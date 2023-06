Ερχεται στις 15 Ιουνίου το 21ο CFO φόρουμ της KPMG στην Ελλάδα

Το 21st CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα επιστρέφει την Πέμπτη 15 Ιουνίου σε φυσικό περιβάλλον- καλωσορίζοντας όλα τα Οικονομικά Στελέχη της αγοράς σε μια ημέρα συζητήσεων, παρουσιάσεων, ανταλλαγής απόψεων και networking. Καθώς το 2023 είναι το έτος του ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνεχών επενδύσεων σε ψηφιακές δυνατότητες, οι CFOs καλούνται να βάλουν σε λειτουργία χρηματοοικονομικά εργαλεία και τεχνολογίες για να τους υποστηρίξουν να πραγματοποιήσουν το όραμά τους και να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Μιχάλη Μητσόπουλου, Διευθυντή Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ, ενώ την σκυτάλη θα πάρει ο Sony Kapoor – ένας από τους πιο περιζήτητους ομιλητές παγκοσμίως – για να παρουσιάσει στους Έλληνες CFOs το μακροοικονομικό περιβάλλον που θα καθορίσει τις αποφάσεις τους για το 2023 και μετά, με θέμα ομιλίας “Economy, Technology, Sustainability and the impact on the CFO role”.

Θα ακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat όπου η Μαρίνα Καπετανάκη, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα θα υποδεχτεί την Ελένη Βρεττού, CEO, Αttica Bank για να συζητήσουν για το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού της Αttica Bank.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει η συζήτηση πάνελ με θέμα “Sustainability Officers’ Panel – practical application of Sustainability reporting”, κατά τη διάρκεια του οποίου 3 κορυφαία στελέχη μεγάλων οργανισμών, η Ράνια Αικατερινάρη, Σύμβουλος στρατηγικής και επενδύσεων, όπως και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και επιτροπών ΔΣ σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες, η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability and Stakeholders Relations Leader, Όμιλος Interamerican και ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΔEΗ θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση και τις εμπειρίες τους σχετικά με το sustainability reporting, υπό το συντονισμό του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα.

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα “Digitalization of Tax” ο οποίος θα παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και του Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT Ο οποίος θα μεταφέρει στο κοινό του συνεδρίου πώς η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πρωτοφανή αποτελεσματικότητα, καλλιεργώντας παράλληλα μια κουλτούρα καινοτομίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης και η παρουσίαση της Performance.

Ο Νίκος Κατσιμπέρης, CEO της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers, μέσα από την ομιλία του με θέμα «Ασφάλιση Εγγυήσεων- Ασφάλιση Πιστώσεων: Ο ρόλος – καταλύτης στην επόμενη μέρα των επιχειρήσεων», θα παρουσιάσει τους τρόπους κάλυψης μιας επιχείρησης που εγγυώνται την αποτελεσματική διεκδίκηση των λογαριασμών απαιτήσεών της, ενώ ο Θανάσης Τσίρης, Σύμβουλος – Υπεύθυνος Business Development, EUCLID CONSULTING θα παρουσιάσει λύσεις λογισμικού για ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, ανάλυσης δεδομένων και μετατροπή καταστάσεων σε iXBRL.

Ο δεύτερος keynote speaker του συνέδριου, Jan Berger, CEO της Themis Foresight θα παρουσιάσει στους Έλληνες CFOs τα πέντε σενάρια για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας μέχρι το 2045, της πρόσφατης μελέτης της Themis Foresight, στην ομιλία του με θέμα “Europe’s economy in a strange new world”, ενώ θα ακολουθήσει ακόμα ένα πολύ δυνατό panel discussion με θέμα «Ο ρόλος του CFO και του CIO στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού».

Ο Γιώργος Αγγελίδης, Chief Financial Officer, CEPAL, ο Αντώνης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Πληροφορικής, METRO AEBE, ο William Drakos, Managing Director, ΙMPACT, ο Λεωνίδας Κωβαίος, General Manager, Group CIO, HELLENiQ ENERGY, ο Γιάννης Σαββίδης, Finance Director των HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A και ο Μανώλης Φαφαλιός, Chief Financial Officer Operations, GEK TERNA GROUP θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που συνάντησαν στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών τους τόσο από τη μεριά του CFO όσο και από αυτή του CIO. Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα.

Δύο fireside chats θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ο Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer της LAMDA Development, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τη Σοφία Γρηγοριάδου, Managing Partner, CPA Law, ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG, θα περιγράψει πώς η οικονομική διεύθυνση του ομίλου LAMDA διαμορφώνει τη στρατηγική για το μέλλον και παράλληλα διαχειρίζεται τις καθημερινές προκλήσεις, ενώ η Σοφία Ανυφαντάκη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με τον Χρήστο Τσόλκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΔΕΛΤΑ σχετικά με τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO σε έναν οργανισμό, καθώς και τι αναμένει ένας CEO από τον CFO μιας εταιρίας.

Για τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος για την Ελλάδα και τις ευκαιρίες που αναδύονται θα μιλήσει η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις, ενώ το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του Μιχάλη Στάγκο, Vice President and Partner of L Stone Capital με θέμα “The evolving CFO persona”.