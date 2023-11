Νέες κινήσεις ξένων αλυσίδων στα ελληνικά ξενοδοχεία

Το αποτύπωμά τους στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη επιχειρούν να ενισχύσουν ηχηρά ονόματα από τον κλάδο της φιλοξενίας που έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρά χαρτοφυλάκια με εμβληματικά projects σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, διεθνείς αλυσίδες δρομολογούν την απόβασή τους στην Ελλάδα, επιλέγοντας πρωτοκλασάτους προορισμούς για να κάνουν το ντεμπούτο τους.

Η Marriott International, η Hilton Hotels & Resorts και η Four Seasons Hotels and Resorts διευρύνουν την παρουσία τους στη χώρα, βάζοντας κάτω από την ομπρέλα τους κι άλλα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, τη στιγμή που η Rosewood Hotels προετοιμάζει τη δική της άφιξη.

Marriott

Με εφαλτήριο το Patmos Aktis Suites & Spa, η Marriott, ένας από τους πιο ισχυρούς παίκτες του ξενοδοχειακού κλάδου παγκοσμίως, αποκτά παρουσία στα Δωδεκάνησα με το brand The Luxury Collection. Το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece, όπως θα μετονομαστεί το ξενοδοχείο που ανήκει στο επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC) πρόεδρος του οποίου είναι ο Νίκος Καραμούζης, αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2024 και θα αποτελέσει το μοναδικό πολυτελές θέρετρο στην Πάτμο.

Το πολυτελές resort θα περιλαμβάνει τα 56 δωμάτια, σουίτες και βίλες που υφίστανται ήδη, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή επιπλέον δωματίων το 2025, και η δημιουργία ενός σύγχρονου εστιατορίου που θα σερβίρει τοπικά εδέσματα με μια μοντέρνα προσέγγιση.

Με την άφιξή της στα Δωδεκάνησα, η Marriott, ηγέτιδα του κλάδου της φιλοξενίας παγκοσμίως, επιβεβαιώνει την ισχύ της, δεδομένου ότι κατέχει ήδη τη μερίδα του λέοντος των ξενοδοχείων της χώρας.

Η εταιρεία δεν είχε παρουσία στην εγχώρια αγορά το 2014, μετά την αποχώρησή της στα τέλη του 2013, όταν δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο με το Ledra Marriott (το σημερινό Grand Hyatt Athens). Από το 2015 η Marriott άρχισε να «χτίζει» ξανά την παρουσία της στην Ελλάδα. Εκείνη τη χρονιά το Domes of Elounda εντάχθηκε στο portfolio του Autograph Collection κι έγινε το πρώτο ξενοδοχείο της συγκεκριμένης συλλογής στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ενισχύθηκε έτι περαιτέρω όταν εξαγόρασε τη Starwood Hotels & Resorts το 2016, αποκτώντας έτσι το πλειοψηφικό πακέτο των Design Hotels.

Τον Μάιο του 2018 η Marriott επέστρεψε στην Αθήνα με όχημα το Athens Marriott, ενώ πρώτο Moxy της αλυσίδας άνοιξε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019 με το όνομα Moxy Patra Marina και ακολούθησε το Moxy Athens City στην πλατεία Ομονοίας το 2022.

Σήμερα, η Marriott, που εδρεύει στις ΗΠΑ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 8.700 ξενοδοχείων τα οποία εντάσσονται σε 30 κορυφαία brands, και εκτείνονται σε 139 χώρες και περιοχές. Αντίστοιχα, το brand The Luxury Collection περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή συλλογή από περίπου 120 διακεκριμένα ξενοδοχεία και θέρετρα σε περισσότερες από 35 χώρες. Πολλά από αυτά, με ιστορία αιώνων, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και συγκαταλέγονται στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.

Hilton

Με το brand Waldorf Astoria, το οποίο έχει «κλειδώσει» για κάποιες από τις πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτυχθούν στο ακίνητο που φιλοξενούσε επί δεκαετίες το εμβληματικό Hilton Athens, η Hilton Hotels & Resorts, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες παγκοσμίως, επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα με όχημα το επενδυτικό project που έχει στα σκαριά η Scarlet Beach στο Πόρτο Χέλι.

Το project της Scarlet Beach, η οποία συνδέεται με την International Holding Company, την εταιρεία που ελέγχει η βασιλική οικογένεια του Αμπου Ντάμπ, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος, προϋπολογισμού 203 εκατ. ευρώ, στη θέση Πετροθάλασσα της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επένδυση πραγματοποιείται στη θέση του Ermioni Club και, βάσει σχεδιασμού, το νέο ξενοδοχείο θα διαθέτει 100 δωμάτια και 15 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προς πώληση ή/και εκμετάλλευση, με στόχο την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που έχει επιφορτιστεί με τη δημιουργία του έργου απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, ο Ahmed Nasr Mohamed Abuzaid, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής νομικών υποθέσεων στο Royal Group, και η Sofia Abdellatif Lasky, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της International Holding Company, πρόεδρος της οποίας είναι ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Το Royal Group είναι ένας όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που έχει υπό την ομπρέλα του πάνω από 60 εταιρείες και αποτελεί επί της ουσίας το όχημα του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η International Holding Company (IHC), με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αλιεία μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, διαθέτει πάνω από 400 θυγατρικές σε 5 ηπείρους.

Υπενθυμίζεται πως ο βαθύπλουτος σεΐχης φέρεται να έχει αποκτήσει σε πλειστηριασμό ένα πενταώροφο γωνιακό ακίνητο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το οποίο ανήκε στον πρώην μεγαλοεπενδυτή Γιάννη Τζιβέλη, με στόχο τη μετατροπή του σε πολυτελείς κατοικίες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τοποθετηθεί και στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Four Seasons

Σε ένα ακόμη project στην Ελλάδα θα «χαρίσει», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα της η Four Seasons Hotels and Resorts. Μετά τον θρυλικό «Αστέρα» που μετονομάστηκε σε Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και το δεύτερο project που έχει δρομολογήσει η AGC Equity Partners στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, η διεθνής αλυσίδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα επεκταθεί και στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, η Four Seasons θα κάνει απόβαση στο Πόρτο Χέλι σε ένα από τα ξενοδοχεία που έχει αποκτήσει ο Ιρλανδός δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πολ Κόλσον, ο οποίος φαίνεται διατεθειμένος να αποκτήσει ενεργό ρόλο στον ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια.

Ο Ιρλανδός επενδυτής τον περασμένο Φεβρουάριο απέκτησε δύο ξενοδοχεία, τα 4 αστέρων «AKS Hinitsa Bay», δυναμικότητας 206 δωματίων και 10 σουιτών, και «AKS Porto Heli», δυναμικότητας 204 δωματίων και 10 σουιτών, έναντι 50 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί η απόκτηση ενός οικοπέδου του Τάσου Αλεξίου, του πρώτου Έλληνα που εκπαιδεύτηκε ως ιδιωτικός πιλότος και συνδέθηκε φιλικά με τον Αριστοτέλη Ωνάση, έναντι 55 εκατ. ευρώ. Στόχος του Πολ Κόλσον είναι η σταδιακή ενοποίηση των τριών ακινήτων που έχει αποκτήσει για την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος 5 αστέρων, το οποίο ή μέρος του οποίου θα ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα της Four Seasons.

Rosewood

Παρουσία στην Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει το 2025 η Rosewood Hotels & Resorts, η οποία θα «χαρίσει» το brand της στο Blue Palace Resort & Spa των PHAEA Resorts (Golf Residences Α.Ε.) που βρίσκεται στην Πλάκα της Ελούντας, στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης.

Το νέο ξενοδοχείο, που θα μετονομαστεί σε Rosewood Blue Palace έπειτα από ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαίνισης, θα επανατοποθετηθεί στην ελληνική αγορά το 2025. Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του ξενοδοχείου, το οποίο θα έχει δυναμικότητα 154 δωματίων και σουιτών, εκ των οποίων τα 85 θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Rosewood Hotels & Resorts διαχειρίζεται ένα portfolio που περιλαμβάνει 32 πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες σε 19 χώρες, ενώ το brand Rosewood φέρουν μερικά από τα πιο θρυλικά ξενοδοχεία και θέρετρα στον κόσμο, όπως το The Carlyle, A Rosewood Hotel στη Νέα Υόρκη, το Rosewood Mansion στο Turtle Creek στο Ντάλας και το Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel στο Παρίσι.