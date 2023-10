Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Διεθνές Συνέδριο - θεσμός, η «Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Female Entrepreneurial Week (FEW)», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - Σ.Ε.Γ.Ε. σε συνεργασία με την OECON Group, επανέρχεται δυναμικά για 5η φορά, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη, με το σύνθημα "Let's Business Together".

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η «Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - FEW» αποτελεί ένα Project που επιδιώκει την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών παγκοσμίως, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας. Η FEW λαμβάνει χώρα κάθε 2 χρόνια και αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών της Ευρώπης και όχι μόνο.

Κατά τη διάρκεια του 5ου FEW, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δραστηριότητες και συνεδρίες που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Η 5η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας επικεντρώνεται στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, τις Καινοτόμες και Δημιουργικές πρακτικές, τον Ψηφιακό και Πράσινο Μετασχηματισμό, τη Βιωσιμότητα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι θεματικές: Go Social - Go Digital, Go Green - Go Sustainable, Go Creative - Go Innovative.

Επαγγελματίες και οργανισμοί θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα από θεματολογίες με πυρήνα τη συνεργατικότητα, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν το επιχειρησιακό τους δίκτυο, αλλά και να συνδεθούν με πρόσωπα-κλειδιά που διαμορφώνουν ενεργά το επιχειρηματικό τοπίο στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες από 30 διαφορετικές χώρες.

Για πρώτη φορά φέτος, στην Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, οι νέοι κατέχουν ξεχωριστή θέση, καθώς παράλληλα με τις κεντρικές θεματικές του συνεδρίου, θα λάβει χώρα το Youth Academy, που περιλαμβάνει μια συναρπαστική σειρά δραστηριοτήτων που αγγίζουν τη νεανική εν δυνάμει επιχειρηματική κοινότητα.

«Το FEW είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φόρουμ - είναι ένα κίνημα που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των γυναικών στο επιχειρηματικό τους ταξίδι, καλλιεργώντας μια υποστηρικτική κοινότητα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιτυχία», δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κ.Λίνα Τσαλταμπάση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο website του συνεδρίου www.few.sege.gr , καθώς και να προμηθευτείτε εισιτήρια σας.

Η είσοδος στο γενικό συνέδριο είναι ελεύθερη, ενώ παράλληλα διεξάγονται και κλειστές εκδηλώσεις κατόπιν πρόσκλησης.