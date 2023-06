Συνέδριο για τη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας από ΕΕΤ και Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στον τραπεζικό τομέα και την επιχειρηματική κοινότητα, σε περιβάλλον ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (ΚΠΔ) (περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση) στην στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τον χαιρετισμό και τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ κ. Βασίλειος Ράπανου και του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλου.



Οι ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες θα απασχολήσουν τους διακεκριμένους ΄Ελληνες και ξένους ομιλητές: