Fit4FutureFinance: Πώς θα μεταβούμε στην οικονομία της επόμενης γενιάς

Το συνέδριο «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της Eθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την κοινή πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ελληνο‐Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με σκοπό τους όρους κοινής δράσης του τραπεζικού τομέα με την επιχειρηματική κοινότητα, υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (Κοινωνία‐Περιβάλλον‐ Εταιρική Διακυβέρνηση) στη στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων. Το συνέδριο χαρτογράφησε τη νέα εποχή για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και την επίδραση του ESG στην επιχειρηματική κοινότητα.

Στόχο του αποτέλεσε η διαμόρφωση μιας συναντίληψης γύρω από τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα της βιώσιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και η ειδική αναφορά στα πρόσφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στη μετάβαση.

Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με τις εισαγωγικές τοποθετήσεις των Προέδρων των συνδιοργανωτών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλης Ράπανος τόνισε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας στη χώρα μας έχει ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στα επιχειρηματικά του μοντέλα, και η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Οι διαθέσιμοι πόροι ανάπτυξης διευκολύνουν τη μετάβαση αυτή.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο‐Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος έθεσε δύο καίρια ερωτήματα: εάν θα υπάρξει έγκαιρη αντίδραση και, μάλιστα, πριν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνουν μη αναστρέψιμες, καθώς επίσης και εάν η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στο μέλλον.

Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κας Βασιλικής Λαζαράκου, η οποία επεσήμανε ότι, για να προετοιμαστεί κατάλληλα η επιχειρηματική κοινότητα για την πράσινη μετάβαση, χρειάζεται αφενός να γίνουν πλήρως κατανοητά τα κριτήρια ESG, αφετέρου να συνεκτιμηθούν οι συνέπειες της μετάβασης (κόστος, κίνδυνοι κλπ.)

Στη συνέχεια, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέπτυξαν γόνιμο διάλογο και παρουσίασαν:

Τη μεγάλη εικόνα της βιωσιμότητας, με αναφορές στις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία των Παρισίων για Κλιματική Αλλαγή. Εκτενής αναφορά έγινε στα αντίστοιχα αναπτυξιακά εργαλεία της Ελλάδας 2.0 και συγκεκριμένα στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι Γενικοί Διευθυντές της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρούλα Απαλαγάκη και του Ελληνο‐ Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Σπυρτούνιας διατύπωσαν τα τελικά πορίσματα των εργασιών, αναδεικνύοντας τα βασικά πολλαπλά μηνύματα του συνεδρίου, ιδίως για την ελληνική οικονομία.

Την παρουσίαση και συντονισμό του προγράμματος είχε σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ESG της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Πάκης Παπαδημητρίου. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο‐Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιθυμούν να ευχαριστήσουν: