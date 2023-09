Πώς άλλαξε η πανδημία την αγορά των logistics στην Ελλάδα

Ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η πιο πρόσφατή έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, “Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market”, ωστόσο καταγράφει αύξηση 21% από το 2020 στο 2021.

Ειδικότερα, ο κλάδος των 3PL (logistics για λογαριασμό τρίτων) παρουσίασε ανάπτυξη χρόνο με το χρόνο, κατά την περίοδο των 6 ετών. Η είσοδος μεγάλων ξένων πολυεθνικών εταιρειών στην ελληνική αγορά, παράλληλα με τις αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης πολλών τοπικών οργανισμών και η ανάγκη για αποτελεσματικό χειρισμό και διανομή προϊόντων, δημιούργησε έντονη ανάγκη για υπηρεσίες μεταφοράς και χώρο αποθήκευσης.

Μια ομαλή ανοδική τάση απεικονίζεται μεταξύ των ετών 2016 και 2019 με μέση ετήσια αύξηση 7,3%. Ακολουθεί πτωτική πορεία (-8,1%) και το 2021 μια απότομη αύξηση 21% η οποία δείχνει την άνοδο του κλάδου ειδικά για τις εταιρείες με υψηλό τζίρο.

Εξετάζοντας την τάση του περιθωρίου EBITDA στο 3PL η έρευνα καταγράφει σταθερή ετήσια ανάπτυξη. Αυτό υποδηλώνει αύξηση αποτελεσματικότητας στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών εγκατάστασης.

Στην ελληνική αγορά η αποθήκευση (περιβάλλοντος & ελεγχόμενης θερμοκρασίας) και η μεταφορά είναι οι υπηρεσίες που αντιστοιχούσαν στο 94% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών 3PL το 2021. Το υπόλοιπο 6% της συνολικής αξίας, περιλαμβάνει αποσυσκευασία, επανασυσκευασία & επισήμανση, παρακολούθηση, ιχνηλασιμότητα και διαχείριση λογισμικού.

Η covid-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο τομέας 3PL ήταν ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς όχι μόνο αυξήθηκαν οι ανάγκες για μεταφορές (αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο) αλλά υπήρξαν και σημαντικοί περιορισμοί. Οι εταιρείες αναγκάστηκαν να βρουν τρόπους να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές με την υιοθέτηση νέων προηγμένων τεχνολογιών.

Η πανδημία Covid-19 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα και ως αποτέλεσμα επιτάχυνε την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στα ελληνικά logistics και στον τομέα των μεταφορών, με ένα αυξανόμενο αριθμό εταιρειών να επενδύει στον αυτοματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την μεγάλη ανάλυση δεδομένων (big data). Δεν είναι τυχαίο ότι το 2020 δαπανήθηκαν 150 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις

Για τους βασικούς παίκτες 3PL, υπάρχει μια ανοδική τάση στις πωλήσεις, με τις εταιρείες να προσπαθούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης κερδοφορίας και της απόκτησης μεριδίου αγοράς.

Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια χαρακτηρίζονται από αύξηση του κόστους, καθώς και έντονο ανταγωνισμό και οι σύγχρονοι οργανισμοί φαίνεται ότι εστιάζουν στην αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την προηγμένη τεχνολογία. Επιπλέον, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών 3PL εφαρμόζουν λύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητά τους και συμβάλλουν σε end-to-end βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Επέκταση σε νέες αγορές

Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται από μικρομεσαίους παίκτες. Η αγορά παραμένει ανταγωνιστική με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού, σύμφωνα με την έρευνα. Οι 15 κορυφαίες εταιρείες ελέγχουν το 26,1% της συνολικής αγοράς (706,7 εκατ. ευρώ). Υπάρχει μια ανοδική τάση στις καθαρές πωλήσεις, με το ποσοστό EBITDA να εμφανίζει αρνητική τάση που υποδηλώνει την αντιστάθμιση μεταξύ βιώσιμης κερδοφορίας και απόκτησης μεριδίου αγοράς. Η μείωση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους στην πλειονότητα των επιχειρήσεων απεικονίζει την αύξηση του κόστους τα τελευταία 3 χρόνια και τον έντονο ανταγωνισμό.

Οι κύριες τάσεις είναι οι παρακάτω:

Έμφαση στη βιωσιμότητα

Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου

Έντονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας

Με αφορμή την έρευνα, ο Δημήτρης Παπακανέλλου, Partner, Consulting, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Ο κλάδος των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δυναμικός με εντυπωσιακά περιθώρια ανάπτυξης και συνεχείς επενδύσεις – οι οποίες αφορούν τόσο την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της χώρας ως διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του εκσυγχρονισμού και αυτοματισμού των αποθηκευτικών χώρων θα παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην σχετική ανταγωνιστικότητα του κλάδου διεθνώς, όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου αλλά και στη βελτίωση της εμπειρίας των τελικών καταναλωτών».