η απόβαση της ταϊλανδέζικης αλυσίδας ξενοδοχείων στην αθηναϊκή Ριβιέρα σηματοδοτεί ουσιαστικά την άφιξη του brand στη Γηραιά Ηπειρο και την αναβίωση ενός ιστορικού ξενοδοχείου, του John’s Hotel (φωτ.), που άνοιξε τις πύλες του το 1980 και έχει συνδέσει το όνομά του με την Εθνική Ομάδα μπάσκετ.

Στην επανατοποθέτηση της Αθήνας ως ενός εκ των σημαντικών τουριστικών προορισμών παγκοσμίως αναμένεται να συμβάλει σε δύο χρόνια το mega project που υλοποιείται από τη Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Η επένδυση των 8 δισ. ευρώ θα προσφέρει σημαντικό αριθμό νέων καταλυμάτων, αρχιτεκτονικών «τοποσήμων» καθώς και θεματικού τουρισμού, προσελκύοντας 1 εκατ. νέους ταξιδιώτες. Το πρώτο τμήμα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Οι δύο επενδύσεις της Grivalia

Με ένα διπλό επενδυτικό «χτύπημα» στην αθηναϊκή Ριβιέρα, και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα και στη Βούλα, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη η Grivalia Hospitality, συμβάλλοντας στην επαύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στον high-end τουρισμό.

Το ντεμπούτο του στην αθηναϊκή Ριβιέρα θα κάνει το καλοκαίρι του 2023 το One & Only Aesthesis, όπως θα μετονομαστούν τα ιστορικά «Αστέρια Γλυφάδας», δυναμικότητας 128 κλειδιών. Η άφιξη του «One & Only Aesthesis», που θα απέχει 5 λεπτά από τη γειτονιά της Γλυφάδας και 20 λεπτά οδικώς από το κέντρο της Αθήνας, θα αποτελέσει το δεύτερο θέρετρο μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, μετά το ιστορικό Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Η έκταση των πρώην «Αστεριών» έχει χωριστεί σε δύο διακριτά τμήματα και πέραν των χώρων για τους επισκέπτες του resort, περιλαμβάνει και το κομμάτι που θα είναι ευρύτερα προσβάσιμο στο κοινό.

Το δεύτερο τουριστικό project της Grivalia που θα κάνει πρεμιέρα το 2023 είναι το ultra-luxury glamping που αναπτύσσεται στη Βούλα και θα αποτελέσει ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που θα βάλει την Αττική και την Ελλάδα σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο στον παγκόσμιο χάρτη, αντίστοιχο με άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης. Οι εργασίες στο ακίνητο των 45 στρεμμάτων στον χώρο του εγκαταλειμμένου camping του ΕΟΤ στην Α’ Ακτή της Βούλας είναι σε εξέλιξη και στόχος είναι το πρώτο κομμάτι του έργου να παραδοθεί και να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο φέτος το καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων, το project των 10 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει πολυτελείς σκηνές, χώρους εστίασης, γήπεδα τένις, γυμναστήριο, spa και εμπορικούς χώρους κ.ά.

Τα σχέδια της Brown

Στην αθηναϊκή Ριβιέρα και συγκεκριμένα στο Σούνιο θα κάνει πρεμιέρα το πρώτο παραθαλάσσιο resort της Brown Hotels στην Αττική, της αλυσίδας ξενοδοχείων που τα τελευταία χρόνια προελαύνει στο κέντρο της Αθήνας -και όχι μόνο- επενδύοντας σε εγκαταλελειμμένα ως επί το πλείστον ακίνητα.

Το εγχείρημα της Brown Hotels στην αθηναϊκή Ριβιέρα αφορά ένα resort 4 αστέρων στην Πουνταζέζα Σουνίου. Πρόκειται για παλιότερη μονάδα που ήταν μέχρι πρότινος εγκαταλελειμμένη και περιλαμβάνει συγκρότημα δύο κτιρίων με πανοραμική θέα σε έκταση 33 στρεμμάτων. Το νέο resort θα βρίσκεται πάνω στη θάλασσα και θα περιλαμβάνει 179 σουίτες και δωμάτια, πισίνα στην ταράτσα, spa, γυμναστήρια αλλά και συνεδριακές εγκαταστάσεις για 500 άτομα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της WHG Europe LTD, της επενδυτικής πλατφόρμας που συνδέεται με τη Brown Hotels, η νέα ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 9 λεπτών οδήγησης από το λιμάνι του Λαυρίου, 40 λεπτών από το αεροδρόμιο της Αθήνας, 15 λεπτών από το ναό του Ποσειδώνα, 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και 1 ώρα και 15 λεπτά από το λιμάνι του Πειραιά.