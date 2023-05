Νέο ρεκόρ στον τουρισμό προβλέπει ο Γιάννης Ρέτσος

Την πεποίθησή του ότι ο ελληνικός τουρισμός θα καταφέρει να υπερβεί τις επιδόσεις του 2019, σημειώνοντας νούμερα που θα σηματοδοτήσουν μια νέα-ρεκόρ εξέφρασε ο απερχόμενος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, στο πλαίσιο αποχαιρετιστήριας συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, με αφορμή τη λήξη της θητείας του.

«Ο κορωνοϊός ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τρομερά θετική στο τέλος, γιατί μπορεί να δυσκολευτήκαμε, μπορεί να πήγαμε από το 100 στο 0, αλλά είμαστε τώρα στην αρχή της σεζόν του 2023 και είμαστε πάλι σχεδόν στο 100 και προσδοκούμε να είμαστε και παραπάνω φέτος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τότε, το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία, διαβάζατε, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις των ξένων, ότι ο τουρισμός θα επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα μετά το 2024-2025. Η Ελλάδα τα κατάφερε νωρίτερα. Το 2023 πιστεύω ότι θα περάσουμε το 2019, προσωπικά είμαι απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό. Την επόμενη ημέρα την οραματίζομαι πιο δυναμική», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Ρέτσος.

Μάλιστα, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η αμερικανική αγορά θα αναδειχθεί και φέτος ως μία εκ των πηγών εισερχόμενων ταξιδιωτών για την Ελλάδα που θα πρωταγωνιστήσουν. Αναφερόμενος, δε, στην ανάπτυξη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, ο Γ. Ρέτσος τόνισε ότι η ελληνική πρωτεύουσα δεν έχει κορεστεί, απλώς

«Πιστεύω την Αθήνα πάρα πολύ, παρότι πολλοί θεωρούν ότι έχει κορεστεί. Δεν έχει κορεστεί η Αθήνα, θέλει σωστή διαχείριση. Η Αθήνα στο μυαλό πολλών είναι το κέντρο. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι μια τεράστια πόλη, μια τεράστια περιοχή. Εχει το παραλιακό μέτωπο στο οποίο θα υπάρξει ένας επενδυτικός οργανισμός τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μόνο το project της Lamda», είπε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η άφιξη ξένων brands στην Αθήνα λειτουργεί θετικά για τον προορισμό, καθώς έχουν τη δική τους πελατεία. «Ο πελάτης των ξένων brands επιλέγει το brand κι έρχεται στην Αθήνα, δεν επιλέγει Αθήνα. Επιλέγει Four Seasons, Mandarin, One & Only, κοιτάει πού έχει και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε προορισμούς που δεν έχουν πάει. Και μετά μπορεί να γίνει κάποιος πελάτης και της Αθήνας, γιατί μπορεί να ξανάρθει. Ετσι μεγαλώνεις την πελατεία σου», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφερόμενος στην πορεία του ελληνικού τουρισμού για το 2023 τόνισε: «Για το 2023, τα στοιχεία και οι προβλέψεις, παρά την πολυπλοκότητα του διεθνούς περιβάλλοντος μάς κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στα συστήματα αεροπορικών εταιρειών για τη θερινή σεζόν 2023, είναι 7% μεγαλύτερος από πέρυσι, χρονιά με ιστορικό υψηλό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο συντηρητικό σενάριο εσόδων για το 2023 θα κινηθούμε στα επίπεδα του 2022. Σύμφωνα με το αισιόδοξο, με το πρώτο τρίμηνο ίδιο με 2019 και τα υπόλοιπα τρίμηνα με αυξήσεις 3-5% (κυρίως λόγω ανάκαμψης του οδικού τουρισμού), μπορούμε να φτάσουμε μεταξύ 18,2-18,6 δισ. ευρώ, πλην της κρουαζιέρας, που το 2019 έφτασε τα 500 εκατ. και φέτος θεωρούμε πως μπορεί πάλι να φτάσει το νούμερο αυτό».