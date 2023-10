Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ψηφιακό workshop για τα ψηφιακά εργαλεία έρευνας και την ΑΙ

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της στην χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, αλλά και την προώθηση της χρήσης των εργαλείων αυτών από Αρχές Ανταγωνισμού άλλων χωρών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) διοργάνωσε στις 03 και 04 Οκτωβρίου 2023 διαδικτυακό workshop με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία έρευνας και τεχνητή νοημοσύνη κατά την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού/Digital investigative tools and AI in competition law enforcement».

To workshop πραγματοποιήθηκε υβριδικά (μέσω τηλεδιάσκεψης και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού) με συμμετοχή εκτός των στελεχών της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και της ομάδας Επικεφαλής Τεχνολογίας της ΕΑ, εμπειρογνώμονες και ειδικοί πληροφορικής (ΙΤ) και επιστήμης δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς από Αρχές Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από τις Αρχές Ανταγωνισμού χωρών του Αραβικού Συνδέσμου (Arab Lague), αλλά και του Αφρικανικού Φόρουμ Ανταγωνισμού (African Competition Forum).

Το συγκεκριμένο workshop οργανώθηκε σε συνέχεια της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των Επιτροπών Ανταγωνισμού της Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας και είχε ως στόχο την διάχυση της σημαντικής τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία τρία έτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χρήση τεχνολογιών και επιστήμης δεδομένων στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, και την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασίας (και για χώρες εκτός της ΕΕ).

Στο πλαίσιο του workshop, που απαρτιζόταν από δύο ενότητες, “Digital Investigative tool: a tour of the horizon” και “The use of AI and Reg Tech in competition law enforcement: a progress report” διεξήχθη μια ανοικτή συζήτηση για τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των υπολογιστικών μεθόδων στο έργο των Αρχών Ανταγωνισμού, και παρουσιάσεις αναφορικά με τη χρήση ανακριτικών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης και τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες.