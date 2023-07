Δωρεάν σεμινάρια εξυπηρέτησης πελατών από ΕΕΑ-Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρουν δωρεάν μια σειρά σεμιναρίων με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘Customer Experience and Satisfaction Optimization’, με αντίστοιχο τίτλο στα ελληνικά «Βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των πελατών», με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων 17/7/2023 ώρα 17:00

Στρατηγικό Μάρκετινγκ 24/7/2023 ώρα 17:00

Διαχείριση Κρίσεων 27/7/2023 ώρα 17:00

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές συμβουλές και τεχνικές που θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά, τις δεξιότητες και την απόδοσή τους κατά την καθημερινή επαφή τους με τους πελάτες της επιχείρησης. Η βελτίωση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί βασικό συστατικό της διαφοροποίησής της σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Παρακάτω, περιγράφονται οι ενότητες του σεμιναρίου και οι βασικοί στόχοι τους.

Η ενότητα Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων με εισηγητή τον κ. Κωστή Ήντουνα (17/7/2023 ώρα 17:00) έχει ως στόχο να αναδείξει:

Συμβουλές, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης.

Τα βασικά συστατικά ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης παραπόνων των πελατών.

Βέλτιστες πρακτικές (best practices) αναφορικά με την εξυπηρέτηση και διαχείριση παραπόνων των πελατών.

Η ενότητα Στρατηγικό Μάρκετινγκ με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Μπαλτά (24/7/2023 ώρα 17:00) έχει ως στόχο να περιγράψει:

Την έννοια και τις βασικές αρχές της λειτουργίας του μάρκετινγκ.

Τη σημασία της υιοθέτησης των αρχών και της κουλτούρας μάρκετινγκ για τη διαφοροποίηση, την επιτυχή πορεία και τη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά.

Τα στάδια της διαδικασίας του στρατηγικού μάρκετινγκ που οδηγούν στη λήψη και υλοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων μάρκετινγκ.

Η ενότητα Διαχείριση Κρίσεων με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λυμπερόπουλο (27/7/2023 ώρα 17:00) έχει ως στόχο να αναδείξει:

Την έννοια και τη σημασία της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) για την επιχείρηση.

Τα βήματα-στάδια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας πιθανής κρίσης.

Τις σημαντικές μεταβλητές στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που η ίδια η επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στα πλαίσια της παραπάνω αντιμετώπισης και διαχείρισης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Πιστοποιητικά θα σταλούν στο email σας έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δωρεάν Εγγραφή

Για δωρεάν εγγραφή σε κάθε σεμινάριο κάντε κλικ στον ανάλογο σύνδεσμο.

Προσοχή. Επειδή θα εκδοθούν Πιστοποιητικά παρακολούθησης παρακαλούμε καταχωρείστε το επώνυμο (LAST NAME) και το όνομά σας (FIRST NAME) όπως θέλετε να τυπωθεί στο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ελληνικά, ολογράφως, κεφαλαία ή μικρά.

