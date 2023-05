Ερχεται στις 30 Μαΐου το 10ο Digital Banking Forum στην Αθήνα

Ανακαλύψτε το μέλλον των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών στο 10th Digital Banking Forum #dbfo23: “The fintech era”. Με εντυπωσιακές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και την είσοδο μεγάλων "παικτών" από τον ψηφιακό κλάδο, ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία που θα σας ανοίξει τα μάτια στο μέλλον των τραπεζικών υπηρεσιών!

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Divani Caravel, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης μέσω του LiveOn Expo Complex.

Οι κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνουν τον Νίκο Αναστόπουλο, Field Sales Representative της Google Cloud και τον Άρη Δίβαρη, Βασικό Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, ως θεσμικοί ομιλητές θα συμμετέχουν ο Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και ο Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος) και Διευθύνων Σύμβουλος της Excelon.

Τρεις λόγοι για να μην το χάσετε: Ανακαλύψτε το μέλλον των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών από διεθνείς ομιλητές, ενημερωθείτε για καινοτομίες και προοπτικές από Fintech Leaders, και ανταλλάξτε απόψεις με Κορυφαία Τραπεζικά Στελέχη.

1 | Διεθνείς ομιλητές

Ακούστε από διακεκριμένους ομιλητές από διάφορες χώρες που θα μοιραστούν τις προοπτικές τους για τον ψηφιακό και τραπεζικό κλάδο.

Ľubomír Olach, Director of International Development, QORUS

Η QORUS είναι μια κορυφαία εταιρία ψηφιακών λύσεων και ο Ľubomír Olach, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της QORUS, θα παρουσιάσει την ομιλία "Digital payment trends" για τις τάσεις στις ψηφιακές πληρωμές.

Håkan Sahlén, VP, Business Development, Fidesmo

Η Fidesmo, καταξιωμένη εταιρία στον χώρο της τεχνολογίας wearable, θα παρουσιάσει τον Håkan Sahlén, VP Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, που θα μοιραστεί τις εμπειρίες του σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία wearable.

Ohad Maimon, CEO, Hyp

Hyp, κορυφαία εταιρία UI/UX, και ο Ohad Maimon, CEO, θα αναλύσουν τις παγκόσμιες τάσεις στο UI/UX και τον αντίκτυπό τους στην εμπειρία των χρηστών, με την ομιλία "Do we really need love at first sight?".

2 | Fintech Leaders

Ανακαλύψτε τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των πληρωμών και εξερευνήστε τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, μέσα από το Panel I: Οι πληρωμές αλλάζουν και στην Ελλάδα, η άποψη των παλαιών και νέων «παικτών».

Αυτή η σπάνια συγκέντρωση ηγετών του fintech δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση προσεγγίσεων στον τομέα.

Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO, Cardlink a Worldline brand

Καινοτόμες λύσεις πληρωμών υπό την επωνυμία της Worldline.

Διονύσης Γρηγοράτος, Managing Director, Nexi Greece

Κορυφαία εταιρεία πληρωμών με έμφαση στην ελληνική αγορά.

Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΔΙΑΣ Α.Ε.

Πρωτοπόρος στην ασφάλεια πληρωμών και τεχνολογικές λύσεις πληροφορικής.

Σπύρος Αρμενιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Euronet Merchant Services (epay) Greece, a Euronet Worldwide Company

Παγκόσμιος ηγέτης στις προηγμένες πληρωμές και τεχνολογίες πληρωμών.

Χριστόφορος Χατζόπουλος, General Manager, NBG Pay

Αξιόπιστη λύση πληρωμών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Ιωάννης Κιτιξής, CEO, Worldline Greece

Εξειδικευμένη εταιρεία στις ψηφιακές πληρωμές και τις υπηρεσίες.

3 | Κορυφαία Τραπεζικά Στελέχη

Συναντήστε κορυφαία στελέχη του τραπεζικού κλάδου, ανταλλάξτε απόψεις και μάθετε βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο.

Με τίτλο "Πως προσαρμόζονται οι τράπεζες στα δεδομένα της digital εποχής", το Panel III φέρνει μαζί κορυφαία στελέχη του χώρου τραπεζικής τεχνολογίας για να εξετάσουν την προσαρμογή των τραπεζών στην ψηφιακή εποχή:

Eθνική Τράπεζα: Έφη Μπήτρου, Director, Head of Digital Business

Αttica Bank: Κωνσταντίνος Φρυδάκης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής και Ψηφιακής Τραπεζικής

Συνεταιριστική Τράπεζα Hπείρου: Άγγελος Φιλίππου, C.I.O. & C.T.O.

tbi bank στην Ελλάδα: Σοφία Γαλάτουλα, Επικεφαλής Προϊόντων

Ανάμεσα στους ομιλητές θα βρίσκονται επίσης ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής του Ομίλου Global Money Managers Ltd και Διευθύνων Σύμβουλος του Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA, ο Φίλιππος Κασιμάτης, CEO της Maven Global από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αιμίλιος Μάρκου, Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct, ο Θωμάς Πούτας, Digital Business Development Manager της Amplus, ο Σωκράτης Πλούσας, Ιδρυτής και CEO της FUND4ALL και ο Κωνσταντίνος Τσιπτσής, Assistant General Manager – Advanced Analytics & Campaign Management της Εurobank.