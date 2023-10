Πλατινένιος Χορηγός του Wellbeingr Forum η EY Ελλάδος

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, η ΕΥ Ελλάδος υποστήριξε ως Πλατινένιος Χορηγός το 2nd Wellbeingr Forum, για δεύτερη χρονιά, και με σημαντικές εισηγήσεις από στελέχη της.

Εντείνονται οι πιέσεις στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυρία Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Ελλάδος, συνομίλησε με την κυρία Karen Guggenheim, Co-founder του World Happiness Summit, γύρω από τις παγκόσμιες τάσεις και πρωτοβουλίες στην ψυχική υγεία και ευεξία. Η συζήτηση κάλυψε τα θέματα της ευτυχίας και της ευεξίας, τις επιπτώσεις της πανδημίας, και την ανάγκη να συμφωνήσουν οι οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, ότι η ευτυχία των ανθρώπων πρέπει να αποτελεί βασικό τους μετρήσιμο στόχο. Συζητήθηκε, επίσης, το μέλλον της εργασίας, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της ηγεσίας της επιχείρησης και η συμβολή της τεχνολογίας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα ενισχύει διαχρονικά την ευεξία των εργαζόμενων.

H κυρία Κασελάκη, αναφέρθηκε επίσης στα ευρήματα της πρόσφατης, δεύτερης έρευνας για την ψυχική υγεία και την ευεξία (wellbeing) των εργαζόμενων στην Ελλάδα το 2023, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥ Ελλάδος, τη Hellas EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ανησυχητικά συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, θυμού, αλλά και σωματοποίησης, που είχαν εντοπιστεί κατά την πρώτη έρευνα, τον Μάιο του 2021 – και είχαν τότε αποδοθεί στην πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα – εντείνονται, με τις γυναίκες και τις νεότερες ηλικίες να εμφανίζονται ως πιο επιβαρυμένες.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε ως βασικούς παράγοντες που προκαλούν στρες στους εργαζόμενους, την εργασία, τη διαχείριση των οικονομικών τους και την ανησυχία για το μέλλον, με μόλις 52% των ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι μπορούν να διαχειριστούν το στρες τους. Σε αυτό το περιβάλλον πιέσεων, η ψυχική υγεία αποτελεί βασική προτεραιότητα για το 64% των εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα, με το 54% να ζητούν από τους οργανισμούς τους την καλλιέργεια μίας κουλτούρας σεβασμού του χρόνου, μέσα από νέους, ανθρωποκεντρικούς τρόπους εργασίας.

Τέλος, η κυρία Κασελάκη αναφέρθηκε στην πρόσφατη παγκόσμια έρευνα EY Work Reimagined Survey 2023, αλλά και σε έρευνα της EY και του Saïd Business School του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αναδεικνύοντας ότι οι επιτυχημένοι μετασχηματισμοί λαμβάνουν υπόψη και διαχειρίζονται ενεργά τις συναισθηματικές διαδρομές των εργαζόμενων, και οι οργανισμοί που «διαπρέπουν» σε σχέση με αυτούς που «αγωνίζονται» για να πετύχουν, είναι τέσσερις φορές πιο αποτελεσματικοί στον τρόπο εργασίας και στην επένδυση στις δεξιότητες του μέλλοντος, καθώς και στην κουλτούρα και την παραγωγικότητα.

Στόχος η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, με βιώσιμη ευημερία για τους εργαζόμενους

Επιπρόσθετα, η κυρία Ιωάννα Φαναριώτη, Talent Director της EY Ελλάδος και της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συντόνισε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα την προώθηση της ευεξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, για μία βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στη συζήτηση, συμμετείχαν οι κ.κ. Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών, Σταυρούλα Λέκκα, Πρόεδρος, European Academy of Occupational Health Psychology, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Lancaster, Αθηνά Πάσσιου, Πρόεδρος, «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», και Βούλα Δραγάτη, Deputy CEO of Commercial Risk, Retirement and Health Solutions, Aon Greece.

Στο πλαίσιο του πάνελ, η κυρία Φαναριώτη, μετέφερε την εμπειρία της ΕΥ, αναφέροντας ότι οι άνθρωποί της στην Ελλάδα, που ξεπερνούν σήμερα τους 2.300, θέτουν και αυτοί - όπως και οι συμμετέχοντες στην έρευνα που παρουσιάστηκε νωρίτερα από την κυρία Κασελάκη στο συνέδριο - την ψυχική υγεία ως πρώτη τους προτεραιότητα. Η ΕΥ Ελλάδος, τόσο μέσα από τις περιοδικές εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης εργαζόμενων, Employee Pulse Surveys και Wellbeing Surveys, όσο και από τις τριμηνιαίες συναντήσεις EY Circles και τον θεσμό των EY Champions, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να εκφραστούν, επώνυμα, αλλά και ανώνυμα, για τυχόν προκλήσεις στη διαχείριση του χρόνου, για την καθημερινή πίεση και για την ανάγκη τους να είναι ευέλικτοι, να ανήκουν, και να έχουν ενεργό ρόλο στην επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη. Βάζοντας τον εργαζόμενο στο επίκεντρο τέτοιων συζητήσεων, η ΕΥ σχεδιάζει μαζί τους και υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα αυτό-βελτίωσης, ενισχύοντας έτσι μία συμπεριληπτική κουλτούρα σεβασμού, υποστήριξης και ψυχολογικής ασφαλείας, με στόχο τη βιώσιμη ευημερία όλων των στελεχών της.

Θετική ανταπόκριση από το κοινό και το πάνελ είχε και η Υφυπουργός Εσωτερικών, κυρία Χαραλαμπογιάννη, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΥ στους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για την ουσιαστική βελτίωση της ευημερίας τους, με παράλληλη στοχοθέτηση για την αποτελεσματικότητά τους.

Η κυρία Φαναριώτη και οι συνομιλητές του πάνελ κατέληξαν στη διαπίστωση ότι το ταξίδι για την ευημερία στον χώρο εργασίας είναι μακρύ και γεμάτο προκλήσεις, ωστόσο, πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και δέσμευση από την ηγεσία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που θα συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου.