Αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία ο Sony Kapoor, η μεγάλη πρόκληση

Με κεντρικό μήνυμα “Accelerate your future - readiness” πραγματοποιήθηκε το 21st CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα, την Πέμπτη 15 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, ένα εφ' όλης της ύλης συνέδριο, στο οποίο Οικονομικά Στελέχη της αγοράς μέσα από συναρπαστικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, ανταλλαγές απόψεων, ανέδειξαν τη διαρκώς αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη σημασία του ρόλου του οικονομικού διευθυντή, τη σημαντικότητα της ψηφιακής λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών, αλλά και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το συνέδριο άνοιξε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τη Μαριλένα Παππά, Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα και τον χαιρετισμό του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα του συνεδρίου και συγκεκριμένα στις γενικότερες επιχειρηματικές τάσεις και για την ψηφιοποίηση των συστημάτων. Τη σκυτάλη πήρε ο Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τη σημασία των κρίσιμων θεμάτων και τη μετάβαση των κανονισμών των εταιρειών με το περιβάλλον. Δήλωσε ότι «η Ελλάδα -πάρα τις προκλήσεις- έχει κάνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα αυτά τα χρόνια και για να γίνει η μετάβαση πρέπει να επικεντρωθεί στην ενέργεια, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη και στη δημόσια διοίκηση».

Το συνέδριο ξεκίνησε με το πρώτο πολύ ενδιαφέρον panel discussion το οποίο επικεντρώθηκε στη γνώση και στις εμπειρίες σχετικά με το sustainability reporting, με συμμετέχοντες τους: Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer, Motor Oil Group, Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability and Stakeholders Relations Leader, Όμιλος Interamerican και Αχιλλέα Ιωακειμίδη, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΔΕΗ, στο συντονισμό του πάνελ ήταν ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα. Πριν τη συζήτηση, ο Βασίλης Καμινάρης ξεκίνησε μιλώντας για το πιο hot topic που θα συναντήσει το finance όπου είναι το «sustainability reporting», δηλώνοντας ότι «η ανάγκη για τη δημιουργία προτύπων είναι άμεση για να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφορών, τα συστήματα είναι σημαντικά αλλά πιο σπουδαίο είναι η γνώση και η εκπαίδευση».

Ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης μίλησε από την πλευρά του για τη σημασία του reporting, καθώς και για τη δημιουργία νέων πλαισίων διακυβέρνησης, ώστε να αναπτυχθούν τα εργαλεία εκείνα που θα πρέπει να διαχειριστούν οι CFOs μελλοντικά. Συνεχίζοντας, η Χρύσα Ελευθερίου έδωσε συμβουλές για το ταξίδι του reporting στα νέα πρότυπα. Μίλησε για το πώς να διοικούμε τις επιχειρήσεις και ποιος έχει την ευθύνη στο reporting. Επίσης, συμπλήρωσε ότι βασικό είναι να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση. Μίλησε για τα κονδύλια που δίνονται από την ΕΕ και επίσης, για το κομμάτι της ψηφιοποίησης και τη αναγκαιότητά της στη διαχείριση των δεδομένων. Έκλεισε λέγοντας ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτά τα πρότυπα αλλά να τα αξιοποιήσουμε προς το καλό μας». Τέλος, η Έλενα Αθουσάκη μίλησε για τις εισηγμένες εταιρείες, τα διοικητικά συμβούλια και το corporate governance. Δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να μοιραστούν τα νέα πρότυπα CSRD σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων και για να πετύχει πρώτα πρέπει να γίνει η κατάλληλη εκπαίδευση.

Ακολούθησε το πρώτο πολύ ενδιαφέρον fireside chat όπου η Μαρίνα Καπετανάκη, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα υποδέχτηκε την Ελένη Βρεττού, CEO, Αttica Bank για να συζητήσουν για το ταξίδι μετασχηματισμού της Αttica Bank. Η Ελένη Βρεττού μίλησε για το ρόλο της μέσα στην τράπεζα, για την «επανίδρυση» και τις συστημικές τράπεζες. Τόνισε πως ο στόχος του οργανισμού είναι η γρήγορη ανταπόκριση προς τους πελάτες, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας που πρέπει να νοιώθουν, αλλά και για τη σημασία της διαφάνειας και της ειλικρίνειας. Μίλησε επίσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για τα επόμενα βήματα της Αttica Bank.

Ένας από τους πιο περιζήτητους ομιλητές παγκοσμίως ο Sony Kapoor, Influential macroeconomist, finance expert, development specialist & sustainability adviser, μίλησε στους Έλληνες CFOs για το μακροοικονομικό περιβάλλον που θα καθορίσει τις αποφάσεις τους για το 2023 και μετά έκανε ομιλία με θέμα “Economy, Technology, Sustainability and the impact on the CFO role”. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα όπως στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην κλιματική αλλαγή, στην τεχνητή νοημοσύνη, στον πληθωρισμό και μίλησε επίσης για τις εκτιμήσεις του στην οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα. Μάλιστα ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία, ωστόσο επισήμανε ότι το δημογραφικό θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια.

Το δεύτερο μέρος της συνεδριακής ημέρας ξεκίνησε με ένα ακόμη fireside chat απαντώντας στο επίκαιρο ερώτημα «Πώς μεταβάλλεται ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή με την είσοδο των νέων τεχνολογιών;». Ο Ανδρέας Κιαγιάς, Οικονομικός Διευθυντής, Performance Technologies και η Ελένη Παπαϊωάννου, Οικονομική Διευθύντρια, IBM Ελλάδα και Κύπρος με συντονιστή τον Ανέστη Ντόκα, Δημοσιογράφος, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ανέλυσαν θέματα όπως το operational efficiency, decision speed and quality, ESG reporting. Η Ελένη Παπαϊωάννου μίλησε για τις προκλήσεις των οικονομικών τμημάτων και πώς η τεχνολογία υλοποιείται και είναι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Μίλησε για τις εφαρμογές του οργανισμού και για το μεγαλύτερο επίτευγμά τους να παρακολουθούν όλες τις συναλλαγές με αποτέλεσμα να είναι όλοι οι άνθρωποι της επιχείρησης πιο proactive. Επιπλέον, ανέφερε για τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα πάνω στην κυβερνοασφάλεια και στο ESG. Ο Ανδρέας Κιαγιάς ανέφερε από την πλευρά του ότι οι σημερινοί οικονομικοί διευθυντές καλούνται να χειριστούν πολύ περισσότερα δεδομένα όπως η ενέργεια, η εμπειρία του πελάτη κ.λπ. Δήλωσε επίσης ότι για να πετύχει η ψηφιοποίηση των εργαλείων η οικονομική διεύθυνση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία.

Για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνομίλησαν η Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG στην Ελλάδα με τον Γιώργο Πιτσιλή, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στις σημαντικότερες υπηρεσίες του myAADE όπου μέσω αυτής της ψηφιακής πύλης με πάνω από 126 εφαρμογές μπορούν οι πολίτες και επιχειρήσεις, μέσα από το οικοσύστημα της, να εξυπηρετηθούν και να βρουν ό,τι χρειάζονται. Μίλησε για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων. Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας οι τρεις άξονες που εστιάζουν είναι η φορολογική συμμόρφωση, η είσπραξη και η εξυπηρέτηση. Τέλος, δήλωσε ότι «η εικόνα της φορολογικής δήλωσης αλλάζει διαρκώς καθώς αλλάζει η εικόνα με τους φορολογούμενους αλλά και η αντιμετώπισή τους».

Ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT μίλησε για το πώς η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πρωτοφανή αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε πόσο σημαντική είναι μια ολοκληρωμένη cloud υπηρεσία για την αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών με αποτέλεσμα την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την ενιαία διαχείριση των παραστατικών, την ασφάλεια και τη μείωση κόστους και χρόνου.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κατσιμπέρης, CEO της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers, παρουσίασε τρόπους κάλυψης μιας επιχείρησης που εγγυώνται την αποτελεσματική διεκδίκηση των λογαριασμών απαιτήσεών της. Μίλησε για τα πιο σημαντικά οφέλη πάνω στην ασφάλιση εγγυήσεων και ασφάλιση πιστώσεων. Αναφορικά με την ασφάλιση εγγυήσεων, ο Νίκος Κατσιμπέρης ανέφερε τους τύπους και την ανάγκη της ελληνικής αγοράς να βρεθεί μια εναλλακτική που θα βρίσκεται κοντά στις τράπεζες. Όσο για την ασφάλιση πιστώσεων ανέφερε ότι αυτή η ανάπτυξη είναι εκ του ασφαλούς και αφορά την προστασία του ισολογισμού. Επίσης, προστατεύει από απώλειες προερχόμενες από την αδυναμία ή την άρνηση πελατών της επιχείρησης να εκπληρώσουν συμφωνίες.

Ο Jan Berger, CEO της Themis Foresight, βασικός ομιλητής στο συνέδριο, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα πέντε σενάρια για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας μέχρι το 2045, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτης της Themis Foresight. Όπως ανέφερε κάθε σενάριο εξετάζει τα λεγόμενα “trade-offs”, όμως οι προκλήσεις είναι διαφορετικές, δεν περιορίζονται μόνο στις επιχειρήσεις και επίσης, στοχεύουν να δώσουν και στην πολιτική την ευκαιρία να περιηγηθεί στις αβεβαιότητες. Τα σενάρια σχετίζονται με την πορεία της ΕΕ και τις πιθανότητες είτε να στραφεί σε μια εσωστρέφεια πολιτικά και οικονομικά, είτε να προσαρμοστεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και να επανακτήσει το διεθνή της ρόλο.

Ο Θανάσης Τσίρης, Σύμβουλος - Υπεύθυνος Business Development, EUCLID CONSULTING, αναλύει πόσο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του CFO είναι η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και η ανάλυση δεδομένων, παρουσιάζοντας λύσεις λογισμικού σχετικά με πλατφόρμες που αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο, ισχυρό και εύχρηστο λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, στη διαχείριση αρχείων με σκοπό την ετοιμασία έξυπνων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και στη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή iXBRL ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο ESEF.

Ένα ακόμη πολύ δυνατό panel discussion ακολούθησε με θέμα «Ο ρόλος του CFO και του CIO στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού». Ο Γιώργος Αγγελίδης, Chief Financial Officer, CEPAL, ο Αντώνης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Πληροφορικής, METRO AEBE, ο William Drakos, Managing Director, ΙMPACT, ο Λεωνίδας Κωβαίος, General Manager, Group CIO, HELLENiQ ENERGY, ο Γιάννης Σαββίδης, Finance Director των HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A και ο Μανώλης Φαφαλιός, Chief Financial Officer Operations, GEK TERNA GROUP μοιράστηκαν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που συνάντησαν στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών τους τόσο από τη μεριά του CFO όσο και από αυτή του CIO. Ο Μανώλης Φαφαλιός δήλωσε ότι για έναν CFO δεν αρκεί η οικονομική κατάρτιση αλλά πρέπει να έχει οικονομικές δεξιότητες, τεχνικές, στρατηγική σκέψη, ηγετικά προσόντα και να εμπνέει. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κουλτούρα και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Λεωνίδας Κωβαίος, ο οποίος αναφέρθηκε στους δύο αυτούς ρόλους τονίζοντας ότι πρέπει να έχουν στενή συνεργασία για να υπάρχει επιτυχές αποτέλεσμα. Μίλησε για την επικοινωνία με τον δικό του CFO και πώς η συνεργασία μεταξύ των δύο παίζει κύριο ρόλο. Ο Γιώργος Αγγελίδης μίλησε από την πλευρά του για την εμπειρία του, τον τρόπο λειτουργίας και την εξέλιξη της οικονομικής διεύθυνσης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μίλησε για το πόσο έχουν βοηθήσει τον οργανισμό του τα διάφορα λογισμικά, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και του κόστος και επίσης πόσο έχουν αυξήσει την προστιθέμενη αξία. Ο Αντώνης Γιαννόπουλος μίλησε για το πώς ο CIO μπορεί να διασφαλίσει την αξία της τεχνολογίας στο λειτουργικό μοντέλο μιας επιχείρησης. Όπως δήλωσε «ο CIO να πρέπει να ευαισθητοποιεί την εταιρεία για ψηφιακές λύσεις, καθώς πλέον κάθε πρόβλημα που υπάρχει η βέλτιστη λύση είναι η ψηφιακή». Ο Γιάννης Σαββίδης μίλησε για το εξωτερικό περιβάλλον προμηθευτές/πελάτες/ρυθμιστικές φορολογικές αρχές και πως όλο αυτό το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού έρχεται να μεταβάλλει το πλέγμα των σχέσεων που έχει διαμορφωθεί με όλους αυτούς τους φορείς. Όπως ανέφερε αυτό το νέο μοντέλο έχει βοηθήσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, μείωση του διοικητικού φόρτου, στην πρόληψη και τον εντοπισμό των ενδεχόμενων κινδύνων και το πιο σημαντικό στη βελτίωση της αναλυτικής αξίας των δεδομένων. Τέλος, ο William Drakos έκλεισε τη συζήτηση του πάνελ μιλώντας για δύο διαστάσεις «το χρόνο και το κόστος» και πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα σε αυτούς τους αυτοματοποιημένους ρυθμούς. Αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και τον όγκο που μειώνεται με τη βοήθεια των συστημάτων. Σημαντικό για εκείνον είναι η ποιότητα των ανθρώπων, καθώς έχει πάψει να ασχολείται με τις χρονοβόρες διαδικασίες και ασχολείται με πιο παραγωγικές διαδικασίες. Τη συζήτηση συντόνισαν ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα.

Ακολούθησε, η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις, η οποία μίλησε για τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, για το στοίχημα των επενδύσεων, την εξωτερική ισορροπία και το μεγάλο δημόσιο χρέος. Επίσης, αναφέρθηκε στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και για τις ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, όπως είναι ο τουρισμός της 3ης ηλικίας, ο τουρισμός υγείας, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός και η αξιοποίηση των περιοχών Natura 2000.

Η ημέρα συνέχισε με δύο πολύ ενδιαφέροντα fireside chats τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο 21ο CFO Forum. Αρχικά, ο Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer της LAMDA Development, συνομίλησε με τη Σοφία Γρηγοριάδου, Managing Partner, CPA Law, ανεξάρτητο μέλος του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG και ανέλυσαν πώς η οικονομική διεύθυνση του ομίλου LAMDA διαμορφώνει τη στρατηγική για το μέλλον και παράλληλα διαχειρίζεται τις καθημερινές προκλήσεις. Ο Χάρης Γκορίτσας μίλησε για το mega project του «Ελληνικού» και για τις επιδράσεις που εκτείνονται πέραν του έργου. Έδωσε παραδείγματα για την οικονομική διεύθυνση όπως πως από ένα back office έγινε front office/business partner, ανέφερε επίσης τις στατιστικές βιωσιμότητες των mega projects και το πόσο ευάλωτα είναι στο ρίσκο και τέλος πώς η οικονομική διεύθυνση πρέπει να έχει ένα σωστό business plan και να ελέγχει τα έσοδα.

Η Σοφία Ανυφαντάκη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα συζήτησε με τον Χρήστο Τσόλκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΔΕΛΤΑ για τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO σε έναν οργανισμό, καθώς και τι αναμένει ένας CEO από τον CFO μιας εταιρείας. Ο Χρήστος Τσόλκας μίλησε για το chatGPT και γενικά πόσο μπορεί να επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη τις ελληνικές εταιρείες, για τον κίνδυνο που υπάρχει με αυτές τις τεχνολογίες και πώς θα προχωρήσει η ιστορία. Μίλησε επίσης, για την εμπειρία του, τη δύναμη της καλής ομάδας, αλλά και την προσπάθεια να ανοίξουν νέες προοπτικές στον οργανισμό τους.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Μιχάλη Στάγκου, Vice President and Partner of L Stone Capital με θέμα “The evolving CFO persona”. Ο Μιχάλης Στάγκος ανέδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου CFO, τονίζοντας τον ρόλο του ως ηγέτη με ισχυρές δεξιότητες παρουσίασης και επικοινωνίας, ποια η σημασία στη σχέση του CFO με τα διοικητικά συμβούλια και την ανάγκη συνεργασίας με άλλα στελέχη. Αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη των επιχειρήσεων που έρχονται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και πώς ένας CFO θα αλλάξει το mindset του.

Μέγας Χορηγός του συνεδρίου ήταν η IMPACT, Διακεκριμένος Χορηγός η Performance, Χορηγοί του συνεδρίου οι εταιρείες Euclid, η ICAP Crif, η NAK Strategic Insurance Consultancy και η Verallis και Υποστηρικτές η Entersoft και η Genesis Pharma.