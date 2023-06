Στη διακυβερνητική διάσκεψη για τη ρύπανση από πλαστικά συμμετείχε ο Π. Βαρελίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης εκπροσώπησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στην 2η Διάσκεψη της Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής Επιτροπής για τη ρύπανση από τα πλαστικά, που διεξάγεται στο Παρίσι από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023, με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης στο χερσαίο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Βαρελίδης μετείχε ως εισηγητής στην παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Solutions from the One Planet Network to Curb Plastic Pollution» που συνδιοργανώθηκε από το One Planet Network και την ομάδα New Plastics Economy Global Commitment, με επικεφαλής το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το Ίδρυμα Ellen MacArthur.

Στην Global Commitment συμμετέχουν 500 κρατικοί (μεταξύ αυτών και το ΥΠΕΝ) και ιδιωτικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών συσκευασιών.

Ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για τον περιορισμό της ρύπανσης από πλαστικό, περιλαμβανομένων των στόχων και πολιτικών που αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης, την ενίσχυση της χωριστής συλλογής τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα και την ανακύκλωσή τους.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η πολιτική στήριξη στην προσπάθεια υιοθέτησης μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας υποστήριξε την ανάγκη συνδυασμού ρεαλιστικών απαγορεύσεων και χρήσης οικονομικών εργαλείων για την αποτελεσματική μείωση της χρήσης των πλαστικών και της υποκατάστασης των πλέον βλαπτικών για το περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, o Γενικός Γραμματέας κ. Βαρελίδης συμμετείχε σε παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Εnabling changes at local, national and regional levels», όπου παρουσίασε μαζί με τον εκπρόσωπο του γαλλικού ΥΠΕΞ, ως παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας, τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία «PAMEx/The Mediterranean: a model sea by 2030», της οποίας η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος, καθώς και την πολιτική θέση των χωρών της Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας όχι μόνο για την ορθή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων αλλά και για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα πλαστικά σε όλο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους, όπου υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά υλικά.