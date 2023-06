kariera.gr: Πάνω από 1.300 συνεντεύξεις εργασίας στο Developers:Day:Digital

Με περισσότερους από 260 υποψήφιους Developers & Software Engineers και 1.300 συνεντεύξεις εργασίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς για 7η συνεχή φορά το Developers:Day:Digital, το μεγαλύτερο Online Career Event της Ελλάδας για την Πληροφορική, από το kariera.gr. Το διήμερο πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 2023 και οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν, κάνοντας online εγγραφή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του Developers:Day:Digital καταγράφηκαν:

210 λεπτά σε webinars σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες

266 αιτήσεις σε θέσεις εργασίας

285 επισκέψεις σε webinars και ομιλίες

2.728 μηνύματα μεταξύ IT Recruiters & Developers

Οι υποψήφιοι πέρασαν από online συνεντεύξεις μέσω chat ή video calls και είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έμπειρους IT recruiters των εταιρειών που συμμετείχαν: Epsilon Net Group of Companies, Executive Level, INTRALOT, Novibet, T-DIGITAL by Deutsche Telekom, kariera.gr, Renesas Design Greece, VODAFONE.

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες ειδικών του κλάδου.

Ενδεικτικά: